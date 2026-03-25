BMW từ lâu được xem là biểu tượng của xe sang Đức, gắn liền với cảm giác lái thể thao, động cơ mạnh mẽ và công nghệ tiên phong. Tuy nhiên, đi kèm ánh hào quang đó là một thực tế không thể né tránh, đó là chi phí sử dụng cao và độ tin cậy không đồng đều giữa các thế hệ động cơ.

Động cơ BMW gần đây đã cải thiện được độ tin cậy nhưng các mẫu xe đời cũ vẫn gặp nhiều vấn đề. Ảnh: BMW

Không ít người dùng tại Việt Nam và thế giới từng "vỡ mộng" khi chiếc BMW trong gara thường xuyên nằm trên cầu nâng hơn là trên đường. Do đó, câu truyền miệng của giới chơi xe là "đừng mua BMW nếu bạn không rủng rỉnh tiền bảo dưỡng" không phải là không có cơ sở.

Theo Consumer Reports, độ tin cậy của BMW đã được cải thiện trong những năm gần đây nhưng chi phí sửa chữa và bảo dưỡng của hãng xe Đức này vẫn thuộc hàng đắt đỏ. Đặc biệt, đối với những người đang tìm mua xe BMW cũ (từ 10-15 năm tuổi), việc chọn nhầm xe mang những động cơ gặp lỗi có thể khiến họ phải trả giá rất đắt.

Dưới đây là 5 mẫu động cơ BMW được giới chuyên môn và người dùng đánh giá là "rủi ro cao", đặc biệt trên thị trường xe cũ.

Động cơ diesel I-4 N47: Ác mộng mang tên "xích cam"

Động cơ N47 là dòng động cơ diesel 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.6L và 2.0L từng rất phổ biến trên các dòng BMW tại thị trường châu Âu và một số dòng xe nhập khẩu tại Việt Nam (như 320d, 520d) vào cuối những năm 2000 đến đầu 2010. Ưu điểm của động cơ diesel N47 là tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm và mô-men xoắn tốt. Tuy nhiên, nhược điểm chí mạng lại nằm ở xích cam.

Xích cam là bộ phận hoạt động khá bền bỉ, thường trên 160.000km mới cần thay thế. Tuy nhiên, các kỹ sư BMW lại quá tự tin về xích cam và không nghĩ rằng xích cam sẽ cần bảo dưỡng trong suốt vòng đời của xe. Vì vậy, thay vì bố trí ở vị trí dễ tiếp cận, hãng lại quyết định bố trí bộ phận này ở phía sau động cơ.

Trên thực tế, xích cam trên động cơ diesel I-4 N47 mòn nhanh, gây lệch pha phối khí, thậm chí phá hủy toàn bộ động cơ nếu đứt. Việc thay thế cực kỳ tốn kém do bắt buộc phải nhấc toàn bộ khối động cơ ra khỏi xe. Đây là lý do động cơ diesel N47 luôn nằm trong danh sách động cơ BMW nên tránh.

Động cơ V-8 N63 đời đầu 2008-2012: Quá nóng, quá phức tạp

Được trang bị trên các mẫu xe hiệu suất cao như X5 xDrive50i, X6 xDrive50i hay BMW 750Li (F01/F02), động cơ V-6 N63 từng được BMW quảng bá như bước đột phá công nghệ với thiết kế động cơ V8 tăng áp kép dạng "hot-vee". Thiết kế này cho phép bộ tăng áp turbo được đặt giữa hai hàng xi-lanh giúp giảm độ trễ, tăng hiệu suất, nhưng lại sinh nhiệt cực lớn.

Các phiên bản động cơ V-6 N63 trước năm 2012 ghi nhận hàng loạt vấn đề như bộ turbo quá nhiệt, hao dầu nghiêm trọng, lỗi hệ thống van, kích nổ và quá nhiệt động cơ. BMW đã phải triển khai nhiều chiến dịch nâng cấp kỹ thuật. Từ sau bản cải tiến, động cơ N63TU đã ổn định hơn và khắc phục được phần lớn những điểm yếu này. Tuy nhiên, nếu mua xe được trang bị động cơ N63 đời đầu, người mua xe cũ phải luôn để mắt đến kim nhiệt độ và que thăm dầu.

