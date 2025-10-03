Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, đêm qua và rạng sáng nay (3/10), lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nỗ lực xuyên đêm để tiếp cận chiếc xe ô tô bán tải bị đất đá vùi lấp.

Lực lượng chức năng xuyên đêm đào bới, tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: CACC

Đến khoảng 23h40 đêm 2/10, chiếc xe bán tải mang BKS 24A-348.02 được xác định bẹp dúm, biến dạng, gần như không còn cơ hội cho nạn nhân sống sót. Công tác đưa xe ra ngoài vô cùng khó khăn, gian nan.

2h sáng nay, sau thời gian liên tục đào bới cứu hộ, lực lượng chức năng đã đưa được 2 thi thể ra khỏi xe là anh Hoàng Văn Định (37 tuổi, Quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) và Hoàng Đức Giang (35 tuổi, trú xã Văn Bàn).

Xe bán tải bị vùi lấp trong đất đá bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn. Ảnh: CACC

Đến 5h30 sáng nay, xe ô tô đã được đưa lên khỏi hiện trường sạt lở. Tuy nhiên, nạn nhân thứ 3 vẫn chưa được tìm thấy.

Do mưa rất to, nguy cơ sạt lở cao, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Khi thời tiết ngớt mưa, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục tìm kiếm, với hy vọng sớm tìm được nạn nhân còn lại.

Xe ô tô biến dạng được đưa ra khỏi hiện trường sạt lở. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 29/9, UBND xã Nậm Xé nhận được tin báo của chị Hoàng Thị Thịnh (37 tuổi, trú thôn Tu Hạ) về việc khoảng 7h30 cùng ngày, anh Hoàng Văn Định (37 tuổi, Quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) lái xe ô tô bán tải BKS 24A-348.02. Trên xe còn có 2 người khác là anh Hoàng Đức Giang (35 tuổi, trú xã Văn Bàn) và Phùng Văn Tuấn (45 tuổi, trú xã Nậm Xé).

Sau đó xe ô tô này di chuyển từ xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 hướng về xã Văn Bàn. Đến khoảng 17h cùng ngày (29/9), gia đình đã mất liên lạc hoàn toàn với cả ba người trên xe.

Cơ quan công an xác định, xe bán tải mất tích đã đi qua cây xăng xã Minh Lương trên quốc lộ 279 lúc 7h56 ngày 29/9.

Tuy nhiên, chỉ bốn phút sau đó, đúng 8h cùng ngày, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Pom Khén (cùng tuyến quốc lộ 279). Vụ sạt lở vùi lấp tuyến đường dài khoảng 100 mét với ước tính 1.000m³ đất đá.