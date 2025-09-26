Nhiều tài xế tưởng rằng chỉ khi phóng nhanh, phanh gấp mới khiến xe mau xuống cấp. Nhưng thực tế, những thói quen tưởng vô hại hàng ngày lại là “sát thủ thầm lặng”, khiến bạn sớm phải móc hầu bao cho những hóa đơn sửa chữa hàng chục triệu đồng.

Một cựu cố vấn dịch vụ ô tô với hơn 10 năm kinh nghiệm chia sẻ, rất nhiều bản ước tính sửa chữa mà bà từng viết ra đều bắt nguồn từ chính cách lái xe sai lầm. Dưới đây là những thói quen phổ biến, nếu còn duy trì, chiếc xe của bạn sẽ nhanh chóng “già trước tuổi”:

Vào số khi xe chưa dừng hẳn: Từ tiến sang lùi (hoặc ngược lại) khi xe còn lăn bánh gây hại nghiêm trọng cho hộp số.

Đạp phanh liên tục khi xuống dốc dài sẽ làm phanh quá nóng, dễ gây cong vênh đĩa. Hay việc đạp ga mạnh khi máy còn nguội, khi đó, dầu chưa kịp tuần hoàn, động cơ bị “ép” hoạt động quá tải.

Bỏ qua đèn cảnh báo: Một lỗi nhỏ có thể biến thành thay cả máy nếu chậm xử lý.

Để xe thường xuyên gần cạn xăng: Gây nóng bơm xăng, dễ hỏng hóc.

Tăng tốc qua ổ gà, gờ giảm tốc: Phá hỏng hệ thống treo, lốp, ống xả.

Nẹt pô, tăng ga vô ích: Vừa hao mòn động cơ, vừa lãng phí nhiên liệu.

Để xe nổ máy lâu không cần thiết: Tốn xăng, tạo muội than, hại môi trường.



Theo chuyên gia, chăm chút xe không chỉ ở gara mà ngay trong từng thói quen cầm lái. Lái xe “có tâm” sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền bạc, kéo dài tuổi thọ phương tiện và giữ an toàn cho chính mình.

(tổng hợp)