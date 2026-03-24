Cục An toàn thực phẩm (ATTP) vừa có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu khẩn trương làm rõ vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tịnh Khê.

Theo báo cáo từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm địa phương, có 19 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì có nhân tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Bệnh nhi có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ. Ảnh: BVCC

Đáng chú ý, đây là vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể thứ hai liên quan đến bánh mì tại Quảng Ngãi trong thời gian gần đây. Trước đó, vào tháng 12/2025, vụ ngộ độc tại tiệm bánh mì Hồng Vân đã khiến hơn 200 người mắc, nguyên nhân được xác định do nhiễm vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn Salmonella.

Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, Cục ATTP yêu cầu Sở Y tế tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân, tránh để xảy ra các trường hợp diễn biến nặng, đe dọa tính mạng.

Song song đó, ngành y tế địa phương cần thông báo rộng rãi tới cộng đồng, đặc biệt tại khu vực xảy ra vụ việc. Những người đã từng ăn bánh mì tại cơ sở liên quan và có biểu hiện nghi ngộ độc cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, hỗ trợ kịp thời.

Cục ATTP cũng giao địa phương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Đồng thời các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).