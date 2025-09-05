Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày vừa qua là thời điểm mà nhiều người dân chọn về quê hoặc đi du lịch, khiến nhu cầu thuê xe ô tô tự lái tăng đột biến. Hàng loạt cơ sở cho thuê xe hoạt động hết công suất.

Dù "cháy xe" và đã thu bộn tiền trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua nhưng thời gian này, chủ các cơ sở cho thuê xe tự lái vẫn thấp thỏm lo lắng.

Rủi ro kéo dài sau hợp đồng thuê xe

Theo khảo sát của PV VietNamNet tại Hà Nội, hầu hết các điểm cho thuê xe tự lái đều “cháy xe” trước lễ, dù giá tăng mạnh, thường dao động từ 1,2 đến 1,8 triệu đồng/ngày đối với các dòng xe phổ thông, cao hơn ngày thường từ 30–50%. Ngoài ra, khách phải thuê tối thiểu từ 3 đến 4 ngày, không được thuê lẻ.

Thời điểm gần 1 tuần sau dịp nghỉ lễ, dù đã "check out" xong và thu đủ tiền, tuy nhiên nhiều chủ xe vẫn chưa thể yên tâm bởi một vấn đề ngày càng phổ biến – xử phạt nguội sau khi xe đã được trả về.

Nhiều xe đã kết thúc hợp đồng đến cả tháng mới "lòi" ra các lỗi phạt nguội. Ảnh minh hoạ

Anh Nguyễn Văn Trung – chủ cơ sở cho thuê xe tự lái Thu Dương tại phố Khúc Thừa Dụ (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Trước kia, nếu xe không bị xước xát, khách trả đủ tiền là xong. Nhưng từ vài năm nay, cánh cho thuê xe lại gặp nỗi lo khác là xe bị phạt nguội. Việc bị phạt lại phát sinh sau đó cả tuần, thậm chí hàng tháng.”

Theo anh Trung, lỗi vi phạm thường gặp là vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ hoặc sai làn,... có trường hợp bị phạt tới hàng chục triệu đồng và còn bị giữ bằng lái. Khi liên hệ lại với khách thuê để xử lý, không phải ai cũng sẵn sàng hợp tác, khiến anh nhiều lần phải tự nộp phạt trước rồi tìm cách đòi lại sau.

“Có khách rất kém, bị phạt nhưng đến khi gọi điện thì không nghe máy, thậm chí chặn số. Trong khi đó, tiền phạt không nhỏ, lại thêm thời gian đi lại, xác minh, rất mệt”, anh Trung chia sẻ.

Anh Dương Ngọc Duy – giám đốc một hợp tác xã vận tải ở khu vực Nguyễn Xiển (Thanh Liệt, Hà Nội), cũng từng gặp rắc rối tương tự. Với hơn 40 đầu xe dành cho thuê tự lái, chỉ riêng dịp Tết năm trước đã có 3 xe "dính" phạt nguội. Có xe nhận thông báo sau 1 tuần, nhưng cũng có xe không hề có giấy báo, mãi đến kỳ đăng kiểm mới phát hiện ra.

“Chúng tôi đa số là xe của các anh em góp vào, đăng ký tại nhiều nơi khác nhau nên giấy báo không về một nơi. Khi đi đòi khách thì có người trốn tránh, phủ nhận trách nhiệm hoặc cáo bận, tìm cách 'câu giờ'. Mỗi vụ như vậy mất rất nhiều công sức để xác minh và xử lý,” anh Duy nói.

Sau dịp lễ, nhiều chủ xe vẫn thường xuyên tra cứu các lỗi phạt nguội trên các cổng thông tin của CSGT và đăng kiểm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Cần cập nhật phạt nguội nhanh hơn để tránh tranh chấp

Để hạn chế rủi ro, nhiều cơ sở chủ động bổ sung điều khoản phạt nguội trong hợp đồng thuê xe. Ngoài thông tin về tình trạng xe, km, nhiên liệu, hợp đồng còn ghi rõ thời gian cụ thể lấy - trả xe, kèm theo ảnh chụp xe và khách làm bằng chứng.

Anh Đặng Minh Công – quản lý một điểm cho thuê xe ở Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội), cho biết, các bên cần trao đổi kỹ từ đầu để ràng buộc trách nhiệm với nhau. Với khách vãng lai, anh Công còn yêu cầu giữ lại 5 triệu đồng tiền đặt cọc sau khi kết thúc hợp đồng để phòng trường hợp xe bị phạt nguội. Sau 1 tháng nếu không phát sinh lỗi, số tiền này sẽ được hoàn lại. Chính những điều khoản này khiến khách cẩn trọng hơn khi sử dụng xe.

“Khách quen thì không sao, còn khách lạ thì phải giữ lại cọc. Không muốn làm vậy nhưng nếu không 'trói' kỹ bằng cả hợp đồng và tiền mặt thì khi có sự cố thì rất khó đòi lại tiền,” anh Công nói.

Nhiều chủ xe cho biết họ thường xuyên tra cứu thông tin vi phạm giao thông qua các cổng của Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đăng kiểm,... để phát hiện sớm lỗi và xử lý kịp thời. Ở chiều ngược lại, một số khách thuê xe cũng rất có ý thức, chủ động kiểm tra lỗi vi phạm trong thời gian thuê để phối hợp xử lý sớm nếu có.

Theo các chuyên gia pháp lý, khi xe vi phạm luật giao thông, người điều khiển (tức khách thuê xe) là người phải chịu trách nhiệm nộp phạt, xử lý giấy tờ... Nếu đã có hợp đồng rõ ràng mà khách không thực hiện đúng nghĩa vụ, bên cho thuê có thể khởi kiện dân sự. Tuy nhiên trên thực tế, việc đưa nhau ra tòa thường mất thời gian, chi phí nên ít được áp dụng.

Chính vì thế, việc rút ngắn thời gian cập nhật thông báo phạt nguội từ phía CSGT qua các ứng dụng là giải pháp thiết thực để bảo vệ quyền lợi cho cả chủ xe lẫn khách thuê.

Nếu hệ thống xử lý nhanh hơn, thông báo lỗi chỉ sau vài ngày thay vì vài tuần hay vài tháng – các cơ sở cho thuê xe có thể sớm hoàn tất hợp đồng, tránh bị kéo dài trách nhiệm, giảm nguy cơ phát sinh tranh chấp.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm và kỹ năng lái xe. Việc tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ không chỉ giúp chính bản thân họ tránh rắc rối mà còn giúp dịch vụ cho thuê xe tự lái phát triển bền vững, văn minh hơn.

