Trải qua 45 năm (1981-2026) xây dựng và trưởng thành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng củng cố tổ chức, phát triển đội ngũ tăng ni, mở rộng các hoạt động Phật sự, đẩy mạnh giao lưu quốc tế và phát huy tinh thần nhập thế, phụng sự cộng đồng. Từ sự kiện thống nhất 9 tổ chức, hệ phái Phật giáo năm 1981, Giáo hội đã từng bước khẳng định vai trò là tổ chức Phật giáo thống nhất, đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
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