Nguồn gốc

Tùng la hán trong tự nhiên là một loài cây quý hiếm có xuất xứ từ các vùng núi cao của Trung Quốc. Loài cây này nổi bật với thân cây thẳng, cứng cáp và những nhánh uốn lượn mềm mại, tạo nên vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa thanh thoát.

Tên gọi “La hán” xuất phát từ truyền thuyết Phật giáo, mô tả các nhánh cây như hình dáng những vị La Hán đang thiền định, mang đậm nét linh thiêng và thanh tịnh.

Trải qua hàng trăm năm, Tùng la hán không chỉ được trồng để làm cảnh mà còn trở thành biểu tượng của sự trường thọ, sức khỏe bền vững và tinh thần kiên cường.

Ở Việt Nam, loài cây này được ưa chuộng trồng trong sân vườn, không gian nội thất và đặc biệt là trong nghệ thuật bonsai, nhờ khả năng tạo hình linh hoạt, giữ được dáng đẹp lâu dài.

Cây Tùng la hán cổ thụ với thân thẳng, cành uốn lượn mềm mại, biểu tượng của sự kiên cường và trường thọ. Ảnh: Baidu

Ý nghĩa phong thủy

Trong phong thủy, cây Tùng la hán được coi là “thần tài thầm lặng”, mang đến vận khí tốt, bình an và may mắn cho gia chủ.

Hình dáng thân cây thẳng, cứng cáp tượng trưng cho sự vững chãi, kiên định, giúp con người đối mặt và vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Những nhánh cây uốn lượn mềm mại lại biểu thị sự linh hoạt, khả năng thích ứng tốt với mọi môi trường, tạo sự cân bằng hài hòa cho không gian xung quanh.

Theo quan niệm Á Đông, đặt Tùng la hán trong nhà, văn phòng hay trên bàn làm việc có thể hóa giải sát khí, trấn giữ tài lộc và thu hút năng lượng tích cực.

Cây cũng là biểu tượng của trường thọ, sức khỏe dẻo dai và sự bền bỉ, rất phù hợp với những người mong muốn duy trì bình an, sự ổn định lâu dài cho gia đình và bản thân.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, Tùng la hán còn là vật phẩm trang trí tinh tế, góp phần làm đẹp không gian sống, đồng thời truyền tải thông điệp về sự kiên cường, thanh tịnh và thịnh vượng.

Hợp mệnh nào, hợp tuổi nào?

Cây Tùng la hán không chỉ là cây cảnh trang trí mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy đặc biệt, thích hợp với những người mệnh Mộc và Hỏa.

Màu xanh của lá tượng trưng cho mệnh Mộc, mang lại năng lượng tươi mới, sức sống dồi dào và sự phát triển bền vững cho gia chủ. Đồng thời, năng lượng tích cực từ cây còn thúc đẩy vận khí của người mệnh Hỏa, giúp tinh thần minh mẫn, công việc thuận lợi và sự nghiệp thăng tiến.

Những người mệnh Thủy cũng có thể đặt cây ở hướng Đông hoặc Đông Nam để cân bằng năng lượng, hỗ trợ hài hòa giữa các yếu tố trong ngôi nhà.

Cây Tùng la hán bonsai trong không gian nội thất. Ảnh: Baidu

Về tuổi tác, Tùng la hán đặc biệt phù hợp với người tuổi Tý, Sửu, Thìn và Ngọ, vì những tuổi này dễ nhận được năng lượng tích cực từ cây, giúp gia đình hòa thuận, sức khỏe ổn định, công việc hanh thông và đường tài lộc rộng mở.

Cách chăm sóc

Tùng la hán là loài cây ưa sáng nhưng cũng có thể chịu bóng bán phần, thích hợp với khí hậu ôn hòa. Đất trồng cây cần tơi xốp, thoát nước tốt, giàu mùn để rễ phát triển mạnh. Khi tưới nước, nên duy trì độ ẩm vừa phải, tránh để đất ngập úng vì dễ gây thối rễ.

Vào mùa sinh trưởng, nên bón phân hữu cơ hoặc phân vi sinh để cây xanh tốt và đâm chồi mới. Ngoài ra, việc cắt tỉa định kỳ giúp giữ dáng cây đẹp, nhánh cây không quá rối, đồng thời tăng cường lưu thông khí trong không gian.

Với những gia chủ yêu thích bonsai, loài cây này là lựa chọn lý tưởng nhờ thân cây chắc khỏe, cành lá dễ uốn nắn mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên, tinh tế.

Một điểm đặc biệt trong chăm sóc Tùng la hán là vị trí đặt cây. Cây nên đặt ở hướng Đông hoặc Đông Nam của nhà hoặc văn phòng để khai thông vận khí, hút tài lộc và sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Tránh đặt cây ở hướng Tây Bắc hoặc gần nhà vệ sinh vì sẽ cản trở dòng năng lượng tích cực.

Theo Baidu