Trong Đội bóng nữ làng Xuân tập 2 lên sóng tối nay, 4/9, Minh (Thảo My) tới xin trọ ở homestay của cô Nga béo (Hồ Liên) - mẹ Bá. Dù không đủ khả năng chi trả nhưng vì là bạn Bá (Hoài Vũ) nên Minh được ưu tiên ở lại. Đổi lại Minh sẽ làm tạp vụ cho cô Nga để trừ đi số tiền còn thiếu.

Ngày lên tập trung đội bóng, Minh tá hoả khi không thể liên lạc được với người đã ký hợp đồng, Facebook thì bị chặn. Điều đó có nghĩa cơ hội với Minh đã khép lại mà tiền mất tật mang.

Đúng lúc đó Minh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bác Chung trưởng thôn (Đức Khuê) với cán bộ xã về việc thành lập đội bóng đá nữ để đi đá giao hữu nên xin tham gia ngay.

Ở khu trọ, Minh gặp chị Đào (Thuỵ Hoà), một shipper cục tính, khó gần. Thế nhưng khi chị Đào ‘đi vài đường cơ bản’ với trái bóng, Minh đã biết chị Đào chắc chắn có kỹ năng đá bóng và có thể sẽ là thành viên tiếp theo của đội.

Không còn tiền, bụng lại đói, Minh quyết định gọi điện cho mẹ để xin chi viện nhưng nào ngờ mẹ cô vừa mang đồ ra cửa đã bị ông Khiêm (NSND Trung Anh) chặn lại.

Minh có chịu quay về? Đào sẽ tham gia đội bóng? Diễn biến chi tiết Đội bóng nữ làng Xuân tập 2 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.

Diễn viên sinh năm 2004 đóng chính phim VTV tiết lộ về bạn trai hơn 16 tuổi Thảo My hay còn được biết đến với nghệ danh Mya Trương, sinh năm 2004 vừa tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh & Hà Nội. Cô lần đầu chia sẻ với VietNamNet về bạn trai hơn 16 tuổi.