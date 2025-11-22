Cây tử đằng - lãng mạn, thăng hoa và hút vận may

Cây tử đằng luôn khiến người ta phải trầm trồ bởi vẻ đẹp mềm mại và lãng mạn. Mỗi khi đến mùa, hoa tử đằng nở thành từng chùm dài, buông rủ xuống như thác tím - hồng.

Tử đằng không chỉ đẹp mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Đây là loài hoa tượng trưng cho tình yêu lâu bền, hòa thuận và niềm hạnh phúc được gìn giữ qua năm tháng.

Trong quan niệm cổ truyền, tử đằng còn được xem là loài cây đưa may mắn đến nhà, giúp thu hút quý nhân và thúc đẩy vận khí tích cực.

Cây tử đằng với chùm hoa tím buông rủ tạo khung cảnh lãng mạn và mềm mại. Ảnh: Baidu

Cây phát triển nhanh, leo khỏe, rất hợp làm giàn trước hiên, cổng vòm hoặc lối đi vào sân. Chỉ cần chăm sóc đúng cách, giàn tử đằng sẽ nở rộ mỗi năm, biến sân thành “điểm check-in” tuyệt đẹp, vừa ấn tượng vừa đầy sinh khí.

Cây bạch quả - trường thọ, kiên cường

Bạch quả là loài cây nổi tiếng khắp thế giới nhờ tuổi thọ phi thường. Nhiều cây đã tồn tại hơn cả ngàn năm, thậm chí sống sót sau thảm họa thiên nhiên, tượng trưng cho sức sống bền bỉ, sự kiên cường và khả năng vượt qua thử thách.

Cây bạch quả mùa thu lá vàng rực, biểu tượng cho trường thọ và tài lộc. Ảnh: Baidu

Mỗi độ thu về, lá bạch quả đổi sang màu vàng óng, rụng xuống như một “tấm thảm vàng”. Cảnh sắc ấy không chỉ đẹp rung động lòng người mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc: vàng tượng trưng cho kim khí - tài lộc - thịnh vượng.

Từ lâu, bạch quả được xem như loài cây trấn trạch, giúp bảo vệ gia đình khỏi năng lượng xấu, giữ bình an và nâng cao sức khỏe tinh thần.

Cây khói - vẻ đẹp kỳ ảo, mang điềm lành

Cây khói là loài cây mà chỉ cần nhìn một lần, bạn sẽ nhớ mãi. Khi nở hoa, thay vì những cánh hoa quen thuộc, cây tạo ra vô số sợi nhỏ như tơ, tụ lại thành chùm phớt hồng - phớt tím, nhìn từ xa như làn sương nhẹ đang bao quanh tán cây.

Cây khói nở hoa thành từng chùm phớt hồng, mang vẻ huyền ảo và may mắn. Ảnh: Baidu

Vẻ đẹp của cây khói mang hơi hướng huyền ảo, thanh thoát, rất phù hợp với những sân vườn mang phong cách nghệ thuật hoặc tối giản hiện đại. Không gian có cây khói luôn tạo cảm giác mềm mại, thư thái mà vẫn nổi bật.

Trong phong thủy, cây khói tượng trưng cho sự thanh lọc và hóa giải khí xấu. Nó giúp mang lại năng lượng nhẹ nhàng, đem may mắn đến nhà và giảm bớt những nguồn năng lượng nặng nề.

Cây tú cầu gỗ - hoa lớn, tượng trưng hy vọng và tài lộc

Tú cầu gỗ là phiên bản “đại khí” hơn của tú cầu thông thường. Cây có thân gỗ chắc khỏe, sống bền và đặc biệt nở hoa thành từng quả cầu lớn, tròn trịa, vô cùng sang trọng.

Cây tú cầu gỗ với hoa to tròn, sang trọng, tượng trưng hy vọng và thịnh vượng. Ảnh: Baidu

Hoa tú cầu gỗ tượng trưng cho hy vọng, niềm tin mới và sự thăng tiến trong công việc. Bông càng lớn, màu càng rực thì càng mang lại tài lộc và may mắn cho gia chủ. Không ít gia đình trồng tú cầu gỗ với mong muốn gia đạo hòa thuận, tài vận ổn định và cuộc sống luôn tươi mới.

Loài cây này dễ chăm sóc, chỉ cần nắng nhẹ và đất thoát nước tốt là cây phát triển mạnh. Tú cầu gỗ thường được trồng thành bụi sát lối đi, hàng rào hoặc góc sân để tạo điểm nhấn.

Cây tử vi - ‘đế vương chi hoa’, càng già càng đẹp

Tử vi hay tường vi là một trong những loài cây nở hoa lâu nhất: từ giữa mùa hè đến tận đầu mùa thu. Hoa nở liên tục, nhiều màu sắc rực rỡ như đỏ, hồng, tím, trắng... Tán hoa dày và kéo dài tạo nên cảm giác tươi vui, tràn đầy sức sống.

Cây tử vi nở hoa rực rỡ, thân uốn lượn tự nhiên, biểu tượng vượng khí và quý nhân phù trợ. Ảnh: Baidu

Điều khiến tử vi đặc biệt được yêu thích chính là thân cây. Càng lớn tuổi, thân tử vi càng uốn lượn đẹp như những mảng điêu khắc tự nhiên, mang nét cổ kính mà không loài cây nào có thể thay thế. Đây chính là lý do cây tử vi thường xuất hiện trong vườn hoàng gia ngày xưa.

Trong phong thủy, tử vi được xem là biểu tượng của vượng khí, quý nhân phù trợ, tài vận hanh thông. Trồng một cây tử vi trong sân không chỉ giúp không gian sáng rực mà còn mang lại cảm giác thịnh vượng và kiêu hãnh.

Theo Baidu