Sáng 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, đang điều trị cho 46 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, từ 6h30 ngày 29/4 đến 0h ngày 1/5, bệnh viện liên tục tiếp nhận các trường hợp nhập viện với các triệu chứng như sốt cao, đau bụng quặn từng cơn, nôn mửa, tiêu chảy nhiều lần, mệt mỏi và có dấu hiệu mất nước.

Có 46 người nhập viện, phần lớn bệnh nhân là học sinh trong độ tuổi từ 11 đến 15; người nhỏ nhất 50 tháng tuổi. Ảnh: CTV

Phần lớn bệnh nhân là học sinh trong độ tuổi từ 11 đến 15; người nhỏ nhất 50 tháng tuổi, lớn nhất 46 tuổi. Các bệnh nhân cho biết trước đó đã ăn bánh mì mua tại một tiệm ở thôn Tân Sơn (xã Tân Lập).

Ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, cho biết ngay khi tiếp nhận, đơn vị đã tiến hành truyền dịch, bù nước bằng đường uống, sử dụng kháng sinh và tiếp tục theo dõi tình trạng bệnh nhân.

“Hiện chưa ghi nhận trường hợp nặng. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân vẫn còn sốt, đau bụng và tiêu chảy”, ông Đức thông tin.

Bác sĩ thăm khám cho các bệnh nhân. Ảnh: CTV

Theo bà Hồ Thị Thúy Vinh, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, các bệnh nhân chủ yếu là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lộc, trú tại các thôn Ra Ty, Pa Xía, Của; cùng một số người dân ở thôn Tân Sơn, Tân Tài.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã rà soát những người đã ăn bánh mì tại tiệm nói trên, đồng thời đưa các trường hợp có triệu chứng đến cơ sở y tế để kiểm tra, điều trị.

Cơ quan chức năng đang lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân