Chiều nay, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ cho biết, đại hội sẽ diễn ra từ ngày 16-17/10 với sự tham gia của 450 đại biểu.

Chủ đề của đại hội lần này là: “Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc”.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trần Tuyên

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, đại hội diễn ra trong bối cảnh vừa trải qua quá trình hợp nhất Cà Mau và Bạc Liêu, mở ra thời kỳ phát triển mới, toàn diện, bền vững, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đại hội tập trung vào tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận đóng góp ý kiến và dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.

“Tại đại hội cũng sẽ công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2025-2030 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc”, ông Việt thông tin.