Chiều nay (24/8), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có cuộc họp đánh giá về đặc điểm cơn bão số 5 (Kajiki) cũng như thông tin về diễn biến mới nhất.

Tăng 7 cấp trong vòng 2 ngày

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, bão số 5 (hay còn gọi là bão Kajiki) được đánh giá là một cơn bão rất đặc biệt.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết trọng tâm vẫn là 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị cả về mưa, gió, sóng và nước dâng đều là cao nhất. Ảnh: T.P

Đầu tiên là tốc độ di chuyển của cơn bão này khá nhanh. Từ thời điểm là áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông đêm 22/8 cho đến chiều nay, bão thường xuyên di chuyển với tốc độ lên tới 20-25, thậm chí trên 25km/h.

Cường độ bão cũng mạnh lên rất nhanh, tối và đêm 22/8, khi mới vào Biển Đông ở cuối cấp 6, đầu cấp 7, đến sáng 23/8 mạnh lên thành bão đến chiều nay thì mạnh lên cấp 13, tức mạnh thêm 7 cấp chỉ chưa đầy 2 ngày.

Hướng di chuyển của bão số 5, cập nhật chiều 24/8. Nguồn: NCHMF

Đến 16h ngày 24/8, vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 470km, cách Hà Tĩnh 450km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 390km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14 (134 - 166km/giờ), giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Ông Lâm dự báo, trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h, cường độ trong đêm nay và rạng sáng mai có thể đạt cấp 13 - 14 (và có thể còn mạnh hơn, đạt cấp 15). Khoảng trưa và chiều mai (25/8), tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị.

“Hoàn lưu của bão hiện nay khá rộng nên mây bão có thể bao trùm nhiều tỉnh. Thậm chí, từ cuối giờ chiều tối nay, hoàn lưu rìa phía Tây Bắc của bão đã bắt đầu gây mưa cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội”, ông Lâm thông tin.

Sóng biển cao đến 10m

Vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 7 - 9 trong chiều và tối nay; sau tăng lên cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - 14, giật cấp 16. Cường độ gió như vậy, sóng biển có thể cao 5 - 7m, vùng gần tâm 8 - 10m; biển động dữ dội.

Đồng thời, khi tâm bão chuẩn bị vào bờ, vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng - Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5 - 1,5m.

Mưa lớn diện rộng

Ông Lâm cũng nhấn mạnh, từ đêm nay, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão trong khu vực đất liền ven biển cấp 11-13, giật cấp 14 - 15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió yếu hơn, nhưng cũng mạnh dần lên cấp 6 - 8, giật cấp 9.

Hoàn lưu bão còn gây mưa lớn cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Từ chiều nay đến hết ngày 26/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

“Chúng tôi cảnh báo mưa lớn cục bộ cường suất lớn trong thời gian ngắn có thể đạt trên 200mm trong vòng 3 giờ”, ông Lâm lưu ý.

Ông Lâm nói thêm, với cấu trúc mây hiện tại của bão số 5, vùng mưa từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị với lượng mưa phổ biến 200-400mm là khá đồng đều ở hầu hết các tỉnh này.

Không có quá trình bão suy yếu

Các yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng quỹ đạo và cường độ bão cho thấy, từ khi áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông và hình thành, môi trường cho bão phát triển khá thuận lợi, nhiệt độ duy trì khoảng 30 độ C.

Đặc biệt, hiện nay, các đường dẫn như áp cao cận nhiệt đới đang lấn mạnh về phía Tây khiến bão di chuyển ổn định và tốc độ nhanh. Yếu tố thuận lợi nữa khiến cường độ bão luôn duy trì và tăng thêm là hầu như bão không có tương tác với các đảo. Do những yếu tố này nên khả năng bão suy yếu là rất khó, ông Lâm lý giải.

Bão gây sóng lớn, hình ảnh tại Thanh Hoá trong cơn bão số 3. Ảnh: Lê Dương

“Chúng tôi dự báo kịch bản nguy cơ cao bão có thể đạt đến cấp 14, tương đương cơn Yagi năm ngoái ở khu vực Quảng Ninh, thậm chí có kịch bản ở cấp 15, nhưng không cao”, ông Lâm nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Lâm nói rõ, hoàn lưu của bão rất rộng từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, nhưng trọng tâm vẫn là 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị cả về mưa, gió, sóng và nước dâng đều là cao nhất. Riêng lũ quét, sạt lở đất thì dịch lên phía Bắc, tập trung ở vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Mưa lớn, gió mạnh liên tục trong 24 giờ

TS. Hoàng Phúc Lâm cho biết, hiện nay, nhiều địa phương đã bắt đầu có mưa nhưng chưa rõ rệt. Dự báo, rạng sáng mai, bắt đầu xuất hiện gió cấp 9 - 10, lúc đó, người dân sẽ rất khó di chuyển trên các khu vực trống.

Do đó, các hoạt động ứng phó ở các địa phương về chằng chống nhà cửa, gia cố công trình, thu hoạch mùa màng, cây ăn quả… và đặc biệt là di dân thường phải kết thúc trước 22h hôm nay.

Ông Lâm nhận định, bão số 5 di chuyển nhanh nên tác động về gió mạnh và mưa lớn hết nhanh, không lâu như cơn Yagi, lên đến vùng núi vẫn gây gió mạnh và mưa nhiều ngày.

Với cơn này, mưa và gió mạnh chỉ kéo dài khoảng 24 giờ, từ sáng mai đến đêm. Mưa trên vùng núi có thể lâu hơn, sang ngày 26.

“Trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị, ngày mai là cao điểm mưa bão và tối đêm là kết thúc”, ông Lâm nói rõ.

Tuy nhiên, ông Lâm cũng lưu ý mưa sau bão, ngoài mở rộng lên vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, sang cả Trung và Thượng Lào còn ra đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và vùng núi Lào Cai, Yên Bái (cũ).