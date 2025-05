Mặc dù thịt vịt giàu protein, sắt và nhiều dưỡng chất thiết yếu nhưng cũng chứa lượng chất béo cao hơn so với các loại thịt khác. Dưới đây là những điều bạn cần lưu ý khi ăn thực phẩm này:

Không ăn thịt vịt chưa chín kỹ

Thịt vịt, cũng giống như thịt gà và các loại gia cầm khác, có thể chứa vi khuẩn gây hại như Salmonella và Campylobacter. Ăn thịt vịt chưa chín kỹ dễ dẫn đến ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa và sốt.

Khác với thịt bò có thể ăn tái, gia cầm cần được nấu chín hoàn toàn. Bộ Nông nghiệp Mỹ khuyến cáo rằng thịt vịt nên được nấu đến nhiệt độ bên trong ít nhất 74 độ C để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh.

Thịt vịt cần chế biến kỹ để có hương vị thơm ngon, đảm bảo an toàn với sức khỏe. Ảnh minh họa: Ban Mai

Không ăn nhiều da vịt

Một trong những phần hấp dẫn nhất của thịt vịt là lớp da béo ngậy khi luộc, giòn rụm khi quay, nướng. Tuy nhiên, da vịt cũng chứa lượng lớn chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa, ăn quá nhiều có thể làm tăng mức cholesterol trong máu và nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, việc tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa có liên quan đến nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch. Nếu bạn thích da vịt, hãy thưởng thức ở mức độ vừa phải và thỉnh thoảng.

Không uống nhiều rượu khi ăn thịt vịt

Các món vịt thường có hương vị đậm đà, béo ngậy. Nhiều người thích kết hợp vịt với các loại rượu mạnh như whisky hay rượu trắng. Tuy nhiên, ăn món nhiều mỡ với đồ uống có nồng độ cồn cao có thể gây áp lực lớn lên gan và hệ tiêu hóa.

Một nghiên cứu đăng trên The Lancet cho thấy rằng tiêu thụ nhiều chất béo và rượu mạnh làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ và các biến chứng liên quan. Bạn nên chọn các loại đồ uống không cồn giúp làm sạch vị giác.

Không để thịt vịt ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ

Trong các buổi tiệc hay dịp lễ, việc bày thức ăn ra ngoài cho khách tự phục vụ là chuyện thường thấy. Tuy nhiên, thịt vịt đã nấu chín không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 tiếng. Sau thời gian đó, vi khuẩn có thể phát triển nhanh chóng, khiến thịt không còn an toàn để ăn.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo rằng nhiệt độ từ 4 độ C đến 60 độ C là vùng nguy hiểm tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Để đảm bảo an toàn, bạn nên nhanh chóng bảo quản thịt vịt còn thừa trong tủ lạnh hoặc giữ nóng ở nhiệt độ trên 60 độ C nếu cần để lâu.

Ai không nên ăn thịt vịt?

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, những người mắc bệnh tim mạch, cholesterol máu cao hoặc xơ vữa động mạch nên hạn chế ăn thịt vịt. Hàm lượng chất béo bão hòa cao trong thịt vịt có thể làm tăng cholesterol LDL (cholesterol xấu), từ đó làm gia tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Những người bị bệnh túi mật hoặc có tiền sử sỏi mật nên tránh các loại thịt giàu mỡ như thịt vịt có thể kích thích cơn đau dữ dội ở túi mật.

Ngoài ra, người mắc viêm tụy cần tuân theo chế độ ăn ít béo tránh làm bệnh nặng thêm hoặc kéo dài thời gian hồi phục.

Cuối cùng, những người đang giảm cân hoặc kiểm soát béo phì nên hạn chế ăn thịt vịt do lượng calo cao.