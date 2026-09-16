iPhone 18 Pro có thể đến tay khách hàng ngay ngày mở bán

Apple đã chính thức mở chương trình đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào sáng sớm thứ Bảy. Tuy nhiên, 24 giờ đầu tiên cho thấy nhu cầu đối với bộ đôi smartphone cao cấp này không thực sự mạnh.

Các màu mới iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Future/ Tom's Guide

Thời gian giao hàng ước tính trên Apple Store trực tuyến tại Mỹ đã vượt qua mốc 18/9, ngày những chiếc iPhone mới dự kiến chính thức đến tay khách hàng. Dù vậy, thời gian trì hoãn hiện vẫn chưa quá dài.

Đáng chú ý, một số phiên bản iPhone 18 Pro vẫn có thể được nhận ngay trong ngày mở bán nếu khách hàng lựa chọn hình thức mua và nhận trực tiếp tại Apple Store.

Theo thông tin trên Apple Store, iPhone 18 Pro Max đang được quan tâm nhiều hơn so với iPhone 18 Pro. Với phiên bản màn hình lớn, thời gian giao hàng hiện được ước tính trong khoảng từ ngày 6 đến 13/10, tùy cấu hình.

Tuy nhiên, khách hàng không nhất thiết phải chờ đến tháng 10. Nếu lựa chọn nhận máy tại cửa hàng Apple, một số phiên bản iPhone 18 Pro Max vẫn có thể được nhận từ ngày 18/9, gần như không bị ảnh hưởng bởi tình trạng giao hàng chậm.

Khả năng này phụ thuộc vào màu sắc và dung lượng bộ nhớ. Phiên bản 256GB hiện không có tùy chọn nhận tại cửa hàng.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max 512GB màu đen và Glacier vẫn có thể được nhận trực tiếp.

Bản 1TB có sẵn ở tất cả màu, ngoại trừ Burgundy, còn phiên bản 2TB có thể nhận tại cửa hàng với mọi tùy chọn màu sắc.

Đối với iPhone 18 Pro nhỏ hơn, thời gian giao hàng trực tuyến hiện được Apple ước tính trong khoảng từ ngày 26/9 đến 6/10.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là toàn bộ các tùy chọn màu sắc và dung lượng của mẫu máy này đều có thể được nhận tại Apple Store từ ngày 18/9.

iPhone 18 Pro có nguy cơ trở thành một sản phẩm thất bại?

So với thế hệ iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro dường như đang nhận được ít sự quan tâm hơn đáng kể trong giai đoạn mở bán.

iPhone 18 Pro màu Burgundy. Ảnh: The Verge

Năm ngoái, chỉ vài giờ sau khi Apple bắt đầu nhận đặt trước, thời gian giao iPhone 17 Pro Max đã bị đẩy lùi tới khoảng ba tuần. Trong khi đó, iPhone 17 và iPhone Air vẫn có hàng để bán ngay trong ngày mở bán.

Vì vậy, việc iPhone 18 Pro vẫn có nguồn cung tương đối dồi dào có thể khiến một số người đặt câu hỏi: Liệu đây có phải dấu hiệu cho thấy iPhone 18 Pro đang thất bại?

Tuy nhiên, còn quá sớm để đưa ra kết luận như vậy.

Thời gian giao hàng thường được xem là một chỉ báo về sức hút của iPhone mới, nhưng đây không phải phương pháp chính xác nhất để đánh giá nhu cầu thực tế.

Thời gian giao hàng chắc chắn chịu ảnh hưởng bởi số lượng đơn đặt trước, nhưng đồng thời cũng phản ánh khả năng tổ chức sản xuất và mức độ chuẩn bị nguồn cung của Apple.

Nói cách khác, việc iPhone 18 Pro vẫn có thể được giao tương đối sớm không nhất thiết đồng nghĩa với nhu cầu yếu.

Một khả năng khác là Apple đã chuẩn bị sản lượng tốt hơn, giúp nguồn cung đủ lớn để đáp ứng lượng khách hàng quan tâm ngay từ đầu.

Những phản hồi ban đầu trên Reddit cũng phần nào cho thấy quá trình đặt trước diễn ra khá suôn sẻ. Phần lớn người dùng cho biết họ không gặp vấn đề đáng kể, dù một số trường hợp ghi nhận lỗi nhỏ như hệ thống tạo hai đơn hàng hoặc xuất hiện thông báo lỗi bất ngờ khiến quá trình thanh toán bị trì hoãn.

Đáng chú ý, khi nhận thấy iPhone 18 Pro có mức độ sẵn hàng tương đối cao, một số người dùng Reddit cho rằng có thể nhiều khách hàng Apple đang chờ đợi mẫu iPhone màn hình gập iPhone Duo.

Đây có phải thời điểm tệ nhất để mua iPhone Pro?

Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến sức hút của iPhone 18 Pro là vị trí của sản phẩm trong chiến lược iPhone năm nay.

Dù Apple đã trì hoãn iPhone 18 tiêu chuẩn tới mùa xuân năm sau, iPhone 18 Pro vẫn được đánh giá là một trong những mẫu iPhone cao cấp kém hấp dẫn hơn so với nhiều thế hệ gần đây.

So với iPhone 17 Pro, thế hệ mới không mang đến bước nhảy vọt về thiết kế hay tính năng đủ lớn để thúc đẩy người dùng nâng cấp ngay lập tức.

Trong khi đó, sự xuất hiện của những sản phẩm đặc biệt hơn trong tương lai càng khiến iPhone 18 Pro chịu thêm áp lực.

iPhone 20, mẫu iPhone được kỳ vọng xuất hiện trong năm kỷ niệm, được đồn đoán sẽ mang đến một cuộc đại tu thiết kế lớn.

Nếu những thông tin này chính xác, người dùng đang sở hữu iPhone 17 Pro hoàn toàn có thể lựa chọn chờ thêm một năm thay vì chi tiền cho iPhone 18 Pro.

Bên cạnh đó là iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập được xem là thay đổi lớn nhất đối với dòng iPhone kể từ iPhone X.

Dù mức giá khởi điểm được cho là lên tới 1.999 USD, đây vẫn là sản phẩm có sức hấp dẫn đặc biệt đối với nhóm khách hàng muốn trải nghiệm một thiết kế iPhone hoàn toàn mới.

Việc iPhone 18 Pro tăng giá thêm 100 USD so với thế hệ trước càng khiến bài toán lựa chọn trở nên thú vị.

Với những người có ngân sách cao, mức chênh lệch giá có thể khiến iPhone Duo trở thành phương án đáng cân nhắc hơn, thay vì mua một chiếc iPhone Pro có thiết kế tương đối quen thuộc.

Ở chiều ngược lại, iPhone 18 Pro Max vẫn có lợi thế rất rõ về giá trị. Sau khi tăng giá, mẫu máy này có giá khởi điểm tương đương Galaxy S26 Ultra.

Đồng thời, mức giá khởi điểm của iPhone 18 Pro Max cũng bằng 1.299 USD của Pixel 11 Pro XL, trong khi hiệu năng được cho là vượt trội đáng kể so với flagship của Google.

(Theo PhoneArena, 9to5mac)