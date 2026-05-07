Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành động lực phát triển mới, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể nhằm xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số toàn diện. Đặt trọng tâm vào người dân, doanh nghiệp, Kế hoạch hướng tới thu hẹp khoảng cách số, giảm nghèo thông tin và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ số cho cộng đồng.

Điểm nhấn quan trọng trong Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 là mục tiêu phát triển xã hội số theo hướng bao trùm, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận thông tin và dịch vụ số.

Phổ cập kỹ năng số tới tận vùng sâu, vùng xa

Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông đạt tối thiểu 95%; 70% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân; 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác.

Đặc biệt, tỉnh hướng tới 100% người dân có khả năng tiếp cận các kênh truyền thông chính thống trên nền tảng số; phổ cập nền tảng truyền hình số quốc gia tới 100% hộ gia đình có kết nối Internet. Đây được xem là nền tảng quan trọng để giảm nghèo thông tin, nhất là tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về hạ tầng số, Đắk Lắk đặt mục tiêu tới năm 2030, mạng băng rộng di động 5G phủ sóng 99% dân số; phủ sóng 5G tại 100% khu công nghiệp, khu đô thị, trung tâm hành chính và khu du lịch.

Để người dân thực sự làm chủ môi trường số, Kế hoạch cũng yêu cầu các địa phương thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân và tổ công nghệ số cộng đồng.

Nhiều chương trình đào tạo kỹ năng số cơ bản, kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, an toàn thông tin và AI (trí tuệ nhân tạo) cơ bản sẽ được triển khai tại cấp xã, phường trong suốt giai đoạn 2026-2030.

Ngoài ra, tỉnh còn nghiên cứu, triển khai nền tảng số và các kênh truyền thông xã hội, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh; Tăng tỷ lệ phổ cập điện thoại thông minh nhằm giúp người dân tiếp cận nhanh và sâu rộng hơn với công cuộc chuyển đổi số.

Nâng cao năng lực số của người dân, doanh nghiệp

Kế hoạch chuyển đổi số của Đắk Lắk không chỉ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mà còn hướng tới cải thiện năng lực số của người dân, doanh nghiệp.

Tỉnh đặt mục tiêu 95% người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến vào năm 2027 và tăng lên 99% vào năm 2030. Đến năm 2030, 50% dịch vụ công trực tuyến thiết yếu sẽ được triển khai ở mức chủ động, có AI hỗ trợ cá thể hóa, tự động gợi ý hoặc thông báo theo các mốc sự kiện quan trọng trong cuộc sống người dân.

Cùng với phát triển chính quyền số, Đắk Lắk đặt mục tiêu thúc đẩy kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng mới. Đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh sẽ có 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử và trên 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số. Địa phương cũng thúc đẩy xây dựng, phát triển các sàn thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng; ứng dụng nền tảng thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho người dân và doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực y tế và giáo dục, tỉnh định hướng phát triển y tế thông minh, giáo dục thông minh với việc ứng dụng AI, dữ liệu lớn và các nền tảng học trực tuyến. Kho học liệu mở, đa phương tiện sẽ được xây dựng để hỗ trợ đổi mới phương thức dạy và học, qua đó nâng cao cơ hội tiếp cận tri thức số cho người dân.

Bên cạnh đó, Đắk Lắk cũng chú trọng bảo đảm an toàn thông tin mạng với hàng loạt nhiệm vụ như xây dựng Trung tâm An ninh mạng tỉnh, triển khai giám sát an ninh mạng tập trung, nâng cấp hệ thống mạng LAN, đầu tư tường lửa và giải pháp phòng chống mã độc cho các cơ quan, địa phương.

Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 cho thấy quyết tâm của Đắk Lắk trong việc thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực, từng bước giảm nghèo thông tin cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.