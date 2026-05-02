Sau sáp nhập, xã Tát Ngà (Tuyên Quang) có 22 thôn với hơn 7.700 dân, địa bàn rộng, đi lại khó khăn. Ở nhiều thôn, người dân còn thiếu thiết bị, chưa quen sử dụng điện thoại thông minh hay máy tính. Nếu các dịch vụ số chỉ thực hiện tại trụ sở xã, người dân vẫn phải đi xa để làm thủ tục, vừa tốn thời gian lại vừa phát sinh chi phí.

Từ thực tế đó, xã Tát Ngà đã trích kinh phí mua 13 máy tính xách tay, đồng thời tận dụng 2 máy tính để bàn không còn sử dụng để chuyển về các chi bộ thôn.

Theo kế hoạch, đến giữa năm 2026 xã tiếp tục bổ sung thiết bị, từng bước phủ máy tính xuống tận cơ sở. Đây được xem là giải pháp trực tiếp để đưa chuyển đổi số đến gần người dân hơn. Khi có thiết bị, cán bộ thôn có thể cập nhật thông tin kịp thời, đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục như nộp hồ sơ trực tuyến, cài đặt ứng dụng, tra cứu thông tin cần thiết.

Theo lãnh đạo địa phương, chuyển đổi số ở vùng cao không thể chỉ dừng ở kế hoạch mà phải có công cụ cụ thể để triển khai. Việc đưa máy tính về thôn giúp cán bộ “làm được việc”, người dân “dùng được dịch vụ”, từ đó từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống.

Nhờ cách làm này, công tác cải cách thủ tục hành chính tại xã Tát Ngà có chuyển biến rõ. Năm 2025, xã tiếp nhận gần 2.000 hồ sơ, trong đó 100% được xử lý trên môi trường mạng. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt trên 99%, giúp giảm đáng kể giấy tờ và thời gian xử lý.

Song song với đó, toàn bộ văn bản của xã được ký số và xử lý trên môi trường điện tử. Việc này giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, đồng thời nâng cao tính minh bạch. Quan trọng hơn, đội ngũ cán bộ dần quen với cách làm việc số, giảm phụ thuộc vào giấy tờ thủ công.

Bên cạnh đầu tư thiết bị, xã Tát Ngà cũng chú trọng tuyên truyền theo hướng đơn giản, dễ hiểu. Thông tin được truyền tải qua loa phát thanh, nhóm Zalo, mạng xã hội và các buổi sinh hoạt thôn. Cán bộ trực tiếp xuống cơ sở, hướng dẫn người dân từng bước từ cách đăng nhập, nộp hồ sơ đến cài đặt ứng dụng.

Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai giúp người dân tiếp cận công nghệ theo cách gần gũi, dễ tiếp thu. Không dùng thuật ngữ phức tạp, cán bộ giải thích bằng những ví dụ cụ thể, gắn với nhu cầu hằng ngày của người dân. Nhờ đó, tỷ lệ người dân cài đặt và sử dụng định danh điện tử mức 2 tại xã đạt hơn 80%.

Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn khi hạ tầng chưa đồng bộ, thiết bị còn thiếu, kỹ năng số của một bộ phận người dân chưa cao. Chính vì vậy, việc đưa máy tính về thôn tiếp tục được xem là giải pháp phù hợp, giúp người dân tiếp cận công nghệ một cách trực tiếp và dễ dàng hơn.

Thời gian tới, xã Tát Ngà tiếp tục củng cố các tổ công nghệ số cộng đồng, tăng cường an toàn dữ liệu và đầu tư thêm thiết bị. Mục tiêu nhằm giúp cán bộ làm việc thuận tiện hơn, người dân giải quyết thủ tục nhanh hơn.