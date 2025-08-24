Trước khi bão số 5 dự kiến đổ bộ, người dân ở Quảng Trị đến Thanh Hóa được khuyến cáo tranh thủ thời gian còn lại để gia cố nhà cửa, giảm thiểu thiệt hại. Nhiều kinh nghiệm thực tế từ những trận bão trước đã được bà con chia sẻ, trở thành “mẹo” chống tốc mái, giúp nhà cửa kiên cố hơn khi gió mạnh tràn qua.

Biến xe tải thành “mỏ neo” chống bão

Một số hộ dân còn sáng tạo bằng cách tận dụng xe tải nặng làm điểm neo giữ. Dây thừng lớn được buộc chặt từ khung sắt của mái tôn xuống thành xe tải, tạo lực níu vững chãi.

Ảnh: Bình An.

Anh Bình An (Hải Phòng) chia sẻ, đây là kinh nghiệm rút ra sau trận bão Yagi. Khi đó, mái tôn nhà anh bị cuốn bay, thiệt hại hàng chục triệu đồng. Rút kinh nghiệm, ngoài việc gia cố kỹ càng, anh còn cẩn thận ghi tên và số điện thoại lên từng tấm tôn bằng bút xóa, để nếu không may bị gió cuốn thì việc tìm lại cũng dễ dàng hơn.

Tận dụng lốp xe tải, container cũ

Một số gia đình đưa hàng chục lốp xe tải cũ lên mái. Các lốp được sắp xếp xen kẽ với túi nước dày, tạo thành hệ thống dằn mái đồng đều. Cách làm này tuy mất công chuẩn bị nhưng giúp toàn bộ diện tích mái tôn (có nơi rộng đến 500m²) tăng khả năng chống chịu trước gió giật.

Ảnh cắt từ video.

Nẹp sắt – giải pháp bền và an toàn hơn

Ngoài bao cát và túi nước, vốn tiềm ẩn nguy cơ rơi vỡ khi bão lớn, nhiều hộ gia đình đã dùng thanh sắt nẹp chặt mái tôn cả phía trên lẫn dưới. Cách này tuy tốn kém vài trăm nghìn đồng nhưng lại an toàn, hiệu quả và không mất nhiều công sức chuẩn bị mỗi khi có bão.

Dùng thanh sắt nẹp chặt mái tôn cả phía trên lẫn dưới được cho là phương án hiệu quả nhất. Ảnh cắt từ video.

Dùng băng dính dán kín tất cả các khe hở cửa sổ, cửa chính

Đối với nhà cao tầng, việc dán kín toàn bộ khe hở ở cửa sổ và cửa chính bằng băng dính càng cần thiết hơn. Khi hạn chế được luồng gió lùa vào bên trong, áp lực tác động lên cửa kính và mái giảm đi rõ rệt, từ đó giảm nguy cơ bị bật tung hay nứt vỡ khi bão quét qua.

Dùng băng dính dán kín tất cả các khe hở cửa sổ, cửa chính.

Dùng bao nilong, thùng xốp chứa nước chèn mái tôn

Một cách làm được nhiều gia đình áp dụng là bơm nước vào bao nilon loại lớn (10 – 20 lít) hoặc thùng xốp, sau đó đặt lên mái tôn để gia tăng sức nặng. Phương pháp này vừa giúp hạn chế tốc mái, vừa có thể tận dụng nguồn nước dự trữ sau bão.

Bơm nước vào túi nilong cỡ lớn để chèn mái tôn là biện pháp được nhiều người sử dụng. Ảnh: Minh Chí.

Nhiều nhà tận dụng thùng xốp bỏ không, sau đó bơm nước vào để neo giữ mái tôn. Ảnh: Vũ Hợp.

Tuy nhiên, người dân cần lưu ý: Chỉ nên áp dụng cho mái tôn có khung giá đỡ chắc chắn. Nếu khung yếu, việc gia tải thêm có thể gây sập mái, dẫn đến nguy hiểm.

Trong chiều nay (24/8), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có cuộc họp đánh giá về đặc điểm cơn bão số 5 cũng như thông tin về diễn biến mới nhất. Từ sáng mai, các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị bắt đầu có gió mạnh cấp 10, người dân khó di chuyển ở khu vực trống. Khoảng trưa và chiều mai, tâm bão số 5 có khả năng đi vào đất liền, gây gió mạnh đến cấp 14 ở Nghệ An - Bắc Quảng Trị.