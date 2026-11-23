Sau 5 giờ tự chữa rắn hổ mang cắn bằng thuốc dân gian, người đàn ông 44 tuổi ở Thái Nguyên nhập viện trong tình trạng căng tức, sưng nề tay và hoại tử lan rộng.

Ngày 14/11, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận bệnh nhân T.V.C (44 tuổi, trú tại xã Nam Hoà, tỉnh Thái Nguyên) trong tình trạng tổn thương nặng do rắn cắn. Theo thông tin ban đầu, khi đang làm việc ngoài đồng, ông C bị rắn hổ mang cắn vào ngón giữa bàn tay trái.

Thay vì đến cơ sở y tế để được thăm khám chuyên khoa, người bệnh lại lựa chọn tự xử trí tại nhà bằng các bài thuốc dân gian. Khoảng 5 giờ sau khi bị cắn, bàn tay trái của ông C bắt đầu căng tức và sưng nề rõ rệt. Ngón giữa chuyển sang màu tím đen, kèm theo dấu hiệu hoại tử tiến triển và lan rộng lên vùng mu bàn tay cũng như cẳng tay.

Bàn tay bệnh nhân phù nề, hoại tử do bị rắn cắn. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Mai Chí Thành, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, đơn vị tiếp nhận trường hợp này khi bàn tay bệnh nhân đã xuất hiện hoại tử sau 5 giờ áp dụng biện pháp dân gian. Tại đây, các bác sĩ đánh giá người bệnh chịu tổn thương nghiêm trọng do tác động của nọc rắn hổ mang.

Ngay lập tức, ê-kíp điều trị triển khai phác đồ cấp cứu và sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn cho bệnh nhân. Nhờ can thiệp kịp thời, sau 5 ngày điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của ông C. ghi nhận những cải thiện rõ rệt.

Sau giai đoạn ổn định ban đầu tại Khoa Cấp cứu, người bệnh được chuyển sang Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ để tiếp tục theo dõi và xử trí chuyên sâu. Tại đây, các bác sĩ sẽ thực hiện cắt lọc phần mô đã hoại tử và đánh giá, theo dõi khả năng bảo tồn phần chi bị ảnh hưởng.

Sau ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi không may bị rắn cắn cần nhanh chóng tới cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị đúng phác đồ. Người dân tuyệt đối không tự ý đắp lá cây, dùng thuốc dân gian, rạch vết thương hay cố hút nọc độc. Những cách làm truyền miệng này không có tác dụng trung hòa nọc độc mà còn làm chậm trễ thời gian can thiệp y khoa, khiến tổn thương trở nên nặng nề và khó hồi phục hơn.