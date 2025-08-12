Ở tuổi 31, chị T.H, quê Hải Phòng, đã có 8 lần mang thai, trong đó có 5 lần thai lưu, 2 lần mổ lấy thai với nguy cơ mất tử cung do biến chứng sản khoa.

Cách đây 8 năm, chị H. đón đứa con đầu lòng chào đời ở tuần thai thứ 36, chẩn đoán rau tiền đạo - một tình trạng sản khoa có thể gây băng huyết nặng trong quá trình sinh nở.

4 năm sau, khi mang thai 31 tuần theo dõi tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chị T.H lại nhận chẩn đoán rau cài răng lược, không may em bé bị mất tim thai. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật do rau cài răng lược - biến chứng nguy hiểm, trong đó bánh rau bám chặt vào lớp cơ tử cung, thậm chí xuyên qua tử cung và lan sang các cơ quan lân cận.

Với những ca bệnh như vậy, việc cắt tử cung gần như là giải pháp bắt buộc để đảm bảo an toàn tính mạng cho người mẹ, đồng nghĩa với việc chấm dứt khả năng tự sinh nở của người phụ nữ.

Bé gái chào đời khỏe mạnh sau hành trình mang thai đầy gian nan của chị H. Ảnh: BVCC

Thời điểm đó, PGS.TS Nguyễn Quảng Bắc, Trưởng khoa Sản nhiễm khuẩn và các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tìm mọi cách để bảo tồn tử cung cho bệnh nhân trẻ tuổi, mở ra cơ hội tiếp tục mang thai cho chị H.

Đây được xem là thành tựu đáng ghi nhận bởi rau cài răng lược là một trong những biến chứng khó khăn nhất trong thực hành sản khoa, đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy trong phòng mổ.

Trong lần mang thai gần đây, với tiền sử nguy cơ cao và tâm lý thận trọng, chị T.H tiếp tục theo dõi thai kỳ và sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, dưới sự theo dõi của PGS.TS Nguyễn Quảng Bắc.

Khi thai đủ 38 tuần, bệnh nhân được chỉ định mổ đẻ chủ động. Quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, an toàn. Đón con gái khỏe mạnh chào đời, chị H. bật khóc, thành quả đánh dấu một hành trình mang thai gian nan, đặc biệt...