Theo thông tin được Cục an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) công bố, tổng cộng có 141.032 xe KIA Carnival nằm trong diện bị ảnh hưởng. Trong đó, toàn bộ các xe đời 2022-2024 và một phần xe sản xuất trong các năm 2025-2026 có nguy cơ gặp lỗi kỹ thuật liên quan đến hệ thống nhiên liệu.

Cụ thể, nguyên nhân được xác định xuất phát từ lỗi trong quá trình sản xuất, khiến các đai ốc của ống dẫn nhiên liệu áp suất cao có thể bị lỏng theo thời gian. Tình trạng này dẫn đến rò rỉ nhiên liệu và nếu gặp nguồn gây cháy, nguy cơ hỏa hoạn sẽ tăng cao, kéo theo khả năng gây thương tích cho người trong xe.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, chủ xe cần đặc biệt lưu ý nếu phát hiện mùi xăng bất thường trong khoang động cơ hoặc đèn báo lỗi động cơ (Check Engine) bật sáng. Đây có thể là những dấu hiệu ban đầu cho thấy hệ thống nhiên liệu đang gặp sự cố.

Theo kế hoạch khắc phục, KIA sẽ có trách nhiệm thông báo tới toàn bộ khách hàng có xe nằm trong diện triệu hồi, hướng dẫn mang xe đến đại lý chính hãng. Tại đây, kỹ thuật viên sẽ kiểm tra ống dẫn nhiên liệu áp suất cao. Nếu phát hiện rò rỉ, bộ phận này sẽ được thay thế bằng linh kiện mới.

Trường hợp không phát hiện rò rỉ, các đai ốc sẽ được siết chặt lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Toàn bộ chi phí sửa chữa sẽ do KIA chi trả, kể cả việc hoàn tiền cho những khách hàng đã tự khắc phục trước đó theo chương trình hoàn trả chung của hãng.

Trước đó, theo trang MotorBiscuit, KIA cũng vừa triển khai một đợt thu hồi khác liên quan đến mẫu SUV Telluride Hybrid 2026 do lỗi ghế chỉnh điện có thể không phát hiện vật cản, buộc hãng phải tạm dừng bán mẫu xe này để chờ giải pháp khắc phục.

Các chuyên gia khuyến cáo, với những xe nằm trong diện triệu hồi, người dùng nên sớm liên hệ đại lý để được kiểm tra, tránh tiếp tục sử dụng trong tình trạng tiềm ẩn rủi ro về an toàn cháy nổ.

Theo NHTSA

