Vào 8h00 sáng 18/9 tới, những chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được khách đặt hàng từ ngày 12/9 vừa qua, sẽ được giao đến tay khách hàng Việt Nam.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ bán tại Việt Nam từ 18/9. Ảnh chụp màn hình

Theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại số lượng khách đặt mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam đã lên tới khoảng 300.000 đơn hàng.

Đáng chú ý, tại hệ thống Thế Giới Di Động, con số khách đặt hàng lên tới 200.814 (trong đó có 180.740 khách đã cọc tiền).

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhận hàng iPhone mới vào ngày 18/9 tới, theo đó khách hàng phải chờ giao theo từng đợt.

Đơn cử như tại CellphoneS với số lượng hơn 40.000 khách hàng đặt cọc các dòng máy này, thời gian giao hàng dự kiến đã lên tới tháng 11/2026.

Chính vì thế, với số lượng khách đặt hàng kỷ lục tại Thế Giới Di Động và các hệ thống uỷ quyền của Apple tại Việt Nam, một số nguồn tin cho biết tình trạng khan hàng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max là hoàn toàn có thể xảy ra.

Các nguồn tin này nói thêm, đây là điều không mới, năm nào mở bán dòng iPhone mới từ Apple đều xảy ra tình trạng này, khi nguồn cung từ hãng cung cấp không đủ, tạo ra sự khan hiếm trên thị trường.

Đáng chú ý, tại một số hệ thống đã đưa ra thông báo, nếu khách hàng muốn nhận máy sớm trong ngày 18/9, sẽ phải mua thêm các gói bảo hành hay phụ kiện đi kèm; có hệ thống đưa ra gói đi kèm lên tới gần 8 triệu đồng.

Trong khi đó, đại diện một số cửa hàng kinh doanh đồ Apple và iPhone nhỏ lẻ tại TPHCM, cho biết nếu khách hàng muốn sở hữu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có nhu cầu họ vẫn có thể kiếm được hàng; tuy nhiên, mức giá chênh lệch khách hàng phải trả so với mua từ các đại lý uỷ quyền có thể lên tới 6 triệu đồng.

Bộ đôi sản phẩm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được Apple giới thiệu vào rạng sáng 10/9 vừa qua (giờ Việt Nam), không có nhiều nâng cấp mới hay bước cải tiến rõ rệt so với iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max. Nhìn bề ngoài thiết kế gần như không khác gì nhau.

Các nâng cấp đáng chú ý là Dynamic Island đã được làm nhỏ lại, chip A20 Pro thế hệ mới, pin cũng cho thời gian hoạt động lâu hơn.

Thay đổi đáng chú ý nhất là cụm camera mới với khả năng tùy chỉnh khẩu độ biến thiên, kết hợp cùng chế độ chỉnh tay thủ công can thiệp sâu vào phần cứng.

Đây là một tính năng sẽ rất hữu ích cho những người sáng tạo nội dung khi dùng iPhone làm công cụ quay, chụp chính, theo phong cách chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, việc xuất hiện của màu mới Burgundy (đỏ rượu vang) cũng gây được chú ý, khi có hơn 60% người dùng chọn màu mới này khi đặt mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam.