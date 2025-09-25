Sự bứt phá về tài sản của các doanh nhân Việt hứa hẹn triển vọng kinh tế tươi sáng hơn. Một số doanh nghiệp lớn sắp phát hành cổ phiếu ra công chúng và một số tập đoàn lớn cũng dần được chuyển giao sang thế hệ thứ 2, có thể mang đến cho Việt Nam những tỷ phú USD mới.

Thị trường chứng khoán vừa chứng kiến một phiên giao dịch tăng điểm khá ấn tượng với dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng và đầu tư công trong đó có Vingroup (mã VIC) do ông Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch.

Trong phiên giao dịch ngày 25/9, cổ phiếu Vingroup tăng vọt 9.000 đồng (+6%) lên đỉnh cao lịch sử mới: 158.000 đồng/cp, qua đó đẩy vốn hóa của Vingroup tăng gấp gần 4 lần so với hồi đầu năm lên trên ngưỡng 608.000 tỷ đồng. Vốn hóa của Vingroup vượt xa các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank,… và giữ vị trí số 1 trên thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu Vinhomes (VHM) tăng 1.500 đồng lên 99.500 đồng/cp. Vincom Retail (VRE) tăng 400 đồng lên 29.400 đồng/cp.

Với cú bứt phá mạnh của cổ phiếu VIC, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có tài sản quy ra từ cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đạt hơn 290 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 11 tỷ USD).

Còn theo tính toán của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng thêm gần 4,8% (tương đương tăng 703 triệu USD) lên 15,4 tỷ USD, xếp thứ 168 trên thế giới. Forbes có tính cả giá trị tài sản của ông Vượng tại hãng xe điện VinFast (VFS) - doanh nghiệp niêm yết trên Nasdaq với vốn hóa hơn 7 tỷ USD.

Bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng. (Ảnh: VIC)

Cũng với việc cổ phiếu Vingroup tăng gần 4 lần kể từ đầu năm, vợ ông Phạm Nhật Vượng - bà Phạm Thu Hương có khối tài sản quy ra từ cổ phiếu VIC đạt gần 27 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 1,02 tỷ USD).

Như vậy, bà Phạm Thu Hương đã trở thành tỷ phú USD thứ 7 trên thị trường chứng khoán Việt Nam và là nữ tỷ phú USD thứ 2, bên cạnh ông Phạm Nhật Vượng (Vingroup), ông Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát), ông Đỗ Anh Tuấn (Sunshine), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch VietJet, Phó Chủ tịch HDBank), ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) và ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan).

Forbes chưa xếp hạng bà Phạm Thu Hương trong danh sách tỷ phú USD. Tuy nhiên, với tốc độ tăng tài sản và việc ông Vượng đã minh bạch hóa với Forbes, nhiều khả năng tổ chức này sẽ sớm đưa bà Hương vào trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

Ông Đỗ Anh Tuấn cũng chưa được Forbes vinh danh.

Tính tới ngày 25/9, theo Forbes, bà Nguyễn Thị Phương Thảo xếp thứ 2 trong số các tỷ phú tại Việt Nam với khối tài sản 3,5 tỷ USD. Ông Trần Đình Long xếp thứ 3 với 2,9 tỷ USD. Ông Hồ Hùng Anh có 2,6 tỷ USD và ông Nguyễn Đăng Quang có 1,2 tỷ USD.

Tuy nhiên, nếu tính tài sản quy ra từ số lượng cổ phiếu niêm yết trên TTCK Việt Nam, bà Hương xếp sau các ông Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long, Đỗ Anh Tuấn và bà Phương Thảo. Ở vị trí số 5, tài sản bà Hương xếp trên cả ông Hồ Hùng Anh (hơn 24,8 nghìn tỷ đồng) và ông Nguyễn Đăng Quang (gần 23 nghìn tỷ đồng).

Forbes tính tài sản ông Hùng Anh và ông Đăng Quang còn ở các tài sản khác.

Trong top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán, ngoài bà Thảo và bà Hương, còn có 3 người phụ nữ khác, lần lượt ở các vị trí 8-9-10 là bà Phạm Thúy Hằng (hơn 18 nghìn tỷ đồng) - em gái bà Phạm Thu Hương; bà Vũ Thị Hiền (vợ ông Trần Đình Long) và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (vợ ông Hồ Hùng Anh).

Như vậy, trong top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán, tỷ lệ nam-nữ là cân bằng 5-5.

Tài sản của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh trong bối cảnh tập đoàn Vingroup đón nhận rất nhiều thông tin tích cực, với một loạt đại dự án hoàn thành, khởi công mới, hoặc được cấp phép, được chấp thuận chủ trương đầu tư.