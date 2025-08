Microsoft vừa công bố báo cáo chỉ ra những nghề nghiệp dễ bị AI thay thế nhất sau khi phân tích hơn 200.000 tương tác với Bing Copilot. Báo cáo "Làm việc cùng AI: Đo lường tác động nghề nghiệp của AI tạo sinh" (Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI) của Microsoft Research, công bố ngày 31/7, đã phân tích hơn 200.000 tương tác với Bing Copilot để xác định các nghề nghiệp dễ bị ảnh hưởng nhất bởi AI. Báo cáo sử dụng thang điểm "khả năng áp dụng AI" (AI applicability score) để đánh giá.

Các công việc dễ bị AI tác động

Nghiên cứu chỉ ra những công việc liên quan đến ngôn ngữ, phân tích thông tin, và giao tiếp có khả năng bị ảnh hưởng cao nhất. Bao gồm: biên dịch, nhà biên sử, nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhà báo, giảng viên đại học.

Ngoài ra, các vị trí như tác giả, biên tập viên, giáo viên kinh tế, nhân viên thư viện, giáo viên hướng dẫn nông nghiệp cũng nằm trong nhóm này.

Báo cáo cũng liệt kê 40 nghề nghiệp khác, bao gồm cả lập trình viên web, nhà khoa học dữ liệu, và chuyên gia phân tích thị trường.

AI có thể thay thế một phần hoặc nhiều phần của công việc. Ảnh: hashtag

Tuy nhiên, Microsoft nhấn mạnh rằng AI có thể thực hiện một phần lớn các nhiệm vụ trong một công việc, nhưng không có nghĩa toàn bộ nghề nghiệp đó sẽ bị loại bỏ.

Thay vào đó, nhiều công việc sẽ chuyển sang mô hình "cùng làm việc với AI" thay vì bị thay thế hoàn toàn.

Các nghề nghiệp ít bị ảnh hưởng hơn

Các công việc đòi hỏi thao tác tay chân, sử dụng máy móc hoặc thiết bị, được đánh giá là ít bị AI tác động hơn. Danh sách này bao gồm: người điều khiển máy xúc, thợ lắp đặt và vận hành thiết bị cầu, nhân viên xử lý nước, thợ mộc, người lái thuyền, thợ lát sàn, nhân viên chăm sóc sắc đẹp.

Nghiên cứu cũng cho thấy các công việc đòi hỏi bằng cử nhân có nguy cơ bị AI tác động cao hơn so với các nghề không yêu cầu trình độ này. Điều này cho thấy giáo dục đại học không còn là sự đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thị trường lao động.

Nghiên cứu kết luận AI sẽ tăng hiệu suất làm việc và hỗ trợ con người hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. Tuy nhiên, các kỹ năng mang tính con người như tư duy phản biện, sáng tạo và đạo đức nghề nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực phức tạp.

CEO Nvidia, ông Jensen Huang, từng có một nhận định nổi tiếng về vấn đề này: "Bạn không bị mất việc vì AI, mà bạn sẽ mất việc vì người khác biết dùng AI thành thạo hơn”.

Danh sách 40 công việc dễ bị AI thay thế nhất, theo Microsoft:

Thông dịch viên và Biên dịch viên

Nhà biên niên sử

Nhân viên phục vụ hành khách

Đại diện bán hàng

Nhà văn và Tác giả

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Lập trình viên công cụ CNC

Nhân viên tổng đài điện thoại

Nhân viên bán vé và đại lý du lịch

Phát thanh viên và DJ Radio

Nhân viên môi giới

Giáo viên quản lý nông trại và gia đình

Nhân viên tiếp thị qua điện thoại

Nhân viên trợ giúp khách hàng

Nhà khoa học chính trị

Phân tích viên tin tức, phóng viên, nhà báo Nhà toán học

Nhà biên kịch kỹ thuật

Người hiệu đính và sửa bản in

Chủ tiệc và tiếp tân

Biên tập viên

Giảng viên kinh doanh sau đại học

Chuyên gia quan hệ công chúng

Người giới thiệu và quảng bá sản phẩm

Nhân viên kinh doanh quảng cáo

Thư ký mở tài khoản mới

Trợ lý thống kê

Nhân viên quầy và cho thuê

Nhà khoa học dữ liệu

Cố vấn tài chính cá nhân

Chuyên viên lưu trữ

Giảng viên kinh tế sau đại học

Nhà phát triển web

Chuyên gia phân tích quản lý

Nhà địa lý học

Người mẫu

Chuyên gia phân tích thị trường

Nhân viên điều phối an toàn công cộng

Nhân viên trực tổng đài

Giảng viên khoa học thư viện sau đại học

(Theo Fortune)