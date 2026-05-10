Trọng Hiếu

Sinh năm 1992 tại Đức, Trọng Hiếu là Quán quân Vietnam Idol 2015 và từng là quán quân tại các cuộc thi nhảy Dance4Fans ở Đức và châu Âu. Đó là nền tảng để anh trở thành một trong số ít nghệ sĩ Vpop có thể sánh ngang với vũ công chuyên nghiệp về mặt kỹ thuật.

Trọng Hiếu

Sở hữu thân hình 6 múi săn chắc, gương mặt góc cạnh với nụ cười tỏa nắng, Trọng Hiếu còn theo đuổi phong cách thời trang cá tính, có phần nổi loạn. Năng lượng vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển trong từng bước nhảy đã trở thành "thương hiệu" của anh tại Street Dance Việt Nam mùa đầu tiên.

Điểm đặc biệt của Trọng Hiếu là luôn tìm cách gắn bản sắc văn hóa dân tộc vào từng tiết mục nhảy. Trong phần chào sân ở tập 1 Street Dance Việt Nam, khi các đội trưởng khác đều thể hiện nét vũ đạo hiện đại, Trọng Hiếu mang theo đạo cụ nón lá truyền thống, dàn vũ công hỗ trợ diện áo bà ba, khăn rằn, truyền tải tinh thần Việt Nam trên những bước nhảy đường phố sống động.

Năm 2024, Trọng Hiếu tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và lọt vào đội hình "Gia tộc toàn năng". Sau cuộc thi, anh cùng Cường Seven lập thành nhóm nhạc Sx7. Cuối năm 2025, Trọng Hiếu đổi nghệ danh thành (S)TRONG và tổ chức liveshow kỷ niệm 10 năm sự nghiệp mang tên (S)Trong 'Dị Kiều' show 2025: Giữa những trời sao. Ca khúc Kho báu phát hành năm 2025 được đánh giá là "hit lớn sau 10 năm sự nghiệp" và nhận phản hồi tích cực trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến.

Cường Seven

Sinh năm 1989 tại Hà Nội, Cường Seven (tên thật là Nguyễn Việt Cường) là nam ca sĩ, diễn viên kiêm vũ công.

Cường Seven

Với ngoại hình sáng và khả năng vũ đạo được ví như "Taeyang Việt Nam", Cường Seven nổi lên từ nhóm nhảy đường phố D.I.P (Dancer Is Passion). Thế nhưng nhiều năm hoạt động, anh vẫn là cái tên chưa thực sự bùng nổ, cho đến khi bước chân vào Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2024.

Tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, ngay từ đầu Cường Seven không mấy nổi bật, nhưng sau khi chương trình công chiếu, nam nghệ sĩ khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện tài năng ca hát và vũ đạo không kém gì những idol K-pop thứ thiệt. Netizen ưu ái đặt anh với biệt danh "cỗ máy nhảy".

Cường Seven được đánh giá làm việc hăng say, luôn giúp đỡ các "anh trai" khác trong suốt cuộc thi. Anh dạy vũ đạo cho nghệ sĩ Tự Long, Bằng Kiều trong các tiết mục và thể hiện sở trường khi trình diễn moonwalk trong bài Quên lối về. Kết thúc chương trình, Cường Seven giành danh hiệu Thủ lĩnh toàn năng.

Anh và diễn viên Vũ Ngọc Anh kết hôn vào năm 2023 sau 7 năm hẹn hò. Sau cơn sốt Anh trai vượt ngàn chông gai, Cường Seven cùng Trọng Hiếu ra mắt nhóm nhạc Sx7, đánh dấu chương mới trong sự nghiệp.

Kay Trần

Sinh năm 1994 tại TPHCM, Kay Trần (tên thật là Trần Anh Khoa), là nam ca sĩ, nhạc sĩ, rapper kiêm vũ công. Với vẻ ngoài hao hao Jay Park - ngôi sao K-pop người Mỹ gốc Hàn nổi tiếng với khả năng nhảy, Kay Trần sớm được gán biệt danh "Jay Park Việt Nam" khi bước vào nghề.

