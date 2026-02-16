Trong 10 năm qua, phần lớn tỷ phú mới trên thế giới đều xuất thân từ 5 lĩnh vực chủ chốt.

Theo phân tích đăng tải trên Nasdaq, dựa trên nghiên cứu của hãng tư vấn tài sản toàn cầu Knight Frank, hơn 1.800 tỷ phú xuất hiện trong giai đoạn 2014-2024 tập trung chủ yếu ở một nhóm ngành nghề rất rõ ràng.

Bên cạnh công nghệ và tài chính, sự trỗi dậy của ngành sản xuất và y tế đang tạo ra những bất ngờ lớn.

Ngành sản xuất: Cỗ máy tạo tỷ phú thầm lặng

Dù ít được chú ý như công nghệ nhưng ngành sản xuất mới là lĩnh vực tạo ra nhiều tỷ phú mới nhất trong thập kỷ qua.

Chỉ riêng giai đoạn 2014-2024, hơn 500 tỷ phú mới đã xuất thân từ lĩnh vực này. Năm 2024, có tới 46 tỷ phú mới đến từ ngành sản xuất, phần lớn tập trung ở Trung Quốc và Ấn Độ, theo số liệu của Forbes.

Sản xuất, công nghệ, tài chính - đầu tư, thời trang - bán lẻ và y tế là 5 lĩnh vực được các nghiên cứu quốc tế đánh giá tạo ra nhiều tỷ phú mới nhất trong thập kỷ qua. Ảnh minh họa: Indianexpress

Sự bùng nổ này gắn liền với tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, cạnh tranh thương mại và xu hướng “đưa sản xuất quay về nội địa” tại nhiều nền kinh tế lớn.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đẩy mạnh các chính sách hồi hương sản xuất, làm nóng lại cuộc đua đầu tư nhà máy, thiết bị và công nghệ sản xuất.

Tuy nhiên, để trở thành “ông trùm sản xuất”, không chỉ cần vốn lớn mà còn đòi hỏi hiểu sâu về ngành, khả năng ra quyết định nhanh và kiểm soát quy mô cực tốt. Đây là lĩnh vực ít hào nhoáng, nhưng lợi nhuận bền bỉ và khả năng tạo tài sản khổng lồ nếu đi đúng hướng.

Ngành công nghệ: Mỏ vàng chưa có dấu hiệu cạn kiệt

Không có gì ngạc nhiên khi công nghệ tiếp tục giữ vị thế hàng đầu trong cuộc đua tạo tỷ phú. Trong 10 năm qua, lĩnh vực này đã tạo ra 443 tỷ phú mới, trải rộng từ mạng xã hội, tài chính công nghệ (fintech) đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Đặc biệt, AI đang làm thay đổi hoàn toàn luật chơi. Cơn khát sức mạnh tính toán khiến các nhà sản xuất chip và GPU như Nvidia hay Super Micro Computer hưởng lợi khổng lồ.

Nhu cầu phần cứng phục vụ AI tăng theo cấp số nhân, kéo theo giá trị doanh nghiệp và tài sản cá nhân của giới sáng lập tăng vọt.

Sức hút lớn nhất của công nghệ nằm ở khả năng “bứt tốc”: một ứng dụng đơn giản, nếu giải quyết được một vấn đề phổ biến và nhức nhối, hoàn toàn có thể đạt định giá hàng tỷ USD chỉ trong vài năm. Tuy nhiên, đổi lại là sự cạnh tranh khốc liệt và tỷ lệ đào thải cực cao.

Ngành tài chính và đầu tư: Tiền sinh ra tiền

Tài chính và đầu tư tiếp tục là “vườn ươm tỷ phú”, với 353 tỷ phú mới xuất hiện trong giai đoạn 2014-2024. Phần lớn tài sản mới đến từ các quỹ đầu tư mạo hiểm rót vốn vào các công ty kỳ lân và “cưỡi sóng” khi doanh nghiệp bùng nổ.

Đáng chú ý, sự trỗi dậy của tiền mã hóa cũng đã tạo ra một lớp tỷ phú mới. Nhưng theo GOBankingRates, phần lớn tỷ phú crypto không đến từ đầu tư đơn thuần mà từ việc sáng lập các nền tảng giao dịch, sàn tiền số hoặc dịch vụ hạ tầng blockchain.

Những ngành gắn với tăng trưởng dài hạn và nhu cầu thiết yếu đang trở thành “lò luyện” tỷ phú toàn cầu. Ảnh minh họa: Bavorndej

Con đường phổ biến trong ngành tài chính là: xây dựng một sản phẩm (fintech, ngân hàng số, nền tảng đầu tư), bán hoặc niêm yết thành công, sau đó dùng vốn để tiếp tục đầu tư và mở rộng hệ sinh thái tài sản.

Ngành thời trang và bán lẻ: Đế chế thương hiệu trị giá trăm tỷ đô

Ngành thời trang và bán lẻ đã tạo ra 318 tỷ phú mới trong 10 năm qua. Con số này cho thấy sức hút lâu dài của tiêu dùng và thương hiệu.

Biểu tượng rõ ràng nhất là Bernard Arnault, ông chủ đế chế xa xỉ LVMH, với khối tài sản hiện vượt 140 tỷ USD. Xa xỉ phẩm khó tiếp cận, nhưng khi đã xây dựng thành công hệ sinh thái thương hiệu, mức sinh lời gần như không có trần.

Ở chiều ngược lại, bán lẻ đại chúng cũng tạo ra những gia tộc giàu nhất thế giới, tiêu biểu là gia đình Walton của Walmart. Chiến lược thường thấy là mua lại các doanh nghiệp nhỏ, mở rộng quy mô, tối ưu vận hành và từng bước ghép lại thành “đế chế” trị giá hàng tỷ USD.

Ngành y tế: Mỏ vàng từ thuốc men, công nghệ và tuổi thọ

Sau đại dịch toàn cầu, y tế, dược phẩm và công nghệ sinh học nổi lên như một trong những ngành giàu tiềm năng nhất. Trong 10 năm qua, lĩnh vực này đã tạo ra 284 tỷ phú mới, nhờ nhu cầu khổng lồ về vaccine, thuốc điều trị, thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, đây cũng là ngành khắc nghiệt bậc nhất: chu kỳ nghiên cứu kéo dài, rào cản pháp lý cao và tỷ lệ thất bại lớn.

Để trở thành tỷ phú trong ngành y tế, thường phải phát triển được giải pháp điều trị đột phá, giúp cải thiện cuộc sống của hàng triệu người.

Dữ liệu từ Nasdaq và Knight Frank cho thấy, tỷ phú không xuất hiện ngẫu nhiên mà hình thành từ những ngành có quy mô thị trường lớn, khả năng mở rộng cao và bám sát các xu hướng dài hạn của nền kinh tế toàn cầu. Trong kỷ nguyên mới, cơ hội kiếm hàng tỷ đô vẫn còn rộng mở nhưng chỉ dành cho những ai đứng đúng “điểm rơi” của nền kinh tế.

Theo Nasdaq