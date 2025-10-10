Tối 10/10, nguồn tin của VietNamNet xác nhận, Công an tỉnh Lào Cai đã có báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Tỉnh uỷ Lào Cai về kết quả công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, mưa bão.

Theo báo cáo, từ tháng 7/2025 đến nay, tỉnh Lào Cai liên tiếp chịu ảnh hưởng của 6 cơn bão và hoàn lưu sau bão. Đặc biệt, chỉ trong vòng 10 ngày gần đây, do tác động của bão số 10 và số 11 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân tỉnh Lào Cai.

Hiện trường một vụ sạt lở đất tại Lào Cai. Ảnh: XĐ

Trước diễn biến thiên tai phức tạp, Công an tỉnh Lào Cai đã hành động quyết liệt, chạy đua với thời gian để bảo vệ người dân.

Cụ thể, được sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền 2 cấp tỉnh Lào Cai, lực lượng công an đã di dời khẩn cấp 51.026 người (thuộc 11.232 hộ) ra khỏi các vùng bị ngập lụt, đảm bảo an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại tài sản. Cùng lúc, hơn 40.000 người (thuộc 10.333 hộ) tại 81 xã, phường có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét cũng được sơ tán đến nơi an toàn.

Sự kịp thời này đã cứu sống hàng trăm người trong gang tấc. Báo cáo ghi nhận 111 căn nhà đã bị sập đổ hoàn toàn do sạt lở chỉ từ 30 phút đến 20 giờ sau khi 452 người dân được đưa đi.

Báo cáo của Công an tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, chính sự chủ động, kiên quyết vận động di dời đã trực tiếp cứu sống 452 người dân, tránh được một thảm kịch về người.