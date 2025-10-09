Trong phong thủy nhà ở, cửa chính là nơi giao thoa giữa các nguồn năng lượng bên ngoài và bên trong. Đây chính là đường dẫn để tài khí, phúc khí đi vào, đồng thời cũng là điểm xả hung khí.

Nếu hướng cửa sai, kích thước bất cân đối hay bố trí lộn xộn, luồng khí trong nhà sẽ rối loạn, khiến gia chủ hao tài, công danh trắc trở và sức khỏe sa sút.

Ngược lại, cửa hợp hướng, sáng sủa và cân đối sẽ giúp thu hút tài lộc, duy trì hòa khí, đem đến thuận lợi trong công việc, hạnh phúc và bình an cho cả gia đình.

1. Cửa mở sai hướng - dễ phạm “Thanh Long - Bạch Hổ”

Theo phong thủy Á Đông, bên trái nhà (Thanh Long) tượng trưng cho sinh khí, may mắn và sự phát triển; bên phải (Bạch Hổ) biểu trưng cho tĩnh tại, đôi khi mang ý trệ khí.

Vì thế, cửa chính nên mở về bên trái (nhìn từ trong ra ngoài) để đón nguồn khí lành, giúp gia đạo hưng thịnh và công việc hanh thông. Nếu cửa mở ngược về bên phải hoặc hướng Bắc, dễ bị xem là phạm thế hung, khiến vận may bị cản trở, gia chủ khó tụ tài.

Cửa chính được xem là ‘miệng nạp khí’ của ngôi nhà, đón tài lộc, phúc khí và cũng là điểm khởi đầu cho năng lượng lưu thông khắp không gian sống. Ảnh: Baidu

Trường hợp phía trước nhà không có khoảng thoáng, tức, minh đường bị thu hẹp, gia chủ nên chọn hướng cửa chính giữa hoặc lệch trái để dòng khí có thể lưu chuyển tự nhiên, không bị “nghịch khí”.

Một cánh cửa đặt đúng hướng, mở đúng chiều không chỉ mang lại sự cân đối về phong thủy mà còn đem đến cảm giác chào đón, hài hòa ngay từ bước đầu tiên khi trở về nhà.

2. Cửa đối cửa, cầu thang hay vật cản - tài khí khó tụ

Cửa chính nếu đối diện thẳng cửa sổ, cửa sau hay cầu thang đi xuống thường phạm thế “xuyên đường sát”, tức khí tốt vào rồi thoát ra ngay, tài lộc khó ở lại.

Tương tự, nếu trước cửa có vật cản như cây to, cột điện, góc nhọn của công trình hoặc biển báo chĩa thẳng, dòng năng lượng sẽ bị chặn đứng, khiến gia đạo gặp nhiều trắc trở, công việc dễ bị tiểu nhân cản trở.

Cách hóa giải hiệu quả là treo gương Bát Quái Cửu Cung, đặt bình phong nhỏ hoặc tượng voi chiêu tài quay đầu vào trong để chuyển hướng luồng khí. Với nhà phố hoặc chung cư, có thể trồng cây cao tán rộng phía trước để che chắn và giúp khí tụ.

Trong phong thủy, việc “giữ khí - dẫn khí - tụ khí” quan trọng không kém việc chọn hướng, bởi nơi nào khí ngưng tụ, nơi đó tài vận sẽ nảy sinh.

3. Tỷ lệ và không gian cửa - giữ cân bằng năng lượng

Cửa chính quá cao khiến khí lưu động quá mạnh, ảnh hưởng đến tâm tính, dễ khiến người trong nhà nóng vội, thiếu kiên nhẫn; ngược lại, cửa quá thấp khiến tài khí bị cản, tạo cảm giác bức bí, tù túng.

Do đó, kích thước cửa cần cân đối với tổng thể kiến trúc, vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa giúp dòng năng lượng ra vào hài hòa, thông thường chiều cao khoảng 2,1 m được coi là chuẩn.

