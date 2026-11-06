Nhiều tuyến đường, ngôi chùa, thiền viện... rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại TPHCM.

Những ngày này, TPHCM khoác lên diện mạo rực rỡ với cờ Phật giáo, băng rôn, biểu ngữ được trang trí tại nhiều tuyến đường và cơ sở Phật giáo, chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Đây là lần đầu tiên Đại hội Phật giáo tổ chức tại TPHCM.

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Biểu ngữ trên các tuyến đường trung tâm ở trung tâm TPHCM.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X có chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Đại hội dự kiến quy tụ gần 2.000 đại biểu, trong đó có 1.645 đại biểu chính thức, cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tôn giáo bạn và khách mời trong nước, quốc tế.

Tại Thiền viện Quảng Đức (phường Xuân Hòa), nhiều hình ảnh tư liệu về các kỳ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc được treo trang trọng, tái hiện chặng đường tổ chức và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua từng nhiệm kỳ.

Biểu ngữ trên địa bàn xã Bình Lợi, TPHCM

Chị Kim Anh hào hứng chạy bộ trên tuyến đường được trang trí cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo. Chị cho biết vẫn thường xuyên theo dõi thông tin về Đại hội và mong muốn có dịp đến Học viện Phật giáo Việt Nam tham quan triển lãm, lễ Phật.

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam - được trang hoàng trang trọng, rực rỡ, sẵn sàng đón gần 2.000 đại biểu về tham dự sự kiện.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức sớm hơn một năm so với thông lệ nhiệm kỳ trước nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội, phù hợp với việc sắp xếp các đơn vị hành chính.

Tại Đại hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2026), thảo luận và quyết định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X (2026-2031). Đại hội cũng tiến hành kiện toàn tổ chức, suy tôn, bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.