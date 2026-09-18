Ra mắt cùng iPhone Duo - mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 38,99 triệu đồng và iPhone 18 Pro Max giá từ 41,99 triệu đồng. Đây là dòng smartphone cao cấp nhất của Apple, tập trung vào những nâng cấp về camera, pin và chip xử lý.

Khác với Duo, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vẫn sử dụng thiết kế tương tự thế hệ iPhone 17 Pro năm ngoái. Apple cũng chưa công bố iPhone 18 tiêu chuẩn, vốn thường được giới thiệu cùng các phiên bản Pro. Tuy nhiên, mẫu máy này được cho là sẽ xuất hiện sau.

Trong khi iPhone Duo dự kiến bán ra sau khoảng một tháng, người dùng có nhu cầu đổi máy phải cân nhắc giữa việc mua iPhone 18 Pro ngay hoặc chờ thêm các sản phẩm mới.

iPhone 18 Pro dành cho ai?

iPhone 18 Pro hướng đến nhóm người dùng cần hiệu năng và tính năng cao cấp nhất của Apple nhưng người dùng phổ thông vẫn có thể sử dụng thiết bị mà không gặp nhiều khó khăn.

Bốn màu sắc của iPhone 18 Pro/18 Pro Max. Ảnh: Apple

Một trong những thay đổi đáng chú ý là Siri với năng lực AI mới. Trợ lý ảo có thể hỗ trợ soạn email, chia sẻ ảnh, trả lời câu hỏi và xử lý ngữ cảnh trên màn hình. Chẳng hạn, khi người dùng đang trao đổi về một cuộc họp, Siri sẽ nhận biết thông tin và thêm lịch hẹn vào ứng dụng lịch theo yêu cầu.

Các tính năng AI này được xử lý bởi chip A20 Pro với Neural Engine 16 lõi kép. Apple cho biết chip có thể phản hồi gần như tức thời, đồng thời ưu tiên bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo hãng, ngay cả khi dữ liệu được xử lý trên đám mây, thông tin cũng không được chia sẻ với bên thứ ba, kể cả Apple.

Camera là một trong những nâng cấp lớn nhất trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Cả hai sử dụng camera Fusion 48 MP với khẩu độ thay đổi.

Hệ thống này có một khẩu độ vật lý có thể đóng mở để điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến, tương tự cách đồng tử mắt thay đổi kích thước. Theo bài đánh giá, khả năng này giúp cải thiện ảnh trong điều kiện thiếu sáng và tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn khi chụp chân dung.

Người dùng không cần tự điều chỉnh các thông số phức tạp vì phần mềm có thể tự xử lý phần lớn công việc. Tuy nhiên, những người có kinh nghiệm nhiếp ảnh vẫn có thể can thiệp vào các thiết lập để kiểm soát hình ảnh.

iPhone 18 Pro cũng cho phép điều chỉnh tốc độ màn trập, phù hợp với việc tạo hiệu ứng chuyển động trong ảnh.

Có nên chờ iPhone 18 hoặc iPhone Duo?

Apple chưa công bố thời điểm phát hành iPhone 18 tiêu chuẩn. Nếu đang sử dụng một chiếc điện thoại đã ba năm tuổi hoặc hơn, iPhone 18 Pro có thể là một lựa chọn nâng cấp đáng cân nhắc, dù mức giá cao.

Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn được kỳ vọng có giá thấp hơn và cấu hình cũng được giản lược so với dòng Pro. Người dùng không cần camera mới hoặc ống kính telephoto có thể chờ thêm thay vì mua phiên bản Pro.

Với iPhone Duo, mẫu smartphone màn hình gập có giá 64,99 triệu đồng dự kiến bán ra ngày 23/10, người dùng quan tâm công nghệ mới có thể chờ mẫu máy này.

Tuy nhiên, Duo không sở hữu hệ thống camera cao cấp và ống kính telephoto như iPhone 18 Pro. Máy cũng không được trang bị Face ID. Đổi lại, thiết bị có màn hình lớn hơn nhờ thiết kế gập.

Chọn iPhone 18 Pro hay Pro Max?

iPhone 18 Pro có giá từ 38,99 triệu đồng cho bản 256GB. Dung lượng 256GB có thể không đủ với những người thường xuyên quay video hoặc chụp ảnh.

Bản 512GB có giá 45,49 triệu đồng. Đây là mức dung lượng có thể cân bằng giữa giá bán và không gian lưu trữ, đủ cho nhu cầu lưu ảnh và video trong thời gian dài.

iPhone 18 Pro Max 256GB có giá từ 41,99 triệu đồng, trong khi bản 512GB có giá 48,49 triệu đồng. Người dùng cũng có thể giảm chi phí ban đầu thông qua các chương trình ưu đãi của đại lý, nhà bán lẻ.

Ngoài bộ nhớ trong, người dùng có thể sử dụng iCloud+ để lưu ảnh và video trên đám mây với giá từ 25.000 đồng/89.000 đồng/299.000 đồng mỗi tháng.

Về tổng thể, iPhone 18 Pro tập trung vào camera, hiệu năng và khả năng xử lý AI, trong khi iPhone Duo hướng đến trải nghiệm màn hình gập. iPhone 18 tiêu chuẩn, nếu được Apple công bố sau, sẽ là lựa chọn dành cho người dùng không cần toàn bộ tính năng cao cấp của dòng Pro.

(Theo CNA)