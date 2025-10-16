Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải chủ trì.

Đại hội thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm 19 đại biểu, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 người và Đoàn Thư ký gồm 3 người; thông qua quy chế làm việc, nội quy của đại hội và chương trình làm việc của phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất.

Phiên họp trù bị cũng chia 9 tổ thảo luận, biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu.

Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: BTC

Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.

Theo ông Lê Thanh Triều, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, để kịp thời hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 và 11, Cà Mau đã tạm ứng 4,2 tỷ đồng ủng hộ 12 tỉnh.

“Tại phiên họp trù bị, với tinh thần ‘nhường cơm sẻ áo’, ‘người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều’, chúng tôi xin ghi nhận và tri ân nghĩa cử cao đẹp, sự chung tay, góp sức của các đại biểu. Việc làm tốt đẹp này sẽ giúp đồng bào miền Bắc sớm ổn định tinh thần, vượt qua khó khăn và khắc phục thiệt hại, tiếp tục lao động, sản xuất” - ông Triều chia sẻ.

Trong phiên khai mạc diễn ra vào sáng mai (17/10), đại hội sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2025-2030 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.