Kay Trần

Kay Trần từng là nghệ sĩ đầu tiên trong danh sách M-TP Talent của công ty Sơn Tùng M-TP, giai đoạn 2020-2022, trước khi rời đi để phát triển theo hướng độc lập. Anh không chỉ hát, rap mà còn có thể sáng tác và tự biên đạo - sự kết hợp hiếm thấy trong Vpop.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, sáng sân khấu, Kay Trần còn khoe body săn chắc cùng vũ đạo lôi cuốn trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai. Tại chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai, Kay Trần xếp hạng 2 về điểm hỏa lực cá nhân, chỉ sau người bạn Soobin, đồng thời giành giải Anh tài có điệu nhảy sexy nhất qua bầu chọn của khán giả.

Trong thời gian tham gia chương trình, Kay Trần được đánh giá là một trong những anh tài toàn năng nổi bật nhất cả về hát, nhảy, rap hay sáng tác. Một bộ phận khán giả xếp anh trong bộ tứ "Thuận Thạch Sơn Khoa" gồm Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Soobin và Kay Trần - những ca sĩ Vpop có khả năng trình diễn nổi bật. Sau show, anh gia nhập nhóm nhạc B.O.F cùng Jun Phạm, BB Trần, S.T Sơn Thạch và Bùi Công Nam.

HIEUTHUHAI - Rapper "hot boy" có sức hút bậc nhất Vpop

HIEUTHUHAI tên thật là Trần Minh Hiếu, 27 tuổi, mê hip hop từ thời đi học. Anh cùng HurryKng và Manbo thành lập nhóm Gerdnang. Năm 2020, khi đang là sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế TPHCM, HIEUTHUHAI tham gia King of Rap được chú ý với biệt danh "rapper hot boy" nhờ ngoại hình sáng.

HIEUTHUHAI

Nếu nhiều rapper chọn hình ảnh bụi bặm, lạnh lùng, HIEUTHUHAI lại xây dựng thương hiệu trẻ trung, tươi tắn nhưng không kém phần cuốn hút. Đây cũng là lý do anh nhanh chóng chiếm cảm tình của khán giả đại trà, không chỉ trong giới underground. Tại chung kết Anh trai say hi, nhận tổng lượt bình chọn áp đảo, HIEUTHUHAI chính thức giành ngôi vị Quán quân Anh trai say hi.

HIEUTHUHAI còn tạo nên "tiền lệ" chưa từng có tại Làn Sóng Xanh khi "ẵm trọn" 2 giải thưởng danh giá nhất dành cho nghệ sĩ nam: Nam ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất và Nam ca sĩ/Rapper của năm với tỷ lệ bình chọn áp đảo. Năm 2025, HIEUTHUHAI tiếp tục duy trì phong độ cao với sự kiện âm nhạc lớn trong và ngoài nước.

Soobin

Trong số 5 cái tên kể trên, Soobin (tên thật là Nguyễn Hoàng Sơn) có lẽ là người nổi tiếng lâu nhất và nền tảng âm nhạc bài bản nhất. Sinh năm 1992 tại Hà Nội, Soobin có khả năng hát, rap, nhảy, sáng tác và sản xuất âm nhạc. Anh xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật 3 thế hệ, bà nội là diễn viên cải lương, bố là nghệ sĩ đàn bầu. Bản thân Soobin học đàn bầu từ nhỏ, đứng trên sân khấu hải ngoại từ năm 5 tuổi.

Soobin

Soobin trở thành một trong số ít ca sĩ trẻ được lựa chọn sang Hàn Quốc đào tạo chuyên sâu trong 6 tháng. Khoảng thời gian này giúp anh học hỏi từ giọng hát đến vũ đạo đều được cải thiện rõ rệt. Đây là lý do Soobin luôn trình diễn với sự chắc chắn, mượt mà.

Không chỉ có giọng hát trời phú, Soobin Hoàng Sơn còn có thể chơi đàn, tự sản xuất nhạc và nhảy cực kỳ điêu luyện. Với ngoại hình điển trai, đa tài, anh được mệnh danh là "hoàng tử Underground".

Tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, Soobin xuất sắc giành giải Anh tài toàn năng (X-Fire) và Anh tài được yêu thích nhất. Album Bật nó lên của anh giành giải Album của năm tại Làn Sóng Xanh 2024, cùng giải Sự kết hợp xuất sắc với ca khúc Trống cơm. Ca khúc này trở thành hiện tượng khi Soobin kết hợp đàn bầu - nhạc cụ dân tộc anh học từ nhỏ - vào nền nhạc điện tử sôi động, một lần nữa chứng minh âm nhạc truyền thống có thể tỏa sáng trên sân khấu hiện đại.

Minh Phi

Ảnh, video: Tư liệu