Khi nhắc đến vitamin C, nhiều người thường nghĩ ngay đến quả cam nhưng 5 loại quả khác có lượng dưỡng chất này không kém.

Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, nhiều loại rau củ và trái cây khác có hàm lượng vitamin C tương đương, thậm chí cao hơn cam khi so sánh trên cùng khối lượng.

Quả ổi

Ổi là loại trái cây nhiệt đới có hàm lượng vitamin C nổi bật, thường cao hơn cam nhiều lần nếu tính trên 100 g phần ăn được. Một quả ổi có kích thước phù hợp có thể cung cấp khoảng 125 mg vitamin C, tùy giống và khối lượng.

Ổi còn giàu chất xơ, kali và các hợp chất polyphenol. Đặc biệt, những giống ổi ruột hồng hoặc đỏ chứa lycopene, một carotenoid có hoạt tính chống oxy hóa.

Một số nghiên cứu thực nghiệm ghi nhận các hợp chất trong quả và lá ổi có khả năng ảnh hưởng đến chuyển hóa glucose, phản ứng viêm và huyết áp. Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng về tác dụng điều trị vẫn còn hạn chế. Ăn ổi là lựa chọn dinh dưỡng có lợi nhưng không thể thay thế thuốc điều trị đái tháo đường hoặc tăng huyết áp.

Quả xoài

Xoài cung cấp vitamin C cùng nhiều vi chất quan trọng như beta-carotene, vitamin B6, folate và kali. Một quả xoài lớn có thể chứa trên 100 mg vitamin C, mặc dù hàm lượng thực tế thay đổi đáng kể theo giống, độ chín và kích thước quả.

Quả xoài giàu dưỡng chất, trong đó có vitamin C. Ảnh: Hải Anh

Các giống xoài có thịt vàng đậm thường giàu carotenoid, trong đó beta-carotene góp phần đáp ứng nhu cầu vitamin A. Xoài cũng chứa polyphenol, bao gồm mangiferin, được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa và điều hòa phản ứng viêm.

Dù có giá trị dinh dưỡng tốt, xoài vẫn cung cấp một lượng đường tự nhiên đáng kể. Người mắc đái tháo đường nên chú ý khẩu phần và tổng lượng carbohydrate trong bữa ăn thay vì kiêng hoàn toàn loại quả này.

Dâu tây

Dâu tây là nguồn cung cấp vitamin C, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Khoảng 200 g dâu tây tươi có thể cung cấp gần 120 mg vitamin C.

Màu đỏ đặc trưng của dâu tây chủ yếu đến từ anthocyanin, nhóm sắc tố thực vật thuộc họ flavonoid. Các nghiên cứu cho thấy anthocyanin có khả năng tác động đến một số cơ chế liên quan đến stress oxy hóa và phản ứng viêm.

Một số kết quả nghiên cứu cũng gợi ý việc tiêu thụ quả mọng thường xuyên có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng để khẳng định ăn dâu tây có tác dụng phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

Quả đu đủ

Một chén đu đủ chín cắt nhỏ cung cấp khoảng 88 mg vitamin C, gần đáp ứng nhu cầu hằng ngày của nam giới trưởng thành và vượt mức khuyến nghị đối với nữ giới.

Đu đủ còn chứa beta-carotene, folate, kali và chất xơ. Những thành phần này góp phần duy trì chức năng tiêu hóa, sức khỏe thị giác và hoạt động chuyển hóa bình thường.

Đu đủ cũng được biết đến với enzyme papain có khả năng phân giải protein. Tuy nhiên, hoạt tính papain tập trung nhiều hơn trong nhựa và quả xanh; không nên mặc nhiên cho rằng ăn đu đủ chín có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa tương đương các chế phẩm enzyme đã được chuẩn hóa.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ là một trong những loại rau có hàm lượng vitamin C cao. Một chén ớt chuông đỏ thái nhỏ có thể cung cấp khoảng 128 mg vitamin C, vượt nhu cầu khuyến nghị hằng ngày của phần lớn người trưởng thành.

Ngoài vitamin C, ớt chuông đỏ còn chứa beta-carotene, vitamin B6, vitamin E, folate và kali. Beta-carotene là tiền chất của vitamin A, có vai trò đối với thị giác, chức năng miễn dịch và sự toàn vẹn của biểu mô.

Do vitamin C dễ bị hao hụt trong quá trình chế biến, nên ưu tiên ăn ớt chuông tươi hoặc nấu nhanh ở nhiệt độ vừa phải. Các món salad, rau trộn hoặc ớt chuông xào chín tới là những cách sử dụng phù hợp.