Bên trong cửa, khu vực huyền quan, khoảng không gian đệm giữa cửa và phòng khách, đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Đây là nơi khí dừng lại, chuyển từ động sang tĩnh. Nếu huyền quan tối tăm, bừa bộn, khí tốt sẽ tán đi nhanh chóng.

Một cánh cửa sạch sẽ, thông thoáng, hợp hướng và được chăm chút đúng cách không chỉ giúp ‘tụ khí sinh tài’ mà còn mang lại cảm giác an yên cho gia chủ. Ảnh: Baidu

Hãy giữ khu vực này sáng sủa, đặt thêm đèn ánh vàng ấm, cây xanh lá to hoặc phong thủy luân nhỏ. Khi năng lượng luân chuyển hài hòa, ngôi nhà tự nhiên trở nên dễ chịu, tinh thần gia chủ cũng nhẹ nhõm hơn.

4. Cửa bừa bộn, cũ bẩn - vận khí tắc nghẽn

Cửa chính là “miệng nạp khí” của ngôi nhà, tượng trưng cho sự giao hòa giữa trong và ngoài, giữa con người và thiên nhiên.

Nếu khu vực này bừa bộn với giày dép, thùng rác hay vật cũ, luồng khí tốt sẽ bị ngăn chặn, năng lượng tích cực không thể lưu thông, đồng thời dễ sinh cảm giác mệt mỏi, tù túng cho người trong nhà.

Một cánh cửa sáng sủa, sạch sẽ và chắc chắn chính là dấu hiệu của vận khí dồi dào. Hãy thường xuyên vệ sinh, sơn sửa, tránh để bụi bẩn hay gỉ sét bám lâu ngày.

Có thể đặt tượng Tỳ Hưu, cóc Thiềm Thừ hoặc đôi chậu cây xanh hai bên cửa để kích hoạt tài khí, vừa làm đẹp không gian vừa giúp giữ năng lượng tốt. Trong phong thủy, sự sạch sẽ đồng nghĩa với sự lưu thông mà nơi khí thông, nơi đó vượng khí tự nhiên sinh.

5. Màu sắc và chất liệu cửa hợp mệnh - kích hoạt tài vận

Màu sắc và chất liệu của cửa chính không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn là yếu tố phong thủy quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận và sức khỏe của gia chủ.

Người mệnh Thủy hợp màu xanh dương, đen, ghi xám; mệnh Mộc hợp xanh lá, nâu gỗ; mệnh Hỏa hợp đỏ, cam, tím; mệnh Thổ hợp vàng nâu, be; mệnh Kim hợp trắng, bạc, vàng kim.

Bên cạnh đó, chất liệu cửa cũng cần tương sinh với ngũ hành: cửa gỗ phù hợp với mệnh Mộc - Hỏa - Thổ, cửa kim loại hợp với mệnh Kim - Thủy.

Khi màu sắc và chất liệu phối hợp hài hòa, dòng năng lượng trong nhà sẽ lưu thông thuận lợi, tạo nên sự cân bằng giữa yếu tố vật chất và tinh thần. Một cánh cửa hợp mệnh chẳng khác nào “thần giữ của” vô hình, giúp gia đạo an khang, tài lộc viên mãn và mọi sự đều hanh thông.

Phong thủy cửa nhà, xét cho cùng, là sự kết hợp giữa quan niệm truyền thống và cảm nhận hài hòa trong không gian sống. Những nguyên tắc như hướng mở, màu sắc hay tỷ lệ mang tính chất tham khảo, giúp gia chủ cân đối giữa yếu tố thẩm mỹ và niềm tin văn hóa.

Trong phong thủy, mọi sự không hẳn tuyệt đối nhị nguyên, tốt hay xấu còn tùy vào hoàn cảnh, địa thế và cách con người ứng xử với môi trường sống của mình.

Điều quan trọng nhất vẫn là giữ cho ngôi nhà sạch sẽ, thông thoáng và tâm thế của người ở luôn cởi mở, tích cực bởi khi con người an, khí mới vượng và mọi điều lành tự nhiên sẽ đến.

Theo Baidu