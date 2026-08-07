Độ bền ấn tượng, phù hợp cho kinh doanh

Đặc thù của các mô hình kinh doanh giặt sấy là phải xử lý một lượng áo quần lớn và liên tục. Trong khi đó, đa số các cửa hàng hiện nay vẫn đang sử dụng sản phẩm dân dụng, vốn được thiết kế để giặt sấy từ 1-2 lần mỗi ngày. Điều này khiến máy dễ rơi vào tình trạng hỏng hóc, tốn chi phí bảo trì.

Máy giặt, máy sấy công nghiệp cho khả năng vận hành ổn định, bền bỉ, ít khấu hao chi phí sửa chữa

Bộ đôi máy giặt, máy sấy công nghiệp của Samsung được phát triển cho môi trường khai thác với cường độ cao, mang đến khả năng vận hành ổn định và bền bỉ trong suốt quá trình sử dụng. Máy giặt được trang bị động cơ truyền động trực tiếp Direct Drive kết hợp công nghệ giảm rung VRT+, giúp giảm rung lắc, vận hành êm ái và duy trì hiệu suất ổn định ngay cả trong điều kiện hoạt động liên tục. Bên cạnh đó, máy sấy được trang bị cảm biến thông gió Vent Sensor tự động nhắc vệ sinh bộ lọc khi cần, góp phần duy trì hiệu suất hoạt động

Giặt siêu tốc, xử lý nhiều đơn hàng hơn

Tốc độ giặt sấy ảnh hưởng đến lớn đến số lượng mẻ quần áo phục vụ trong ngày. Giặt nhanh hơn đồng nghĩa với việc phục vụ được nhiều lượt khách hơn, tối ưu doanh thu hàng ngày và tăng tốc độ thu hồi vốn. Sở hữu tốc độ giặt sấy siêu tốc, mang đến ưu thế lớn cho cửa hàng giặt sấy tự phục vụ, dịch vụ giặt sấy, khách sạn và các cơ sở lưu trú. Cụ thể, máy giặt dung tích 18kg hoàn thành một chu trình giặt chỉ từ 36 phút, trong khi máy sấy 14kg hoàn tất chu trình sấy chỉ từ 45 phút. Chỉ trong chưa đầy 1 giờ 30 phút, quy trình giặt sấy đã hoàn thành và khách hàng có thể nhận lại quần áo sạch nhanh chóng.

Khả năng giặt sấy siêu tốc giúp hoàn thành nhiều đơn hàng trong ngày hơn, từ đó giúp hoàn vốn nhanh

Giặt sạch hiệu quả, nâng chất lượng dịch vụ

Bên cạnh tốc độ giặt sấy, khả năng giặt sạch cũng là tiêu chí quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và tỉ lệ khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ. Máy giặt và máy sấy công nghiệp của Samsung sử dụng công nghệ Bubble Technology tạo bong bóng siêu mịn giúp chất giặt tẩy thẩm thấu nhanh vào sợi vải, tăng hiệu quả làm sạch quần áo, đồng thời không để lại cặn chất giặt tẩy.

Công nghệ Bubble Technology giúp chất giặt tẩy thẩm thấu nhanh vào vải, tăng hiệu quả làm sạch

Thiết kế linh hoạt, tối ưu không gian cửa hàng

Tại các thành phố lớn, chi phí cho mặt bằng là khoản đầu tư không nhỏ. Do đó, việc tối ưu không gian là vô cùng cần thiết. Bộ đôi máy giặt và máy sấy công nghiệp Samsung sở hữu cửa sấy đảo chiều, thiết kế xếp chồng tiết kiệm diện tích cũng giúp tối ưu không gian lắp đặt và thuận tiện hơn trong quá trình vận hành. Bảng điều khiển máy sấy được thiết kế linh hoạt, có thể lắp ở vị trí phía trên hoặc hạ xuống thân máy giúp dễ dàng thao tác, đặc biệt khi đặt xếp chồng.

Thiết kế xếp chồng và cửa sấy đảo chiều giúp tối ưu không gian cửa hàng

Tự động hoá tiện lợi, tối ưu chi phí

Hiện tại, cửa hàng giặt sấy vận hành tự động đang là xu hướng phát triển mới. Mô hình này giúp giảm chi phí nhân lực mà vẫn đảm bảo được hiệu quả nhờ cơ chế giám sát từ xa. Bộ đôi máy giặt, máy sấy công nghiệp của Samsung là lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp theo đuổi mô hình này. Sản phẩm được tích hợp hệ thống API mở, cho phép kết nối linh hoạt với các nền tảng quản lý và thanh toán của bên thứ ba, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của nhiều mô hình kinh doanh.

Hệ thống đối tác chiến lược tại Việt Nam sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, lắp đặt và vận hành giải pháp giặt sấy công nghiệp của Samsung

Samsung hiện phân phối sản phẩm máy giặt và máy sấy công nghiệp thông qua hệ thống đối tác chiến lược tại Việt Nam gồm Asiatech Holding, Wash Friends Việt Nam và WW Việt Nam, sẵn sàng tư vấn giải pháp, hỗ trợ triển khai và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, lắp đặt và vận hành.

Với ưu thế công nghệ từ Samsung và sự hỗ trợ từ các đối tác, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giặt sấy có thể dễ dàng làm chủ mô hình cửa hàng tự động hoá, tối ưu hiệu suất và sớm đạt được mục tiêu kinh doanh bền vững của mình.

Nhân dịp ra mắt, khách hàng mua mỗi cặp Máy giặt và Máy sấy công nghiệp Samsung sẽ nhận bộ quà tặng trị giá 8.000.000 đồng, bao gồm 01 Vòng tay thông minh Galaxy Fit3, 01 Màn hình điều khiển máy sấy, 01 Bộ kết nối máy giặt- máy sấy và 42kg bột giặt Ariel chuyên dụng. Chương trình được áp dụng thông qua hệ thống đối tác phân phối chính hãng của Samsung trên toàn quốc. Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu sản phẩm, nhận tư vấn giải pháp hoặc tham gia chương trình ưu đãi có thể liên hệ trực tiếp các đối tác phân phối chính hãng của Samsung: Công ty TNHH WW Việt Nam: 039 915 8996 | https://samsunglaundry.vn/ Công ty Cổ phần Asiatech Holding: 0904 050 959 – 0968 289 800 | https://asiatechjsc.vn/ Công ty TNHH Wash Friends: 096 202 4166 | https://washfriendsglobal.com/ Để tham khảo thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng truy cập: https://www.samsung.com/vn/offer/professional-laundry/

(Nguồn: Samsung Việt Nam)