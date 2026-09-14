Một chậu cây cảnh phong thủy đặt trên bàn học là lựa chọn được nhiều gia đình quan tâm khi bé bước vào năm học mới.

Không chỉ mang màu xanh tươi mát, những "người bạn nhỏ" này còn có tác dụng thanh lọc không khí, giảm căng thẳng, tăng sự tập trung và có thể hỗ trợ việc học hành của trẻ thêm thuận lợi, may mắn.

Dưới đây là 4 gợi ý vừa dễ chăm sóc, vừa mang nhiều ý nghĩa tích cực.

Cây sen đá

Sen đá là loại cây được yêu thích trong giới học sinh bởi hình dáng nhỏ nhắn, đáng yêu và vô cùng dễ chăm sóc. Những chiếc lá mọng nước xếp tròn như bông hoa sen tạo nên vẻ đẹp tinh tế và gần gũi.

Cây sen đá với những lá mọng nước xếp hình bông sen, biểu tượng của sự son sắt, bền bỉ và may mắn trong tình bạn, rất thích hợp cho góc học tập của trẻ.

Sen đá dễ chăm sóc và không cần tưới thường xuyên. Tuy nhiên, cây vẫn cần được đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên phù hợp, chẳng hạn gần cửa sổ.

Trong quan niệm phong thủy, sen đá thường được gắn với sự bền bỉ, son sắt và sức sống lâu dài. Nhiều người lựa chọn loại cây này với mong muốn mang đến năng lượng tích cực cho không gian học tập.

Nhiều người còn tin rằng loài cây này có khả năng ngăn chặn hao tổn tài lộc và mang lại may mắn, an lành.

Cây bạc hà

Bạc hà không chỉ là loại rau thơm quen thuộc trong gian bếp mà còn là một "trợ thủ" đắc lực cho góc học tập. Mùi hương bạc hà mang lại cảm giác sảng khoái, dễ chịu đối với nhiều người.

Vì vậy, một chậu bạc hà nhỏ có thể là lựa chọn phù hợp để tạo điểm nhấn xanh và hương thơm tự nhiên cho góc học tập.

Cây bạc hà với hương thơm thanh mát, tạo cảm giác sảng khoái cho góc học tập

Về công năng, chỉ cần một vài giây hít hà mùi hương dịu nhẹ từ lá bạc hà, hệ thần kinh sẽ được thư giãn, cảm giác mệt mỏi tan biến, nhường chỗ cho sự hứng khởi và những ý tưởng mới mẻ.

Về ý nghĩa phong thủy, bạc hà tượng trưng cho sự tươi mới, năng động và khả năng thích nghi. Cây phát triển rất nhanh, được ví như sự tiến bộ vượt bậc và khát khao chinh phục tri thức của trẻ.

Cây trầu bà

Trầu bà là loại cây quen thuộc, dễ trồng và có sức sống mãnh liệt. Tuy nhiên, nếu trong nhà có trẻ nhỏ có thói quen cho lá cây vào miệng, phụ huynh nên đặt trầu bà ở vị trí ngoài tầm với.

Với những chiếc lá xanh hình tim mềm mại, trầu bà tạo cảm giác thư thái, nhẹ nhàng cho không gian học tập .

Cây trầu bà với lá xanh hình tim - loại cây giúp làm dịu không gian học tập, giảm căng thẳng và tăng sự tập trung cho sĩ tử.

Về công năng, trầu bà có khả năng thanh lọc không khí, giúp góc học tập luôn trong lành. Cây có thể sống tốt cả trong đất và thủy sinh, không cần quá nhiều ánh sáng nhưng vẫn giữ được màu xanh mướt quanh năm.

Về ý nghĩa phong thủy, nhiều người tin rằng đặt trầu bà trên bàn học sẽ giúp trẻ có tinh thần bền bỉ, kiên trì trước áp lực thi cử. Màu xanh của lá cây còn được cho là có tác động tích cực đến cảm xúc, giúp trẻ cảm thấy dễ chịu và tập trung hơn khi học bài.

Cây trạng nguyên

Nếu muốn tạo điểm nhấn rực rỡ cho góc học tập, cây trạng nguyên là một lựa chọn đặc biệt. Với những lá bắc đỏ tươi nổi bật, loài cây này mang một vẻ đẹp sang trọng và đầy khí thế.

Cây trạng nguyên với sắc đỏ rực rỡ, biểu tượng cho sự thành đạt và may mắn trong học hành.

Về công năng, trạng nguyên là loại cây ưa sáng, thích hợp đặt gần cửa sổ để cây phát triển tốt và giữ được màu sắc rực rỡ.

Trong quan niệm phong thủy, cây hoa trạng nguyên với sắc đỏ rực rỡ là biểu tượng cho sự thành đạt và may mắn trong học hành, đặc biệt là việc chinh phục tri thức.

Nhiều gia đình tin rằng đặt cây trạng nguyên ở cung văn xương trong nhà sẽ hỗ trợ tốt cho việc học tập của con em.

Để chọn được cây xanh phù hợp cho bàn học của trẻ, phụ huynh nên lưu ý chọn loại có kích thước nhỏ gọn, không che khuất tầm nhìn hoặc chiếm nhiều diện tích trên bàn. Cần ưu tiên những cây dễ chăm sóc và ít cần tưới nước như sen đá, xương rồng hoặc trầu bà thủy sinh.

Đồng thời, nên căn cứ vào điều kiện ánh sáng của phòng học và đặc biệt tránh những loài có độc tính hoặc gai nhọn gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.