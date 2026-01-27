Trong phong thủy nhà ở, cửa chính được xem là “khí khẩu”, đón sinh khí, tài lộc và cũng là nơi tiền bạc dễ thất thoát nếu bố trí sai. Không ít căn nhà nhìn bề ngoài rất ổn, vị trí đẹp, giá trị cao nhưng gia chủ vẫn rơi vào cảnh thu nhập thất thường, tiền vào rồi lại ra. Nguyên nhân đôi khi xuất phát ngay từ thế cửa chính.

1. Cửa chính đối diện hành lang dài hoặc con đường đâm thẳng

Khi cửa nhà mở ra gặp ngay hành lang dài, lối đi thẳng hoặc con đường đâm trực diện, luồng khí sẽ lao vào quá nhanh, không kịp phân tán.

Trong phong thủy, đây được coi là thế “xuyên tâm sát”, khiến tài lộc khó tụ, tiền bạc đến nhanh nhưng cũng tiêu tán nhanh. Đặc biệt với nhà phố sâu hoặc căn hộ có hành lang chung dài, ảnh hưởng này càng rõ.

Cửa chính được ví là ‘khí khẩu’ của ngôi nhà, nơi quyết định khả năng đón và giữ tài lộc của gia chủ. Ảnh minh họa: Baidu

2. Cửa chính đối diện cầu thang

Cầu thang được xem là dòng dẫn khí trong nhà. Khi cửa chính đối thẳng cầu thang, dòng khí tài lộc dễ bị kéo đi.

Nếu cầu thang đi xuống, tiền bạc có xu hướng “chảy tuột” ra ngoài; nếu cầu thang đi lên, tài lộc lướt qua cửa mà không vào nhà. Với nhà có cầu thang trong nhà đối diện cửa chính, chỉ cần mở cửa là khí đã dễ bị thoát.

3. Cửa chính đối diện thang máy

Ở chung cư, cửa đối diện thang máy là lỗi khá phổ biến. Thang máy đóng mở liên tục làm khí trường trước cửa luôn biến động, khiến vận khí gia đình khó ổn định.

Về lâu dài, gia chủ có thể dễ cảm thấy tài chính thiếu bền vững, chi tiêu phát sinh nhiều, tích lũy chậm.

4. Cửa trước và cửa sau thông thẳng một trục

Nhà có cửa chính và cửa sau hoặc cửa sổ lớn nằm trên cùng một đường thẳng thường rất thoáng.

Tuy nhiên, theo phong thủy, bố cục này khiến tài khí đi thẳng xuyên qua nhà mà không dừng lại. Tiền kiếm được nhưng khó giữ, làm bao nhiêu cũng có việc phải chi.

5. Mở cửa là thấy bếp, nhà vệ sinh hoặc gương

Ngay khi bước vào nhà đã thấy bếp, phong thủy cho rằng tiền bạc dễ hao tán. Nếu nhìn thẳng vào nhà vệ sinh, uế khí làm suy giảm tài lộc. Trường hợp mở cửa gặp gương soi trực diện lại tạo hiệu ứng “đẩy ngược” tài khí ra ngoài, cản trở vận may.

6. Cửa chính đối diện góc nhọn, cột điện hoặc cạnh sắc công trình khác

Góc tường nhọn, cột điện hay cạnh sắc của nhà đối diện tạo ra sát khí mạnh chĩa thẳng vào cửa. Kiểu bố cục này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến việc làm ăn phát sinh trục trặc, dễ gặp chuyện hao tài ngoài dự tính.

Nhiều căn nhà tưởng thuận lợi về vị trí nhưng vẫn khó tích lũy, nguyên nhân đôi khi đến từ thế cửa phạm phong thủy. Ảnh: Baidu

7. Cửa chính đối diện khúc cua bẻ ra ngoài đường

Một số căn nhà nằm ngay đoạn đường cong, nhưng thay vì được đường ôm vào lại ở phía ngoài khúc cua, tức là khi nhìn từ cửa ra, mặt đường cong bẻ ra xa khỏi nhà. Theo phong thủy, thế này được gọi là “phản cung”, bởi dòng xe cộ và dòng khí có xu hướng trôi đi, không tụ lại trước cửa.

Thực tế, những ngôi nhà ở vị trí này thường khó giữ tiền lâu, dễ phát sinh các khoản chi ngoài kế hoạch hoặc gặp rủi ro tài chính bất ngờ.

8. Cửa chính đối diện cây lớn hoặc cây khô

Cây to che chắn ánh sáng khiến dương khí khó vào nhà, sinh khí bị giảm sút. Nếu là cây khô hoặc cây chết, phong thủy xem đó là biểu tượng của suy hao, kém may mắn về tiền bạc và công việc.

9. Cửa chính quá hẹp, cũ hoặc hư hỏng

Cửa chính hẹp làm khả năng “nạp khí” kém, tượng trưng cho cơ hội tài chính hạn chế. Cửa cong vênh, bong tróc, ổ khóa bị gỉ hàm ý dòng tiền không thông suốt. Nhiều chuyên gia cho rằng chỉ cần sửa lại cửa, thay khóa mới, tài vận cũng có thể cải thiện đáng kể.

10. Màu sắc cửa chính xung khắc với mệnh gia chủ

Màu cửa không phù hợp ngũ hành của người ở chính dễ tạo cảm giác bất ổn, làm việc thiếu trôi chảy. Dù không thể thay cửa ngay, việc điều chỉnh bằng thảm chùi chân, ánh sáng hoặc vật trang trí phù hợp cũng giúp cân bằng lại khí trường.

Các thông tin trên mang tính tham khảo, việc áp dụng vẫn cần căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng căn nhà, môi trường xung quanh và hoàn cảnh của gia chủ.

Theo Baidu