Tham dự lễ trao giải có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đại diện các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự buổi lễ

Sau 2 năm triển khai, tính đến hết ngày 31/7 vừa qua, Ban tổ chức giải đã tiếp nhận 1.110 tác phẩm báo chí gửi tham dự thuộc 4 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của 90 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Hội đồng chung khảo đã lựa chọn 44 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 4 giải A, 10 giải B, 12 giải C, 18 giải Khuyến khích.

Lễ trao giải được tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cổ vũ và tiếp thêm động lực cho những người làm báo cả nước, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí trong việc phát hiện, đấu tranh, lên án những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ 5

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân", là một thứ “giặc nội xâm". Khắc ghi lời dạy của Người, Đảng và Nhà nước đã kiên quyết, đồng bộ, nghiêm minh trong cuộc đấu tranh “không vùng cấm, không ngoại lệ” với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Kết quả trên có sự đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao giải A cho đại diện các nhóm tác giả

Thủ tướng khẳng định, báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành diễn đàn tôn vinh những tác phẩm xuất sắc trên trận tuyến đặc biệt quan trọng này; phản ánh trung thực, dũng cảm và sáng tạo, góp phần giúp cơ quan chức năng xử lý nhiều vụ việc nghiêm trọng, thu hồi tài sản lớn cho Nhà nước.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao giải B cho các tác giả

Qua 5 mùa tổ chức, Giải ngày càng khẳng định uy tín, sức lan tỏa; mùa giải năm nay thu hút hơn 1.100 tác phẩm bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phản ánh kịp thời, trực diện các vấn đề thực tiễn, đồng thời lan tỏa gương người tốt, việc tốt, vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và nhân dân.

Thủ tướng chúc mừng 44 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải, đồng thời khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài, là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, với phương châm “chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn”, hành trình đấu tranh kiên trì, bền bỉ này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó có vai trò quan trọng của báo chí...

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà báo “vững vàng, tỉnh táo, kiên định, nhân văn và dũng cảm”, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát, phản biện; các cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện, bảo vệ báo chí và người dám đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng tin tưởng Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ tiếp tục đổi mới, lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho đội ngũ làm báo; góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Bốn tác phẩm đoạt giải A: Loạt 3 bài “Cựu chiến binh bền bỉ chống giặc nội xâm”, tác giả: Đỗ Phú Thọ (Báo Cựu chiến binh Việt Nam). Loạt 5 bài “Chống lãng phí trong lĩnh vực khoa học, công nghệ” của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Văn Lộc (Báo điện tử Kiểm toán). “Làm gì với trụ sở dôi dư?” của nhóm tác giả: Mai Kiều Tuyết, Tăng Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Yến (VOV Giao thông - Đài Tiếng nói Việt Nam). “Nghịch lý đầu tư xử lý rác thải bằng công nghệ” của nhóm tác giả: Xuân Dung, Liên Liên, Linh Thùy, Quý Thông, Duy Công, Minh Đức, Đình Hùng (VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam).

