Thị trường điện thoại chính hãng giá rẻ tại Việt Nam tháng 10/2026 xuất hiện nhiều lựa chọn đáng chú ý khi các mẫu smartphone 128GB được đưa về mức giá dưới 3,5 triệu đồng.

Với ngân sách khoảng 3,5 triệu đồng, người dùng hiện không còn phải chấp nhận những chiếc smartphone có bộ nhớ trong chỉ 64GB như trước.

Các sản phẩm trong phân khúc này đã có bộ nhớ 128GB, màn hình lớn, pin dung lượng cao và đủ khả năng đáp ứng những nhu cầu phổ biến như gọi điện, nhắn tin, lướt mạng xã hội, xem video hay học tập trực tuyến.

Nhiều mẫu điện thoại có bộ nhớ trong 128GB đã giảm giá xuống dưới 3,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, một số mẫu máy còn được trang bị những tính năng vốn thường xuất hiện trên smartphone đắt tiền hơn, như: 5G, NFC, RAM 6GB.

Những khác biệt này khiến việc lựa chọn điện thoại không còn đơn thuần phụ thuộc vào giá bán.

Mức giá thực tế có thể thay đổi theo hệ thống bán lẻ, thời điểm mua và điều kiện khuyến mại.

Người dùng cần kiểm tra giá thanh toán cuối cùng, nhất là với những chương trình giảm giá kèm gói bảo hành hoặc điều kiện mua hàng.

TCL 60R 5G: Smartphone dưới 3 triệu đồng đáng chú ý nhất

Trong nhóm điện thoại 128GB giá rẻ, TCL 60R 5G nổi bật nhờ mức giá 2,99 triệu đồng tại một số cửa hàng.

Sản phẩm sở hữu màn hình 6,7 inch với tần số quét 120Hz, camera chính 50MP, pin 5.200 mAh và bộ nhớ trong 128GB.

Máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 6300, hỗ trợ kết nối 5G, qua đó tạo ra lợi thế rõ rệt so với những mẫu điện thoại chỉ có 4G trong cùng tầm giá.

TCL 60R 5G sở hữu màn hình 6,7 inch với tần số quét 120Hz.

Màn hình 120Hz giúp thao tác cuộn trang, chuyển cảnh và sử dụng các ứng dụng tương thích mượt mà hơn.

Pin dung lượng lớn cũng là điểm cộng với người thường xuyên xem video, sử dụng mạng xã hội hoặc làm việc trên điện thoại trong ngày.

Tuy nhiên, RAM vật lý 4GB có thể hạn chế khả năng đa nhiệm khi mở nhiều ứng dụng cùng lúc.

Chip Dimensity 6300 phù hợp với nhu cầu phổ thông và một số trò chơi nhẹ, nhưng không phải lựa chọn lý tưởng cho người thường xuyên chơi game đồ họa nặng.

Dù vậy, nếu ưu tiên kết nối 5G, màn hình mượt và mức giá thấp, TCL 60R 5G là ứng viên đáng cân nhắc.

Benco V91 Plus: RAM 6GB tạo lợi thế trước các đối thủ

Có giá tham khảo 3,3 triệu đồng, Benco V91 Plus hướng đến người dùng muốn sở hữu smartphone bộ nhớ 128GB với dung lượng RAM vật lý cao hơn mặt bằng phổ biến trong phân khúc.

Benco V91 Plus có RAM 6GB.

Máy có RAM 6GB, màn hình 6,56 inch tần số quét 90 Hz và camera chính 50MP. Cấu hình này đủ đáp ứng những tác vụ quen thuộc như nhắn tin, xem video, duyệt web, học trực tuyến và sử dụng các ứng dụng mạng xã hội.

Lợi thế RAM 6GB đặc biệt hữu ích với người thường xuyên chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng.

Dù vậy, dung lượng RAM lớn không đồng nghĩa hiệu năng tổng thể luôn vượt trội, bởi tốc độ xử lý còn phụ thuộc vào chip, phần mềm và cách tối ưu hệ thống.

Benco V91 Plus sử dụng chip Unisoc T606, thuộc nhóm xử lý phổ thông. Màn hình HD+ cũng không thể hiện độ sắc nét như các mẫu có độ phân giải Full HD+.

Người dùng nên cân nhắc nếu thường xuyên chơi game hoặc có yêu cầu cao về chất lượng hiển thị.

Với những người ưu tiên RAM vật lý và cần một chiếc điện thoại phục vụ công việc, học tập cơ bản, Benco V91 Plus vẫn là lựa chọn đáng xem xét trong tầm giá hơn 3 triệu đồng.

