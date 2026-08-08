Cây khế Cây khế là loại cây quen thuộc trong sân vườn Việt Nam và là lựa chọn rất phù hợp cho những không gian giếng trời rộng rãi. Cây sở hữu tán lá xanh tươi quanh năm giúp mang lại bóng mát dễ chịu, điểm xuyết cùng những chùm hoa nhỏ màu tím hồng duyên dáng và cho quả trĩu cành theo mùa. Ý nghĩa phong thủy: Theo quan niệm dân gian, cây khế là biểu tượng của sự sung túc, gắn kết gia đình và mang lại một cuộc sống bình yên, ấm cúng. Việc đưa loại cây này vào không gian giếng trời không chỉ đem lại giá trị tâm linh tốt đẹp mà còn giúp kết nối ngôi nhà một cách hài hòa, gần gũi với thiên nhiên. Cách chăm sóc: Tưới nước thường xuyên để giữ độ ẩm vừa đủ, tránh tình trạng ngập úng gây hỏng rễ. Bên cạnh đó, hãy chủ động cắt tỉa cành lá định kỳ nhằm giữ tán cây luôn gọn gàng. Bổ sung phân bón hữu cơ khoảng 2 đến 3 tháng một lần để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cây sinh trưởng lâu dài. Cây khế trồng giếng trời.

Cây lộc vừng Cây lộc vừng nổi tiếng với những chùm hoa đỏ rực rỡ buông dài, tạo nên vẻ đẹp lãng mạn và ấn tượng. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những giếng trời có diện tích lớn, không gian mở hoặc bán mở, nơi cây có đủ điều kiện để phát triển và khoe sắc. Ý nghĩa phong thủy: "Lộc" là tài lộc, "Vừng" là nhỏ bé nhưng nhiều, tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng và may mắn dồi dào. Cây còn mang ý nghĩa bình an, xua đuổi tà khí. Trồng lộc vừng trong giếng trời không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại nguồn năng lượng tích cực, thu hút vượng khí. Cách chăm sóc: Lộc vừng là cây thân gỗ, ưa sáng, cần nhiều nước và đất giàu dinh dưỡng. Khi trồng trong giếng trời, cần đảm bảo cây nhận đủ ánh sáng mặt trời để ra hoa đẹp. Hệ thống thoát nước phải tốt để tránh ngập úng.

Cây phát tài núi Cây phát tài núi, hay còn gọi là Đại Lộc, là loại cây thân gỗ lớn, có dáng vẻ mạnh mẽ, vững chãi với những tán lá xanh mướt vươn cao. Cây mang đến cảm giác uy nghi, sang trọng và rất được ưa chuộng trong trang trí nội thất, cảnh quan. Ý nghĩa phong thủy: Phát tài núi tượng trưng cho sự phát đạt, tài lộc dồi dào và may mắn bền vững như núi. Cây còn biểu trưng cho sự kiên cường, ý chí vươn lên và sức khỏe dồi dào. Đặt phát tài núi ở giếng trời giúp tăng cường năng lượng tích cực, mang lại sự ổn định và thịnh vượng cho gia chủ. Cách chăm sóc: Phát tài núi là cây ưa sáng nhưng cũng có thể chịu bóng bán phần, phù hợp với nhiều loại giếng trời. Cây không đòi hỏi chăm sóc quá cầu kỳ, chỉ cần tưới nước đều đặn khi đất khô và đảm bảo thoát nước tốt. Phát tài núi tượng trưng cho sự phát đạt.

Cây bàng đài loan Cây bàng đài loan là một lựa chọn phổ biến cho các không gian kiến trúc hiện đại nhờ dáng vẻ thanh mảnh, tán lá tầng độc đáo và màu xanh tươi mát. Cây mang lại vẻ đẹp tinh tế, sang trọng cho giếng trời. Ý nghĩa phong thủy: Bàng đài loan được cho là có khả năng thu hút năng lượng tốt, tạo sự cân bằng và hài hòa cho không gian sống. Tán lá rộng nhưng không quá rậm rạp giúp điều hòa luồng khí, mang lại cảm giác bình yên, thư thái. Cách chăm sóc: Cây bàng đài loan ưa sáng, cần nhiều nước nhưng không chịu úng. Khi trồng trong giếng trời, cần đảm bảo cây nhận đủ ánh sáng để lá xanh tốt và phát triển cân đối. Đất trồng cần tơi xốp, giàu dinh dưỡng và có khả năng thoát nước tốt. Cây bàng đài loan trồng giếng trời.