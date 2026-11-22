Không chỉ húng bạc hà, theo kinh nghiệm dân gian, lá tre cũng được sử dụng khi cơ thể sốt nhẹ, kèm ho nhờ dược tính của nó.

Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, lá tre có tên khoa học Bambusa arundinacea.

Trong các nghiên cứu hiện đại cho thấy, trong lá tre có chứa hợp chất flavonoid, polyphenol và silica. Những hợp chất này gắn liền với các đặc tính chống oxy hóa, chống viêm nhẹ, kháng khuẩn mức độ nhẹ cũng như hỗ trợ bảo vệ đường hô hấp.

“Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm cũng chỉ ra rằng chiết xuất từ lá tre có khả năng góp phần giảm phản ứng viêm và làm dịu niêm mạc hô hấp.

Lá tre giúp giảm ho, sốt nhẹ hiệu qủa. Ảnh: Hạnh Nguyên

Điểm đáng chú ý là các ghi nhận khoa học này khá tương đồng với kinh nghiệm dân gian vốn đã sử dụng lá tre trong những trường hợp ho, sốt nhẹ và nóng trong”, Tiến sĩ Phương nói.

Theo đó, trong y học cổ truyền, lá tre thuộc nhóm vị thuốc thanh nhiệt, trừ phiền, lợi tiểu, thường được tìm đến khi cơ thể xuất hiện các biểu hiện nóng trong, bứt rứt, khát nước, ho, viêm họng hoặc sốt nhẹ.

Với vị ngọt nhạt cùng tính mát, dược liệu này giúp làm dịu cơ thể và hỗ trợ giải nhiệt thông qua đường bài tiết.

Trong thực tế, người dân thường sắc nước uống từ lá tre tươi hoặc phơi khô, đôi khi kết hợp chung với những vị khác trong các bài thuốc hỗ trợ cải thiện tình trạng cảm sốt, ho nhẹ.

Bên cạnh công dụng hỗ trợ, giá trị thực tiễn của lá tre còn nằm ở sự lành tính và dễ tìm kiếm. Đây là dược liệu gần gũi, phù hợp để cân nhắc khi cơ thể mới chớm nhiệt nhẹ hoặc gặp các triệu chứng ở mức độ nhẹ.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý, lá tre không thể thay thế phác đồ điều trị y tế đối với các tình trạng nghiêm trọng như viêm phổi hay sốt cao kéo dài. Những người có cơ địa lạnh nên dùng ở mức vừa phải, đồng thời cần tránh tâm lý lạm dụng kéo dài.