Nubia A76: Có NFC, camera 50MP nhưng thiếu 5G

Nubia A76 phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ 128GB và hỗ trợ NFC có giá tham khảo khoảng 3,1 triệu đồng. Máy sở hữu màn hình 6,75 inch, camera chính 50MP và pin 5.000 mAh.

Điểm đáng chú ý nhất của sản phẩm là NFC, công nghệ cho phép điện thoại giao tiếp tầm gần với các thiết bị tương thích.

Tính năng này có thể phục vụ thanh toán không tiếp xúc hoặc một số tác vụ đọc thẻ, tùy thuộc vào phần cứng, phần mềm và dịch vụ được hỗ trợ.

Nubia A76 phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ 128GB và hỗ trợ NFC.

Màn hình lớn giúp việc đọc tin tức, xem video và sử dụng các ứng dụng hằng ngày thuận tiện hơn.

Camera 50MP cũng là thông số đáng chú ý trong phân khúc, dù chất lượng ảnh thực tế còn phụ thuộc vào cảm biến, thuật toán xử lý và điều kiện ánh sáng.

Điểm trừ của Nubia A76 là không hỗ trợ 5G và RAM vật lý chỉ 4GB. Màn hình HD+ trên kích thước lớn cũng khó đạt độ sắc nét như những thiết bị có độ phân giải cao hơn.

Nếu cần NFC và một chiếc điện thoại phục vụ nhu cầu phổ thông, Nubia A76 có thể là lựa chọn hợp lý.

Galaxy A07: Thương hiệu quen thuộc chưa đủ để tạo lợi thế giá

Samsung Galaxy A07 128GB có mức giá tham khảo 3,59 triệu đồng, cao hơn một chút so với giới hạn ngân sách 3,5 triệu đồng.

Đáng lưu ý, mức giá tại một số cửa hàng có thể đi kèm điều kiện khuyến mại hoặc gói bảo hành riêng.

Galaxy A07 có ưu thế hệ sinh thái của Samsung.

Ưu thế của Samsung nằm ở thương hiệu phổ biến, giao diện One UI và hệ sinh thái thiết bị quen thuộc.

Đây là những yếu tố có thể tạo sự yên tâm cho người dùng muốn mua điện thoại để sử dụng lâu dài hoặc chọn máy cho người thân.

Tuy nhiên, cần phân biệt chính xác phiên bản Galaxy A07 4G và A07 5G trước khi mua. Không phải mọi phiên bản mang tên A07 đều hỗ trợ 5G, trong khi giá bán và cấu hình có thể khác nhau đáng kể.

Nếu ngân sách không vượt quá 3,5 triệu đồng, Galaxy A07 chưa phải lựa chọn nổi bật nhất trong nhóm.

Người dùng nên chờ đợt giảm giá tốt hơn hoặc cân nhắc các đối thủ có cấu hình phù hợp hơn với nhu cầu.

Nubia A56: Pin lớn, màn hình rộng nhưng khó cạnh tranh về cấu hình

Nubia A56 có giá tham khảo 3,4 triệu đồng cho phiên bản RAM 4GB và bộ nhớ 128GB. Máy sử dụng màn hình IPS LCD 6,75 inch, tần số quét 90Hz, chip Unisoc T7200 và pin 5.000 mAh.

Camera chính 13MP là điểm yếu của Nubia A56.

Với màn hình lớn và pin dung lượng cao, sản phẩm phù hợp với người dùng chủ yếu gọi điện, đọc báo, xem video và sử dụng mạng xã hội. Bộ nhớ 128GB cũng tạo không gian lưu trữ tương đối thoải mái cho ảnh, video và ứng dụng.

Tuy nhiên, camera chính 13MP là điểm yếu khi đặt cạnh các đối thủ có camera 50MP.

Công suất sạc 10W cũng khá thấp, khiến thời gian nạp đầy pin có thể kéo dài.

Máy không có lợi thế về 5G như TCL 60R 5G hay RAM 6GB như Benco V91 Plus.

Với giá gần chạm ngưỡng 3,5 triệu đồng, Nubia A56 cần những đợt giảm giá mạnh hơn để trở nên hấp dẫn.

Người dùng nên so sánh giá tại nhiều đại lý trước khi quyết định mua.

Trong phân khúc smartphone chính hãng dưới 3,5 triệu đồng, người mua không nên chỉ nhìn vào dung lượng bộ nhớ hoặc số megapixel camera.

Khả năng kết nối, RAM vật lý, chất lượng màn hình, tốc độ sạc và chính sách bảo hành mới là những yếu tố quyết định trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Trước khi thanh toán, người dùng vẫn cần xác nhận tình trạng hàng, phiên bản cấu hình và giá cuối cùng tại đại lý để tránh nhầm lẫn giữa giá niêm yết với giá khuyến mại có điều kiện.