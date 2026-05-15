Hướng dẫn nhanh cách chặn quảng cáo trên Facebook Nếu bạn muốn giảm quảng cáo ngay lập tức, có thể áp dụng cách nhanh trực tiếp trên bảng tin. Khi thấy một quảng cáo xuất hiện, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng ba chấm (•••) ở góc bài viết, sau đó chọn “Ẩn quảng cáo” hoặc “Không quan tâm”. Facebook sẽ ghi nhận hành vi này và giảm hiển thị các nội dung tương tự trong tương lai. Ngoài ra, bạn có thể chọn “Tại sao tôi thấy quảng cáo này?” để hiểu nguyên nhân và điều chỉnh lại sở thích quảng cáo. Cách này phù hợp khi: Muốn xử lý nhanh từng quảng cáo cụ thể

Không muốn vào phần cài đặt phức tạp

Cách chặn quảng cáo trên Facebook trong phần Cài đặt Bước 1: Trước tiên, bạn mở trình duyệt trên máy tính, truy cập và đăng nhập vào Facebook. Tại giao diện chính, chọn mục Cài đặt và quyền riêng tư, sau đó chọn mục Cài đặt. Bạn tiếp tục chọn Xem thêm trong trung tâm tài khoản. Bước 2: Chọn mục Tùy chọn quảng cáo. Ở đây, bạn có thể ẩn Nhà quảng cáo mà bạn đã từng xem quảng cáo (3) hoặc Chủ đề quảng cáo (4).

Cách hạn chế chủ đề quảng cáo trên Facebook Facebook thường hiển thị quảng cáo theo các chủ đề như rượu bia, thú cưng, nuôi dạy con cái… Nếu không muốn thấy những nội dung này, bạn có thể tùy chỉnh để ẩn bớt. Cách thực hiện trên điện thoại như sau: Bước 1: Mở ứng dụng Facebook trên điện thoại, sau đó nhấn vào biểu tượng Menu (3 dấu gạch). Bước 2: Chọn Cài đặt & quyền riêng tư → tiếp tục nhấn vào Cài đặt. Bước 3: Kéo xuống phần Quảng cáo, rồi chọn Tùy chọn quảng cáo. Bước 4: Tại giao diện mới, chuyển sang tab Chủ đề. Ở đây, bạn có thể chọn và ẩn các chủ đề quảng cáo không mong muốn. Sau khi thiết lập, những nội dung này sẽ ít hoặc không còn xuất hiện trên bảng tin của bạn.

Chặn quảng cáo Facebook bằng Adblock Một cách khác được nhiều người sử dụng là cài tiện ích chặn quảng cáo như Adblock để giảm thiểu nội dung quảng cáo khi lướt Facebook. Bước 1: Truy cập trang web getadblock.com, sau đó chọn Get Adblock Now để tải về. Bước 2: Sau khi tải xong, một cửa sổ cài đặt sẽ hiện ra. Bạn nhấn Add Extension để thêm tiện ích vào trình duyệt. Khi cài đặt thành công, quảng cáo trên bảng tin sẽ được giảm đáng kể.