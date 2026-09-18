Toyota Innova xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2006 và nhanh chóng trở thành mẫu xe quen thuộc trong nhóm MPV 7-8 chỗ. Những chiếc Innova thế hệ đầu được lắp ráp trong nước, sử dụng động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh mã 1TR-FE. Không gian rộng, có thể chở nhiều người và kết cấu phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình, cơ quan hay kinh doanh vận tải giúp mẫu xe này xuất hiện phổ biến trên đường phố Việt Nam trong nhiều năm.

Sau khoảng hai thập kỷ, những chiếc Innova đời đầu hiện đã bước vào nhóm xe có tuổi đời rất sâu. Tuy nhiên, trên thị trường xe cũ, các mẫu xe này vẫn được rao bán với mức giá trên 100 triệu đồng, thậm chí cao hơn tùy tình trạng.

Một số dữ liệu rao bán hiện nay cho thấy Toyota Innova đời 2006 có giá khoảng 120-180 triệu đồng, trong khi xe đời 2008 thường được chào bán ở mức cao hơn. Đây là giá của những chiếc xe đang được chủ nhân hoặc salon rao bán và có sự chênh lệch tùy số km, tình trạng, phiên bản cũng như lịch sử sử dụng.

Trong khi đó, một loạt Toyota Innova được các cơ quan nhà nước đưa ra thanh lý lại có giá khởi điểm thấp hơn khá nhiều.

Những chiếc xe Toyota Innova từ đời 2006 - 2008 trên thị trường hiện có giá khoảng 120-200 triệu đồng.

Tại TP Cần Thơ, Chi cục Hải quan khu vực XIX đang thanh lý một chiếc Toyota Innova G màu đen, sản xuất năm 2006 tại Việt Nam. Xe có 8 chỗ ngồi, sử dụng động cơ xăng 1TR-FE, số máy 1TR-6266768. Đáng chú ý, mức giá khởi điểm của chiếc xe khá rẻ, chỉ từ 76 triệu đồng.

Tương tự, giá khởi điểm thấp hơn nữa thuộc về chiếc Toyota Innova G do Phòng Kinh tế xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh đưa ra đấu giá. Xe có số khung RL4XW43G079214510, số máy 1TR6394583 và được đưa ra với giá khởi điểm 70,56 triệu đồng.

Thông tin thanh lý không nêu chi tiết tình trạng vận hành của chiếc xe này. Tuy nhiên, đây cũng là Toyota Innova thế hệ đầu, sử dụng động cơ xăng 2.0L 1TR-FE và thuộc nhóm xe đã có tuổi đời khoảng 20 năm.

Một chiếc Innova G đời 2006 khác được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh đưa ra thanh lý với giá 121 triệu đồng. Xe màu xanh, sản xuất tại Việt Nam, có 8 chỗ ngồi, sử dụng động cơ 1TR-FE.

Mức giá này đã tiến gần hơn tới mặt bằng xe Innova đời 2006 trên thị trường, nhưng vẫn thấp hơn một số chiếc cùng đời đang được chào bán.

Tại TP.HCM, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cũng thanh lý một chiếc Toyota Innova G 8 chỗ, biển số 51A-1844. Xe màu đen, sản xuất tại Việt Nam năm 2006 và đăng ký lần đầu ngày 22/3/2006. Chiếc xe mang số động cơ 1TR-6226144 và có giá khởi điểm 107 triệu đồng. Theo thông tin được cung cấp, giấy chứng nhận đăng kiểm của xe có hiệu lực đến hết ngày 13/5/2026.

So với nhóm xe đời 2006, một chiếc Innova sản xuất năm 2008 được Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai thanh lý có giá khởi điểm 115 triệu đồng. Xe mang biển số 77A-005.59, màu đen, sử dụng động cơ xăng 1.998cc, công thức bánh xe 4x2 và có 7 chỗ ngồi.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở số km đã vận hành. Chiếc Innova này đã đi 432.137km. Theo kết quả thẩm định, xe vẫn đang hoạt động nhưng nhiều bộ phận thường xuyên hư hỏng, từng nhiều lần chết máy trong quá trình sử dụng. Chi phí sửa chữa và bảo dưỡng được đánh giá là cao, không hiệu quả.

Ngoại thất chiếc xe tương đối mới nhưng có một số vị trí trầy xước, khung gầm gỉ sét nhẹ. Lốp xe mòn nhẹ. Bên trong, nội thất sạch sẽ, gọn gàng nhưng tương đối cũ.

Với giá khởi điểm 115 triệu đồng, chiếc Innova 2008 này rẻ hơn đáng kể so với nhiều xe cùng đời đang được rao bán. Tuy nhiên, mức chênh lệch cần được đặt trong tương quan với quãng đường đã vận hành hơn 432.000km và tình trạng hư hỏng đã được ghi nhận trong hồ sơ thẩm định.

Nhìn chung, 5 chiếc Toyota Innova được đưa ra thanh lý có giá khởi điểm rất thấp từ 70,56-121 triệu đồng. Lợi thế dễ thấy của những chiếc Innova này là không gian 7-8 chỗ, động cơ xăng 2.0L và kiểu dáng thực dụng. Với những chiếc xe đã qua gần 20 năm sử dụng, mức giá khởi điểm thấp cũng là yếu tố đáng chú ý đối với người đang tìm một chiếc ô tô rộng rãi với chi phí mua ban đầu không cao.

Tuy nhiên, xe đời quá sâu cũng đồng nghĩa người mua phải tính đến khả năng phát sinh chi phí sửa chữa, bảo dưỡng. Tình trạng thực tế giữa từng chiếc xe cũng có thể rất khác nhau.

Do đó, với xe thanh lý, người mua nên xem kỹ hồ sơ, kiểm tra trực tiếp động cơ, hộp số, khung gầm, hệ thống điện, điều hòa và nội thất, đồng thời tính cả chi phí sửa chữa cần thiết trước khi quyết định mức giá đấu. Đặc biệt với những xe đã có quãng đường vận hành rất lớn, tình trạng thực tế cần được đặt lên trên chênh lệch giá so với xe cùng đời trên thị trường.

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