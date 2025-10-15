Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 sáng nay bế mạc sau 2 ngày làm việc.

Lấy khoa học công nghệ làm động lực tăng trưởng

Trong phiên bế mạc, đại hội đã thông qua các báo cáo quan trọng, bao gồm việc tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố, đồng thời tiếp thu, bổ sung các vấn đề quan trọng vào nghị quyết nhiệm kỳ mới.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: BTC

Nhiều tham luận đã được trình bày, tập trung vào 2 trụ cột chính: Nâng cao năng lực quản trị và tạo động lực tăng trưởng mới.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định vai trò then chốt của việc phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng chính quyền.

Bà đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, nổi bật là việc đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng kênh góp ý trực tuyến và tăng cường cơ chế phối hợp 3 bên: Đảng, chính quyền và Mặt trận. Điều này giúp MTTQ tham gia ngay từ khâu chuẩn bị chính sách. Mục tiêu là củng cố khối đại đoàn kết, góp phần xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình và thịnh vượng.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ nhấn mạnh khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đã khẳng định là động lực quan trọng cho tăng trưởng của thành phố.

Ông đưa ra các dẫn chứng nổi bật, chỉ số TFP (năng suất nhân tố tổng hợp) dự kiến cuối năm nay đạt 59% và được dự báo tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong 5 năm tới. Kinh tế số phát triển mạnh mẽ, đóng góp 22% vào GRDP năm 2024 và dự kiến tăng lên 25% trong năm nay.

Các mục tiêu lớn được xác định cho 5 năm tiếp theo bao gồm đóng góp của TFP đạt ít nhất 60%, kinh tế số chiếm 30-40% GRDP, TPHCM trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế vào năm 2030, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lọt top 100 thành phố năng động nhất toàn cầu và có ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược...

“Dám nghĩ, biết làm” để vượt qua thách thức mới

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá sau gần 3 ngày làm việc nghiêm túc, đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình và nội dung đề ra.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: BTC

“Thành phố đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức mới từ tình hình thế giới và kinh tế. Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất của thành phố không phải là vốn, đất, hay cơ sở hạ tầng, mà chính là con người. Đó là những con người năng động, sáng tạo, 'dám nghĩ, biết làm'. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng hơn khi mỗi cán bộ, đảng viên, người dân đã ý thức được trách nhiệm cao cả của mình”, ông Trần Lưu Quang nói.

Để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, theo ông, cần hành động cụ thể tại mỗi địa phương. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt sớm nghị quyết, tiến tới xây dựng chương trình hành động cụ thể cho từng ngành, từng cấp.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, tạo đột phá, tập trung nguồn lực, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tránh dàn trải, hình thức. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, phát huy sáng kiến, sáng tạo của cơ sở. Mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên cần nâng cao trách nhiệm, tiên phong thực hiện nghị quyết của đại hội.