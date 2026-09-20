Ford Everest là một trong những mẫu SUV 7 chỗ quen thuộc tại Việt Nam, nổi bật với kiểu dáng gầm cao, không gian rộng và động cơ diesel. Sau khoảng 17-20 năm sử dụng, những chiếc Everest đời 2006-2009 trên thị trường xe cũ có giá tương đối thấp.

Khảo sát trên một số sàn mua bán ô tô cũ cho thấy Ford Everest đời 2006 hiện có xe được rao khoảng 115 triệu đồng. Với đời 2007, mức giá tham khảo dao động khoảng 198-240 triệu đồng; đời 2008 khoảng 135-200 triệu đồng và đời 2009 phổ biến từ khoảng 165 triệu đồng trở lên, tùy phiên bản, tình trạng và lịch sử sử dụng. Trên Chợ Tốt Xe, Ford Everest đời 2009 hiện có mức giá phổ biến được thống kê khoảng 270 triệu đồng.

Trong khi đó, các xe cùng dòng được cơ quan nhà nước đưa ra thanh lý có mức giá khởi điểm thấp hơn khá nhiều. Đáng chú ý, một chiếc Ford Everest đời 2009 do Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Quảng Ninh thanh lý chỉ có giá khởi điểm 102 triệu đồng. Xe sản xuất năm 2009 tại Thái Lan, sử dụng động cơ xăng, cho phép chở 6 người và đăng ký lần đầu vào tháng 4/2010.

Thiết kế xe Ford Everest đời 2009.

Cũng là Ford Everest đời 2009, chiếc xe do Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đưa ra đấu giá có giá khởi điểm 114 triệu đồng. Xe sản xuất tại Việt Nam, đăng ký với biển số 75C-0234. Theo thông tin công bố, lớp sơn thân xe đã cũ và bị trầy xước, lốp mòn. Nội thất có trần xe và ghế da cũ, ẩm mốc, phần da bọc ghế bạc màu, sàn xe đã cũ. Hệ thống động cơ và điện được mô tả vẫn hoạt động bình thường, trong khi kính và đèn xe bị mờ.

Mức 114 triệu đồng thấp hơn đáng kể so với nhiều chiếc Everest 2009 đang được rao bán trên các sàn xe cũ. Tuy nhiên, đây là giá khởi điểm của tài sản thanh lý, còn giá giao dịch thực tế trên thị trường phụ thuộc vào tình trạng từng xe.

Một chiếc Everest đời 2009 khác do Ban Quản lý dự án đường sắt tại Hà Nội thanh lý có giá khởi điểm 165 triệu đồng. Xe đăng ký lần đầu ngày 30/12/2009, sử dụng động cơ diesel dung tích 2.499cc. Mức giá này vẫn thuộc nhóm thấp nếu so với nhiều xe Everest cùng đời đang được rao bán trên thị trường.

Với những chiếc xe có tuổi đời cao hơn, mức giá thanh lý cũng khá thấp. Cục Thống kê thành phố Huế đưa ra thanh lý một chiếc Ford Everest sản xuất năm 2006, đăng ký lần đầu ngày 28/4/2006, với giá khởi điểm 151 triệu đồng. Xe 7 chỗ, đã qua sử dụng với tần suất cao từ năm 2006. Theo thông tin công bố, xe vẫn hoạt động được nhưng các bộ phận bắt đầu xuống cấp, thường xuyên xảy ra hư hỏng và mức tiêu hao nhiên liệu vượt mức.

Ford Everest đời 2006.

Ford Everest đời 2006 thuộc thế hệ đầu tiên được Ford Việt Nam phân phối, với động cơ diesel 2.5L tăng áp hoặc động cơ xăng 2.6L tùy phiên bản. Bản diesel 2.5L có công suất khoảng 107 mã lực, mô-men xoắn 268Nm, trong khi bản xăng 2.6L đạt khoảng 121 mã lực. Xe có các cấu hình dẫn động khác nhau tùy phiên bản.

Đáng chú ý, giá khởi điểm 151 triệu đồng của chiếc xe thanh lý tại Huế không thấp hơn mọi xe cùng đời trên thị trường. Hiện có chiếc Everest 2006 được rao khoảng 115 triệu đồng. Điều này cho thấy ngoài yếu tố tuổi đời, tình trạng và cấu hình cụ thể của từng xe có ảnh hưởng lớn tới giá.

Trong danh sách này, một chiếc Everest đời mới hơn là xe sản xuất năm 2013 do Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Cà Mau đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 173 triệu đồng. Tuy nhiên, tình trạng xe được công bố khá xuống cấp. Động cơ yếu, hệ thống truyền động hoạt động không ổn định, gầm xe và các hốc bánh bị mục, hộp tay lái hư hỏng, máy bị xì nhớt, đèn pha bị mờ. Xe hoạt động không ổn định và không đảm bảo an toàn vận hành.

Everest 2013 sử dụng động cơ diesel tăng áp TDCi 2.5L, công suất 141 mã lực, mô-men xoắn 330Nm, đi cùng hộp số sàn hoặc tự động 5 cấp tùy phiên bản. Đây là thế hệ có động cơ mạnh hơn đáng kể so với những chiếc Everest đời đầu.

Nhìn vào nhóm xe đang được thanh lý, mức giá khởi điểm từ 102-165 triệu đồng đối với Everest đời 2006-2009 tạo ra khoảng cách khá lớn với nhiều xe cùng đời đang được rao bán trên thị trường. Tuy nhiên, sự chênh lệch này một phần đến từ tình trạng tài sản. Không ít xe thanh lý đã được sử dụng trong thời gian dài, có dấu hiệu xuống cấp hoặc cần sửa chữa.

Ford Everest đời cũ có ưu điểm là không gian 7 chỗ, gầm cao, kết cấu SUV và động cơ diesel có mô-men xoắn khá tốt. Tuy nhiên, nhược điểm của những chiếc xe đã sử dụng gần 20 năm là tuổi đời cao, các chi tiết cơ khí, hệ thống điện, gầm, nội thất và động cơ có thể xuống cấp theo thời gian.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Loạt xe Toyota Innova cũ gần 20 năm tuổi được thanh lý giá từ hơn 70 triệu đồng Nhiều chiếc Toyota Innova sản xuất từ năm 2006-2008 đang được các cơ quan, đơn vị nhà nước đưa ra thanh lý với giá khởi điểm chỉ từ hơn 70 triệu đồng. Mức này thấp hơn đáng kể so với giá nhiều xe cùng đời đang được rao bán trên thị trường ô tô cũ.



