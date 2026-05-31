NSND Trần Hiếu - Hà Trần: Giọng ca huyền thoại và người con nổi tiếng

Ngoài việc là một giọng ca hàng đầu của làng nhạc đỏ, NSND Trần Hiếu còn được biết đến là bố của ca sĩ Trần Thu Hà (Hà Trần), anh trai của nhạc sĩ Trần Tiến. Ông được xem là bậc thầy thực sự, từng dạy dỗ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn và Hoàng Bách.

Hà Trần kế thừa âm nhạc từ cha, rồi vươn xa ra thế giới, trở thành một trong những giọng ca Việt được đón nhận ở trong nước, rồi hải ngoại và trong các dự án nhạc đương đại. Hai bố con từng cùng xuất hiện trên sân khấu, để lại những khoảnh khắc xúc động hiếm có giữa 2 thế hệ nghệ sĩ thuộc hàng đỉnh cao của nền âm nhạc Việt Nam.

NSND Huỳnh Tú - Soobin Hoàng Sơn: Ba đời nghệ thuật, từ đàn bầu đến Vpop

NSND Huỳnh Tú là bố ruột của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn. Ông chia sẻ với báo chí về truyền thống gia đình: "Gia đình tôi đến hiện tại đã có 3 đời làm nghệ thuật. Bố mẹ tôi đều là nghệ sĩ, trong đó mẹ là NSƯT Lê Thị Hảo Yến, từng rất nổi tiếng tại đoàn cải lương Thanh Hóa".

Khi con trai mới 3 tuổi, NSND Huỳnh Tú đã dạy Soobin học đàn bầu. Năm 5 tuổi, cậu bé đã được bố đưa đi nước ngoài biểu diễn. Soobin sau này chọn con đường Vpop và trở thành một trong những nghệ sĩ hàng đầu thế hệ 9X nhưng chưa bao giờ quên gốc rễ. Khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, anh đã mặc áo the khăn xếp, gảy đàn bầu trong tiết mục trống cơm như một lời tri ân gửi đến cha.

Anh viết trên trang cá nhân: "Tôi muốn tri ân tới người thầy đầu tiên trong cuộc đời, người đã đưa tôi đến với âm nhạc, đưa tôi biết tới đàn bầu, biết tới những âm hưởng của dân gian, dân tộc". NSND Huỳnh Tú sau đó bộc bạch với báo chí: "Tôi đã chờ đợi điều này hơn 30 năm, từ khi Soobin còn đang trong bụng mẹ. Dù đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đứng cùng sân khấu với con trai mình".

Trọng Tấn - Tấn Đạt: Người thầy, người bạn đồng hành trên sân khấu

Cặp bố con này đang nổi lên như một trong những hình ảnh gắn kết và truyền cảm hứng nhất của làng nhạc phía Bắc. Vũ Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn - sinh năm 2004, ban đầu theo học khoa trống jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Đến năm thứ 3, Trọng Tấn tình cờ phát hiện con trai có năng khiếu ca hát và thử cho con luyện thanh. Từ đó, hành trình của Tấn Đạt rẽ sang hướng thanh nhạc, đạt giải nhì Phong cách Thính phòng tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 và thường xuyên sánh vai cùng bố trên nhiều sân khấu lớn.

Tấn Đạt từng chia sẻ với VietNamNet: "Tôi không áp lực khi bố nổi tiếng, sẽ cố gắng phấn đấu để có chỗ đứng riêng để không bị gọi là con trai của Trọng Tấn". Ngược lại, Trọng Tấn không giấu niềm tự hào và đặt kỳ vọng rất lớn: "Hy vọng trong tương lai con còn là một người nghệ sĩ hoàn chỉnh hơn cả bố".

NSND Trần Lực - Trần Tú: Từ cậu bé lém lỉnh đến diễn viên điện ảnh

Nổi tiếng từ khi 6 tuổi với biệt danh Trần Bờm khi cùng bố tham gia gameshow Bố ơi mình đi đâu thế, Trần Tú là nhân tố hiếu động, lém lỉnh và gây cười nhất trong các tập của chương trình. Gần 20 năm sau, Trần Tú có vai điện ảnh đầu tay trong Thế hệ kỳ tích ra mắt cuối năm ngoái.

Với Trần Tú, là con NSND Trần Lực vừa là lợi thế vừa là áp lực. Lợi thế là tiếp xúc nghệ thuật sớm, áp lực là kỳ vọng phải trở thành phiên bản hoàn hảo. Khi diễn xuất trước mặt bố, áp lực càng tăng vì bố vừa là thầy, vừa là bạn diễn. NSND Trần Lực biết cách động viên, giúp con trai giải tỏa lo lắng. Được xuất hiện cùng bố trên màn ảnh rộng là niềm vui lớn nhất của Trần Tú.

Duy Mạnh - Cầm: Bố gai góc, con nhẹ nhàng - hai phong cách, một đam mê

Nếu Duy Mạnh nổi tiếng với hình ảnh thẳng thắn, gai góc và dòng nhạc sến đậm chất miền Bắc, cô con gái Cầm lại chọn hướng đi hoàn toàn đối lập - indie, tự sự và cá tính sáng tạo độc lập. Cầm thừa nhận bản thân thừa hưởng tình yêu nghệ thuật từ bố và lớn lên trong nhiều bài hát do Duy Mạnh thể hiện, trong đó có nhiều bài hát bố sáng tác riêng tặng cô.

Năm 2025, Cầm được vinh danh tại Quảng trường Thời Đại với vai trò đại sứ toàn cầu của Spotify EQUAL - chiến dịch tôn vinh những nghệ sĩ nữ có tiếng nói sáng tạo độc lập và góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong ngành âm nhạc toàn cầu. Duy Mạnh xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của con. Anh từng mang nhiều nỗi lo khi con quyết định vào showbiz nhưng yên tâm vì thấy Cầm đi đúng hướng. Còn Cầm nói về bố: "Bề ngoài bố có chút gai góc nhưng bên trong lại ấm áp. Khi tôi ngỏ lời, bố chưa bao giờ từ chối điều gì".

Minh Phi

