Cây kim tiền Kim tiền là một trong những loại cây cảnh nội thất dễ chăm sóc, có thể chịu được điều kiện khô hạn và ánh sáng yếu. Vẻ ngoài xanh tốt, tươi mới của kim tiền cũng góp phần làm tăng tính thẩm mỹ cho quán. Đúng như tên gọi, kim tiền được coi là biểu tượng của sự giàu sang, phú quý và tài lộc. Trong phong thủy, cây kim tiền được tin là sẽ mang lại may mắn, thịnh vượng, giúp chủ quán kinh doanh phát đạt, tiền bạc dồi dào. Chậu cây tổ hợp gồm: Kim tiền, ngọc ngân, vạn lộc, thường xuân.

Cây trầu bà leo cột Cây trầu bà có khả năng thanh lọc không khí hiệu quả, loại bỏ các chất độc như benzen, formaldehyde và carbon monoxide. Trong phong thủy, trầu bà tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và tài lộc. Cây giúp xua đuổi tà khí, mang lại năng lượng tích cực và bình an cho không gian. Sự phát triển mạnh mẽ của trầu bà cũng được xem là biểu tượng cho sự phát triển không ngừng của công việc kinh doanh. Chậu cây trầu bà leo cột trang trí trong quán cà phê.

Cây bàng Singapore Với dáng vẻ độc đáo và kích thước ấn tượng, bàng Singapore dễ dàng trở thành điểm nhấn kiến trúc trong quán cà phê. Cây mang lại cảm giác tươi mới, sang trọng và đẳng cấp. Mặc dù có vẻ ngoài cầu kỳ, bàng Singapore lại khá dễ chăm sóc khi đã thích nghi với môi trường. Bàng Singapore được cho là mang lại may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng cho gia chủ. Dáng cây vươn cao, tán lá rộng tượng trưng cho sự phát triển, vững chãi và khả năng che chở. Đặt cây ở vị trí trung tâm hoặc gần cửa ra vào được cho là sẽ thu hút năng lượng tốt. Cây bàng Singapore tạo không gian xanh sang trọng cho quán cafe.

Cây trầu bà Nam Mỹ (Monstera deliciosa) Cây trầu bà Nam Mỹ mang đến một phong cách nhiệt đới, hiện đại và đầy cá tính cho không gian quán cà phê. Những chiếc lá xẻ độc đáo của nó tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, thu hút sự chú ý. Cây cũng tương đối dễ chăm sóc, có khả năng thích nghi tốt với môi trường trong nhà. Trong phong thủy, Cây trầu bà Nam Mỹ được xem là biểu tượng của sự trường thọ, sức khỏe và may mắn. Cây giúp mang lại năng lượng tích cực, xua đuổi điều xui rủi và tạo ra một không gian sống hài hòa. Với những chiếc lá to bản, Monstera còn tượng trưng cho sự che chở, bảo vệ. Lá cây trầu bà Nam Mỹ xẻ thùy độc đáo nên rất được ưa chuộng hiện nay.