Mới đây, chuyên trang nghiên cứu và đánh giá ô tô uy tín iSeeCars đã công bố danh sách 5 mẫu xe SUV 5 chỗ đáng tin cậy nhất và xứng đáng "xuống tiền" trong năm 2026, Một điểm thú vị là cả 5 mẫu xe này đều là "con cưng" của các hãng xe Nhật Bản.

Theo iSeeCars, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên việc phân tích dữ liệu khổng lồ từ hơn 312 triệu chiếc xe, đánh giá qua ba tiêu chí cốt lõi: Độ tin cậy, khả năng giữ giá sau 5 năm sử dụng và độ an toàn dựa trên điểm số từ Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) và Cục quản lý An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA).

Vị trí thứ 5: Mazda CX-5

Mazda CX-5 là mẫu xe được đánh giá cao tại nhiều thị trường mà nó có mặt. Vì thế, việc Mazda CX-5 có được vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng xe SUV 5 chỗ đáng tin cậy nhất của iSeeCars không phải là điều quá bất ngờ. Chiếc xe này đạt điểm độ tin cậy 7,9, khả năng giữ giá 8,2 và độ an toàn 8,0. Tổng điểm đạt 8,0/10.

Phiên bản Mazda CX-5 2.5S 2026 tại Mỹ có giá khởi điểm từ 31.485 USD. Mẫu xe này gây ấn tượng với người mua nhờ không gian nội thất rộng rãi, công nghệ hiện đại dù hiệu suất vận hành chưa thực sự ấn tượng. Xe sử dụng động cơ 2.5L hút khí tự nhiên có công suất 187 mã lực, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD).

Theo ước tính của giới chuyên môn, xe mất khoảng 8,2 giây để tăng tốc 0-100 km/h. Dù không quá bốc, CX-5 vẫn là lựa chọn cực kỳ an toàn và ổn định cho nhu cầu gia đình.

Vị trí thứ 4: Honda CR-V

Kỳ phùng địch thủ của CX-5 là Honda CR-V xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 4. Dù có cùng điểm số độ tin cậy (7,9) như đại diện của Mazda, nhưng CR-V lại vượt trội ở khả năng giữ giá (8,7) và đặc biệt là độ an toàn đạt mức xuất sắc (9,0), giúp mẫu xe SUV 5 chỗ này đạt tổng điểm là 8,5/10.

Honda CR-V 2026 mang đến nhiều tùy chọn cho người dùng, từ bản động cơ tăng áp 1.5L Turbo công suất 190 mã lực, dẫn động cầu trước hoặc cả bốn bánh thông qua hộp số tự động CVT. Bản hybrid tăng công suất lên 204 mã lực, với tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh trên hầu hết các phiên bản.

Trải nghiệm thực tế cho thấy hệ thống hybrid của Honda không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà còn cải thiện đáng kể khả năng tăng tốc khi chỉ mất 7,3 giây để đạt 100 km/h. Với mức giá khởi điểm tại Mỹ từ 32.370 USD, Honda CR-V duy trì vị thế là một trong những chiếc SUV 5 chỗ gia đình thực dụng, rộng rãi và giữ giá bậc nhất thị trường.

Vị trí thứ 3: Subaru Outback

Ra mắt vào tháng 4 năm ngoái, Subaru Outback hoàn toàn mới đã chuyển sang dạng SUV vuông vức so với kiểu xe Wagon gầm cao của thế hệ tiền nhiệm. Dù vậy, mẫu xe này của Subaru luôn được giới chuyên môn đánh giá cao, đặc biệt là về sự bền bỉ. Trên bảng xếp hạng của iSeeCars Outback 2026 đạt 8,0 điểm độ tin cậy, 8,1 điểm giữ giá và điểm an toàn tuyệt đối 9,0. Tổng điểm đạt 8,4/10.

Dù có ngoại hình được thiết kế mới nhưng các tùy chọn hệ thống truyền động phần lớn được giữ nguyên với "đặc sản" là động cơ Boxer 2.5L công suất 180 mã lực và Boxer 2.4L Turbo công suất 260 mã lực, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng Symmetrical AWD và chế độ X-Mode trứ danh.

Khả năng vượt địa hình khó và độ bám đường trong điều kiện trơn trượt của Subaru Outback 2026 luôn được giới chuyên gia đánh giá ở mức "đỉnh cao" trong tầm giá khởi điểm từ 36.445 USD.

Vị trí thứ 2: Toyota 4Runner

Vị trí á quân thuộc về một cái tên đậm chất việt dã - Toyota 4Runner. Đây là mẫu SUV khung gầm rời hiếm hoi trong danh sách, nổi tiếng với khả năng "nồi đồng cối đá". Xe đạt điểm độ tin cậy 8,1 và điểm giữ giá lên tới 8,9 là minh chứng cho việc xe Toyota rất hiếm khi rớt giá. Hơi đáng tiếc, xe chỉ đạt điểm an toàn 7,0 khiến chiếc xe SUV này chỉ đạt điểm tổng thể 8,0/10.

Bước sang phiên bản 2026, Toyota 4Runner có giá khởi điểm từ 43.365 USD, cung cấp hai tùy chọn với hệ truyền động i-FORCE MAX Hybrid, sản sinh tổng công suất lên tới 326 mã lực, bên cạnh bản máy xăng 2.4L Turbo tiêu chuẩn có công suất 278 mã lực.

Sự kết hợp giữa khung gầm cứng cáp, hộp số tự động 8 cấp, hộp số phụ 2 cấp, tùy chọn dẫn động 4 bánh toàn thời gian và động cơ thế hệ mới biến Toyota 4Runner thành "chiến thần" off-road thực thụ nhưng vẫn đảm bảo sự bền bỉ đáng kinh ngạc theo năm tháng.

Vị trí thứ nhất: Toyota Land Cruiser

Không có gì bất ngờ khi "huyền thoại" Toyota Land Cruiser giành ngôi vương trên bảng xếp hạng xe SUV 5 chỗ đáng tin cậy nhất của iSeeCars.com. Đạt điểm độ tin cậy lên tới 8,5 và khả năng giữ giá 8,6, Toyota Land Cruiser chứng minh đẳng cấp của một chiếc xe có thể đi cùng bạn đến "cùng trời cuối đất".

Toyota Land Cruiser 2026 có giá khởi điểm từ 59.095 USD tại Mỹ dành cho bản Land Cruiser 1958. Mẫu xe SUV off-road này chia sẻ chung nền tảng động cơ Hybrid 2.4L Turbo (326 mã lực) với người anh em 4Runner.

Tuy nhiên, Land Cruiser được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (4WD) cao cấp hơn với hàng loạt công nghệ hỗ trợ off-road chuyên sâu như: hỗ trợ đổ đèo, leo dốc, khóa vi sai trung tâm. Thế hệ mới của Land Cruiser được đánh giá là dễ tiếp cận hơn về mức giá so với đời cũ nhưng vẫn giữ nguyên vẹn DNA bền bỉ, mạnh mẽ và sang trọng đậm chất Toyota.

Theo iSeeCars

