Cửa chính đối diện gương: Lo ngại dòng khí bị 'phản ngược'

Đặt gương lớn đối diện cửa chính là cách bố trí khá phổ biến trong nhiều gia đình, đặc biệt ở những căn hộ nhỏ muốn tạo cảm giác rộng rãi hơn.

Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, gương có đặc tính phản chiếu mạnh. Khi đặt ngay đối diện cửa chính, gương được cho là sẽ đẩy ngược dòng khí vừa đi vào thay vì giữ lại và phân bổ trong nhà.

Nhiều trường phái phong thủy cho rằng dòng khí vừa vào cửa đã bị phản xạ trở lại bên ngoài, khiến năng lượng khó tích tụ, ảnh hưởng đến sự ổn định về tài lộc và công việc.

Ngoài yếu tố phong thủy, việc đặt gương lớn ngay cửa ra vào còn có thể tạo cảm giác giật mình khi bước vào nhà, đặc biệt vào buổi tối hoặc khi ánh sáng yếu.

Cửa chính được xem là "miệng khí" của ngôi nhà, nơi đón dòng năng lượng đầu tiên và ảnh hưởng đến sự hài hòa của không gian sống.

Gương cũng làm ánh sáng phản chiếu nhiều hướng, gây rối mắt và ảnh hưởng đến trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày.

Thay vì đặt gương đối diện cửa chính, có thể bố trí gương lệch sang một bên để vừa thuận tiện sử dụng, vừa tránh cảm giác "đẩy khí" ra ngoài.

Cửa chính đối diện nhà vệ sinh: Uế khí xâm nhập

Một trong những điều kiêng kỵ phổ biến trong phong thủy là cửa chính nhìn thẳng vào nhà vệ sinh.

Khu vực vệ sinh vốn mang tính riêng tư, không phải nơi tiếp khách, nên nếu mở cửa đã nhìn thấy trực diện sẽ tạo cảm giác thiếu kín đáo và khó chịu.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, nếu nhà vệ sinh không có hệ thống thông gió tốt, hơi ẩm và mùi có thể lan ra khu vực tiền sảnh, ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung.

Do đó, trong thiết kế nhà ở, việc tránh bố trí nhà vệ sinh nhìn thẳng từ cửa chính thường được cân nhắc để bảo đảm tính riêng tư và cảm giác thoải mái.

Nếu không thể thay đổi cấu trúc, gia chủ có thể dùng vách ngăn, tủ trang trí hoặc bình phong để tạo sự phân tách không gian, đồng thời giữ cửa nhà vệ sinh luôn đóng khi không sử dụng.

Cửa chính đối diện cửa sau: Tài lộc ‘vào cửa trước, ra cửa sau’

Cửa chính là nơi năng lượng từ bên ngoài vào nhà. Nếu ngay lập tức bị "thổi thẳng" ra cửa sau hoặc cửa sổ ở cuối nhà, khí tốt không kịp tụ lại, tài lộc và may mắn khó duy trì.

Theo phong thủy, điều này được gọi là hiện tượng "tán khí", tức là dòng năng lượng di chuyển quá nhanh và thoát ra ngoài thay vì lan tỏa khắp không gian sống.

Việc bố trí hài hòa và thông thoáng ở khu vực cửa chính thường được chú trọng để tạo cảm giác cân bằng cho không gian sống.

Nhà có cửa trước và cửa sau thẳng hàng cũng có thể tạo cảm giác trống trải, thiếu riêng tư và khó tạo sự ngăn cách giữa các khu vực.

Để hóa giải, có thể đặt bình phong, rèm cửa hoặc kệ trang trí giữa hai cửa, vừa ngăn dòng khí quá mạnh, vừa tạo không gian riêng.

Cửa chính đối diện cầu thang: Dòng khí bị ‘hút’ lên trên

Cầu thang được ví như "xương sống" của ngôi nhà, kết nối các tầng với nhau. Theo quan niệm phong thủy, cầu thang đối diện cửa chính khiến dòng khí vừa vào nhà bị dẫn nhanh lên các tầng thay vì lan tỏa ở khu vực sinh hoạt, từ đó bị cho là khó tụ khí.

Điều này ảnh hưởng đến công việc, gia chủ có thể gặp khó khăn trong việc giữ tài lộc, chi nhiều hơn thu.

Ngoài ra, về mặt công năng, cầu thang đối diện cửa chính còn làm mất quyền riêng tư, khiến không gian sống bị "lộ" và thiếu sự bao bọc.

Giải pháp là đặt vách ngăn, bình phong hoặc chậu cây xanh lớn ở vị trí giữa cửa chính và cầu thang để điều hướng dòng khí lưu thông nhẹ nhàng hơn.

Cửa chính hướng về phía xấu: Đón hung khí thay vì cát khí

Trong phong thủy, cửa chính được coi là nơi đón nhận cát khí hoặc hung khí tùy theo hướng và vị trí.

Những vị trí như cửa đối diện góc nhọn, cột điện hoặc đường đâm thẳng vào nhà thường được xem là thế không thuận. Ở góc độ thực tế, các yếu tố này cũng có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn, sự riêng tư hoặc cảm giác an toàn của người ở.

Trong một số quan niệm phong thủy, hướng Đông Nam được xem là hướng gắn với tài lộc. Tuy nhiên, việc lựa chọn hướng cửa còn phụ thuộc vào trường phái phong thủy và cách xem xét cụ thể của từng ngôi nhà.

Nếu không thể thay đổi hướng cửa, có thể sử dụng các biện pháp hóa giải như trồng cây xanh, đặt đá phong thủy hoặc sử dụng bình phong để ngăn chặn luồng khí xấu.

Giải pháp là trồng cây xanh có tán trước cửa để điều hòa dòng khí, tránh các loại cây có gai. Có thể kết hợp sử dụng bình phong hoặc rèm cửa để tạo lớp bảo vệ thứ hai.

Dù áp dụng biện pháp nào, điều quan trọng nhất là giữ cho cửa chính luôn sạch sẽ, gọn gàng và thông thoáng.

Các quan niệm phong thủy có thể được xem như một yếu tố tham khảo khi bố trí nhà ở. Tuy nhiên, sự thuận tiện, an toàn, riêng tư và cảm giác dễ chịu trong quá trình sử dụng vẫn nên được ưu tiên. Một khu vực cửa chính sạch sẽ, đủ sáng, thông thoáng và được bố trí hợp lý sẽ góp phần tạo cảm giác thoải mái cho các thành viên trong gia đình.