Động cơ V-10 S85: "Trọng bệnh" bạc lót thanh truyền

Động cơ V-10 S85 hút khí tự nhiên từng là niềm tự hào công nghệ của BMW, nổi tiếng với vòng tua cao và âm thanh đầy cảm xúc. Nhưng đằng sau vẻ đẹp hào nhoáng đó, V10 S85 là một động cơ kém độ tin cậy. Vì thế, đây là loại động cơ chỉ phù hợp với người am hiểu kỹ thuật và có ngân sách dồi dào.

Vấn đề lớn nhất của S85 nằm ở bạc lót thanh truyền là chi tiết đệm giữa tay biên và trục khuỷu được thiết kế quá khít, kết hợp với việc BMW khuyến cáo sử dụng loại nhớt quá đặc (10W-60), khiến dầu không kịp bơm để bôi trơn khi động cơ mới khởi động.

Hậu quả là bạc lót bị mài mòn cực nhanh. Khi bạc lót hỏng mà không được thay thế kịp thời, tay biên sẽ vỡ và chọc thủng lốc máy, biến khối động cơ hàng tỷ đồng thành một đống sắt vụn. Chi phí sửa chữa hoặc đại tu gần như “không dành cho số đông”. S85 hấp dẫn về mặt cảm xúc, nhưng xét trên góc độ sử dụng lâu dài, đây là động cơ rủi ro cao.

Động cơ I-6 N54: Máy khỏe, phụ kiện yếu

Động cơ I-6 N54 thường xuất hiện trên dòng 3-Series (E90) hoặc 5-Series (E60), được cộng đồng chơi xe đánh giá rất cao nhờ tiềm năng công suất lớn và khả năng nâng cấp dễ dàng. Bản thân khối động cơ này cực kỳ bền bỉ. Tuy nhiên, điểm yếu lại nằm ở các bộ phận ngoại vi.

Người dùng thường xuyên gặp lỗi bơm nhiên liệu cao áp, kim phun rò rỉ, nắp van chảy dầu, turbo xuống cấp và bơm nước hỏng sớm. Kết quả là xe dễ chết máy, báo lỗi và tiêu tốn nhiều chi phí sửa chữa lặt vặt nhưng liên tục. Với người dùng phổ thông, mua một chiếc xe BMW trang bị động cơ N54, động cơ có thể không bao giờ hỏng nhưng sẽ phải gọi xe cứu hộ vì những linh kiện đi kèm "phát bệnh".

Động cơ V-12 N73: Kiệt tác kỹ thuật đi kèm chi phí khổng lồ

Nhắc đến xe siêu sang như Rolls-Royce Phantom hay BMW 760Li (E65/E66), chúng ta không thể bỏ qua khối động cơ V-12 N73 và đây là minh chứng cho tham vọng kỹ thuật của BMW. Động cơ vận hành êm ái, mạnh mẽ và rất phù hợp với sedan siêu sang. Tuy nhiên, sự phức tạp là con dao hai lưỡi.

Tương tự như động cơ I-6 N54, bản thân cơ khí bên trong động cơ V-12 N73 rất tốt. Nhưng các hệ thống phụ trợ lại dễ phát sinh lỗi: bơm nhiên liệu cao áp, hệ thống làm mát, muội than tích tụ do áp dụng công nghệ phun xăng trực tiếp.

Điều tối tệ nhất là không gian khoang máy chật hẹp khiến việc thay thế một đường ống nước đơn giản cũng có thể tiêu tốn hàng chục giờ công tháo lắp, dẫn đến chi phí tại các gara sửa chữa bị đẩy lên mức "trên trời". Với phần lớn người dùng, chi phí sở hữu động cơ N73 vượt xa giá trị sử dụng thực tế.

Lời khuyên cho người mua BMW cũ

BMW không phải hãng xe "mua về chỉ đổ xăng và chạy". Đặc biệt với các động cơ kể trên, người dùng cần kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng, các chiến dịch triệu hồi và tình trạng thực tế trước khi quyết định. Xe càng phức tạp, đời càng sâu, rủi ro tài chính càng lớn nếu chủ cũ không chăm sóc đúng cách.

Chọn BMW không sai, nhưng chọn đúng động cơ mới là yếu tố quyết định để trải nghiệm xe sang Đức không trở thành gánh nặng chi phí.

