Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Vi Glơng, xã Kon Plông hướng dẫn người dân cách sử dụng điện thoại thông minh

Thôn Vi Glơng, xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi có 150 hộ, 470 nhân khẩu, 100% là người Mơ Nâm - nhánh địa phương thuộc dân tộc Xơ Đăng. Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tổ công nghệ số cộng đồng của thôn được thành lập với 5 thành viên do bí thư chi bộ thôn làm tổ trưởng.

Ông A Thảo, bí thư chi bộ, tổ trưởng cho biết: Các thành viên của tổ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết cho bà con trong thôn nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Bà con có thể nhờ thành viên của tổ hướng dẫn trực tiếp tại nhà, hoặc đến nhà rông của thôn để được hướng dẫn. Nhờ vào sự hỗ trợ của các thành viên trong tổ, đến nay có khoảng 20% bà con trong thôn có thể tự nộp hồ sơ trực tuyến.

Thành viên tổ công nghệ số cộng đồng thôn Vi Glơng, xã Kon Plông hướng dẫn bà con trong thôn nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến

“Sau khi sáp nhập, trung tâm hành chính của xã Kon Plông đặt tại trụ sở xã Hiếu (cũ), cách trung tâm thôn Vi Glơng khoảng 40 km. Nếu nộp hồ sơ trực tiếp, bà con trong thôn gặp nhiều khó khăn do phải di chuyển xa, tốn kém thời gian, chi phí, công sức.

"Từ khi có tổ công nghệ số cộng đồng, bà con trong thôn Vi Glơng đã có thể nộp một số hồ sơ trên nền tảng số VNeID, thuận tiện hơn nhiều so với đi nộp trực tiếp tại UBND xã”, ông A Nỉ, người dân thôn Vi Glơng, xã Kon Plông cho biết.

Tương tự, tại xã Tu Mơ Rông, các tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập đã và đang góp phần giúp bà con vùng khó khăn giải quyết cơ bản nhu cầu nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Phạm Hồng Huy, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tu Mơ Rông cho biết: Trên địa bàn xã có 17 tổ công nghệ số cộng đồng tại 17 thôn, làng. Mỗi tổ công nghệ số cộng đồng có 10 thành viên. Các tổ đã xuống tận thôn, làng, hướng dẫn, giúp đỡ để bà con quen dần với việc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng thiết bị điện tử.

"Từ đầu năm đến nay, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tu Mơ Rông đã tiếp nhận gần 500 hồ sơ, trong đó trên 80% là nộp trực tuyến. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của các tổ công nghệ số cộng đồng", ông Phạm Hồng Huy cho biết.

Tổ công nghệ số cộng đồng đã và đang phát huy tốt vai trò trong việc hướng dẫn, hỗ trợ bà con ở các thôn, làng vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi sử dụng các ứng dụng trên điện thoại

Theo chia sẻ của bà Y Liễu, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đăk Ka, xã Tu Mơ Rông, tổ công nghệ số cộng đồng đã giúp bà con trong thôn thuận lợi hơn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. Mỗi tuần, tổ dành 2 buổi tối tập trung ở nhà rông để hướng dẫn bà con cách sử dụng các ứng dụng trên nền tảng số, đặc biệt là cách sử dụng các ứng dụng để nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Thực tế cho thấy, đối với người dân tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi, việc sử dụng điện thoại thông minh hay máy tính để nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến hiện gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh đó, các tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập theo Nghị quyết 57- NQ/TW của Bộ Chính trị đã và đang phát huy tốt vai trò của mình trong việc hướng dẫn, hỗ trợ bà con.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 1.477 tổ công nghệ số cộng đồng

Theo thống kê của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước đã hoàn thành việc thành lập, kiện toàn 100% tổ công nghệ số cộng đồng đến cấp thôn theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gồm 1.477 tổ công nghệ số cộng đồng các cấp, với hơn 12.000 thành viên.

"Các tổ công nghệ số cộng đồng đã giúp nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp cận với công nghệ số, chuyển dần từ nộp hồ sơ trực tiếp sang trực tuyến, với tỉ lệ nộp hồ sơ trực tuyến trên toàn tỉnh đạt gần 80% trong quý I/2026", đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi cho biết.