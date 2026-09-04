Là một trong những bảo chứng phòng vé hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc, Hwang Jung-min luôn khiến khán giả mong chờ mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh. Sau gần một thập kỷ kể từ lần hợp tác trong The Wailing (2016), nam diễn viên tiếp tục tái ngộ đạo diễn Na Hong-jin trong bom tấn viễn tưởng, hành động HOPE: Vùng tử địa. Lần này tài tử Hwang Jung-min “gánh” phần lớn sức nặng của câu chuyện ngay từ đầu khi một mình dẫn dắt mạch phim trong suốt 40 phút đầu tiên.

Hwang Jung-min trong phim "HOPE: Vùng tử địa" hiện đang chiếu ở rạp Việt.

Câu chuyện mở ra tại Hope Harbor, một ngôi làng ven biển hẻo lánh nằm gần khu vực phi quân sự. Cuộc sống vốn bình lặng của người dân nơi đây bất ngờ đảo lộn sau khi thi thể một con bò bất ngờ được phát hiện, kéo theo hàng loạt sự việc kỳ lạ. Trong lúc lực lượng cứu hộ được điều động đến ứng phó với những đám cháy rừng, Hope Harbor dần rơi vào tình trạng cô lập.

Thế nhưng, mối đe dọa thực sự không đến từ một loài thú hoang mà là những thực thể ngoài hành tinh xuất hiện sau một sự cố phi thuyền. Từ những hiểu lầm bắt nguồn bởi sự khác biệt trong nhận thức và thiếu hụt thông tin, mối quan hệ giữa con người và các sinh vật xa lạ nhanh chóng chuyển thành xung đột. Khi mọi nỗ lực giao tiếp đều trở nên vô nghĩa, Hope Harbor bị cuốn vào một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt, nơi ranh giới giữa kẻ săn mồi và con mồi ngày càng trở nên mong manh.

Nam diễn viên đảm nhận vai cảnh sát trưởng Bum-seok, người luôn phải giằng co giữa trách nhiệm bảo vệ dân làng và nỗi sợ hãi trước một thực thể bí ẩn. Bằng lối diễn xuất tinh tế, giàu chiều sâu và đậm tính nhân văn, Hwang Jung-min trở thành điểm tựa cảm xúc của HOPE: Vùng tử địa đồng thời duy trì sự tò mò và căng thẳng cho khán giả trong phần mở đầu.

Hwang Jung-min.

Ngôi sao của Deliver Us From Evil không chỉ phải thể hiện sự hoang mang trước tình hình hiện tại mà còn đan xen ở đó là kinh nghiệm, lòng dũng cảm của một viên cảnh sát cũng như cảm giác bất lực và tò mò lan truyền tới người xem: “Cảm giác như tôi đang là người xuất phát trong một cuộc đua tiếp sức 400m vậy. Chỉ cần tôi khởi đầu tốt, Sung-ae (Hoyeon) và Sung-ki (Zo In-sung) sẽ tiếp bước. Áp lực thực sự rất lớn".

Liên tưởng của Hwang Jung-min về một cuộc đua không phải là không có cơ sở. Thực tế trong HOPE: Vùng tử địa, ngôi sao Hàn Quốc cũng phải “đua” liên tục với tốc độ cao cho đến tận giữa phim. Anh cho biết: “Có những cảnh quay mà tôi phải chạy từ sáng đến tận lúc kết thúc. Nhưng tôi chạy khá tốt. Tôi cũng thích chạy bộ và chưa bao giờ than phiền kiểu như: Khó quá, tôi không chạy nổi nữa đâu nên tôi nghĩ mình vẫn xoay xở ổn thỏa".

Thử thách không chỉ nằm ở cường độ vận động mà còn đến từ chính phục trang của nhân vật. Hwang Jung-min cho biết việc phải mang một đôi bốt kiểu phương Tây khiến anh khó chạy hơn bình thường: “Khó khăn duy nhất là tôi phải đi loại bốt kiểu phương Tây và buộc phải chạy trong tư thế co các ngón chân lại. Vì vậy, khi nào cảnh quay để lộ bàn chân thì tôi đi bốt, còn khi không lộ thì tôi chuyển sang đi giày thể thao để chạy. Về sau, khi đôi bốt đã giãn ra và vừa vặn hơn với chân, tôi thấy việc thay giày quá phiền phức nên cứ thế chạy luôn bằng đôi bốt đó".

Bắt đầu gây được tiếng vang qua bộ phim tâm lý - lãng mạn You Are My Sunshine (2005), Hwang Jung-min khẳng định vị thế nam chính hàng đầu qua loạt tác phẩm ăn khách như Ode to My Father hay Veteran. Tài tử sinh năm 1970 là một trong số ít diễn viên Hàn Quốc có tổng lượng vé bán ra của các phim đạt mốc hơn 100 triệu lượt khán giả, được trao tặng danh hiệu Chungmuro danh giá.

Với việc giành giải Ảnh đế tại Baeksang Arts Awards 2024 cho vai diễn trong 12.12: The Day, Hwang Jung-min đã chính thức hoàn thành cú đúp danh hiệu Tam đại Ảnh đế của điện ảnh Hàn Quốc gồm Giải Rồng Xanh, Baeksang và Đại Chung.

Duy trì những màn nhập vai đầy ấn tượng ở đủ các thể loại phim và dạng nhân vật khác nhau, Hwang Jung-min đã chiếm trọn niềm tin của khán giả với phong độ diễn xuất tuyệt đỉnh. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi ngôi sao này lựa chọn tái ngộ với đạo diễn hàng đầu như Na Hong-Jin trong lần trở lại sau 10 năm vắng bóng.

Hwang Jung-min cùng đạo diễn "HOPE: Vùng tử địa" tại sự kiện ra mắt phim ở LHP Cannes.

Tài tử họ Hwang mô tả Na Hong-Jin là "một người kiên trì hơn cả tôi". Ngôi sao cho biết anh bị thu hút bởi những người bền gan bền chí: “Việc gặp gỡ một người như vậy trong cùng ngành là điều thực sự tuyệt vời. Bởi lẽ, tôi hiểu đó là cách duy nhất để đạt được kết quả tốt đẹp".

Thực tế, hai người suýt nữa đã hợp tác trong một dự án khác. Ban đầu, đạo diễn Na Hong-Jin đề xuất một bộ phim giật gân. Tuy nhiên, đáng tiếc là dự án đó không thành hiện thực và sau vài năm kịch bản của HOPE: Vùng tử địa đến tay Hwang Jung-min.

“Ngay cả trước khi đọc kịch bản, tôi đã biết nó sẽ rất thú vị. Nhưng khi thực sự đọc nó, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Na Hong-Jin làm phim khoa học viễn tưởng ư? Tôi nhận ra rằng đây không đơn thuần là bộ phim về việc trấn áp người ngoài hành tinh. Tôi cần một lý do chính đáng và tôi nghĩ mình chỉ cần tìm ra câu chuyện đó".