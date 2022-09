Cây bàng Singapore: Ý nghĩa phong thủy, tác dụng và cách trồng

Cây bàng Singapore là cây gì?

Cây bàng Singapore có tên khoa học là Ficus Lyata, thuộc họ dâu tằm Moraceae. Ban đầu giống cây này xuất hiện nhiều tại các khu rừng nhiệt đới phía tây châu Phi. Về sau cây được nhân giống và lai tạo ở Singapore nên người ta mới gọi là cây bàng Singapore.

Cây bàng Singapore mang đến vẻ đẹp cho nhà.

Cây thuộc loại thực vật thân gỗ nhỏ, dáng cây thẳng cao từ 40cm đến 2m, cây bàng Singapore là loại cây phù hợp trồng trong nhà. Với kích thước vừa phải, cây bàng Singapore trông có phần yếu ớt nhưng thực ra lại vô cùng mạnh mẽ. Thân cây cứng cáp với bộ rễ ăn sâu bám chắc vào trong đất.

Lá cây bàng Singapore to, rộng, hình bầu tròn, các lá mọc đơn và cách nhau khá xa. Khi còn non, lá có màu xanh tươi và đậm dần khi già và tươi tốt quanh năm. To từ 20-25cm, lá cây bàng Singapore mang vẻ đẹp độc đáo với những đường gân mà ít loài thực vật có được. Đây là một trong những loại cây đang được ưa chuộng và nhiều người trồng.

Loại cây cảnh này ra quả tròn màu xanh, có nốt lõm và ngả vàng khi chín. Để cây bàng Singapore ra quả, cây sẽ cần rất nhiều chất dinh dưỡng và thời gian.