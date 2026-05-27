Thị trường xe đã qua sử dụng tiếp tục duy trì sức hút lớn tại nhiều quốc gia nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn xe mới nhưng vẫn đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Chỉ riêng tại Anh, hơn 7,8 triệu xe cũ đã được giao dịch trong năm vừa qua, tăng 2,2% so với năm trước.

Tuy nhiên, sự phong phú của thị trường cũng khiến người mua gặp không ít khó khăn khi lựa chọn. Một gia đình có nên chọn SUV thay vì wagon? Xe hybrid sạc ngoài có thực sự phù hợp hơn xe điện? Hay một mẫu hatchback thể thao có đủ hấp dẫn thay cho xe hiệu suất cao chuyên dụng?

Dưới đây là những mẫu xe đã qua sử dụng được đánh giá nổi bật nhất trong từng phân khúc, từ hatchback đa dụng, wagon gia đình cho đến SUV và xe địa hình.

Hatchback cỡ C: Volkswagen Golf (Mk7)

Trong số các mẫu xe cũ đáng mua hiện nay, Volkswagen Golf Mk7 được xem là một trong những lựa chọn toàn diện nhất trong phân khúc Hatchback cỡ C. Dù thế hệ Golf Mk8 đã khắc phục nhiều hạn chế ban đầu, Golf Mk7 vẫn được đánh giá hấp dẫn hơn trên thị trường xe cũ nhờ độ hoàn thiện cao và chi phí sở hữu hợp lý.

Điểm mạnh lớn nhất của Golf Mk7 nằm ở sự cân bằng giữa tính thực dụng, khả năng vận hành và chất lượng hoàn thiện.

Volkswagen Golf (Mk7).

Các phiên bản diesel phù hợp với người thường xuyên di chuyển đường dài nhờ độ bền cao. Tuy nhiên, động cơ xăng tăng áp 1.4L và 1.5L được xem là lựa chọn tối ưu nhờ mức tiêu hao nhiên liệu thấp và khả năng vận hành linh hoạt.

Với những người yêu thích cảm giác lái thể thao, Golf GTI vẫn là một trong những mẫu hatchback hiệu năng cao đáng chú ý nhất khi kết hợp giữa tốc độ, tính thực dụng và chi phí sử dụng hợp lý.

Khi mua xe cũ, người dùng nên kiểm tra hoạt động của hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng cũng như lịch sử bảo dưỡng để tránh những xe bị bỏ bê trong thời gian dài. Giá xe tại Anh hiện khởi điểm từ khoảng 6.000 bảng Anh (gần 220 triệu đồng).

Ưu điểm của Golf Mk7 gồm cabin chất lượng cao, động cơ tiết kiệm nhiên liệu và khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Điểm hạn chế là cảm giác lái chưa thực sự hứng khởi như một số đối thủ và các phiên bản hiệu năng cao thường có giá khá đắt.

Wagon hạng sang: BMW 3 Series Touring

Nếu tìm kiếm một chiếc wagon vừa thực dụng vừa mang lại trải nghiệm lái hấp dẫn, BMW 3 Series Touring thế hệ thứ bảy là cái tên nổi bật.

Mẫu xe này kết hợp giữa khả năng vận hành thể thao, chất lượng nội thất cao cấp và sự tiện dụng cần thiết cho một chiếc xe gia đình. So với nhiều đối thủ cùng phân khúc, 3 Series Touring mang lại cảm giác điều khiển tốt hơn, duy trì được độ êm ái khi di chuyển đường dài.

Phiên bản diesel 320d được đánh giá là lựa chọn toàn diện nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng và mức tiêu thụ nhiên liệu. Trong khi đó, biến thể hybrid sạc ngoài 330e có khả năng chạy thuần điện tới khoảng 60 km sau mỗi lần sạc đầy. Những khách hàng tìm kiếm hiệu suất cao hơn có thể cân nhắc các phiên bản M340d hoặc M340i dẫn động bốn bánh.

BMW 3 Series Touring.

Với ngân sách khoảng 15.000 bảng Anh (khoảng 550 triệu đồng), người mua có thể tìm được những chiếc xe ít chủ sử dụng và lịch sử bảo dưỡng rõ ràng.

Dù vậy, người dùng cần lưu ý các lỗi liên quan đến xích cam, bộ lọc hạt diesel DPF, hệ thống tuần hoàn khí thải EGR trên các bản máy dầu, cũng như một số trục trặc phần mềm hệ thống giải trí.

Ưu điểm của mẫu xe này là sự kết hợp giữa hiệu năng, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và nội thất cao cấp. Hạn chế nằm ở không gian khoang hành lý chưa thực sự rộng so với một số đối thủ.

SUV 7 chỗ: Skoda Kodiaq thực dụng cho gia đình đông người

Ngay từ khi ra mắt, Skoda Kodiaq đã nhanh chóng tạo được dấu ấn trong phân khúc SUV cỡ lớn nhờ không gian rộng rãi và giá trị sử dụng cao. Trên thị trường xe cũ, mẫu xe này càng trở nên hấp dẫn hơn nhờ mức giá dễ tiếp cận.

Điểm nổi bật của Kodiaq là cấu hình 7 chỗ thực dụng, không gian nội thất rộng rãi và khả năng đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng hàng ngày của gia đình đông thành viên.

Skoda Kodiaq.

Xe có nhiều tùy chọn động cơ và phiên bản khác nhau. Động cơ xăng 1.4L phù hợp với những hành trình ngắn trong đô thị, trong khi động cơ diesel 2.0L là lựa chọn thích hợp cho những chuyến đi đường dài nhờ hiệu quả nhiên liệu tốt hơn. Một số phiên bản còn được trang bị hệ dẫn động bốn bánh.

Dù không thể sánh với các mẫu SUV Đức về độ sang trọng hay cảm giác lái tinh tế, Kodiaq vẫn được đánh giá là một trong những chiếc SUV toàn diện nhất trong tầm giá khoảng 7.000 bảng Anh (hơn 250 triệu đồng).

Các lỗi thường gặp chủ yếu liên quan đến hệ thống treo, hệ thống điện và phần mềm giải trí. Với những xe sử dụng hộp số DSG, người mua nên kiểm tra khả năng chuyển số có mượt mà hay không.

Ưu điểm của Kodiaq nằm ở mức giá hợp lý, cấu hình 7 chỗ và động cơ diesel linh hoạt. Điểm trừ là hàng ghế thứ ba khá chật đối với người lớn và cảm giác lái chưa thực sự chính xác như một số đối thủ.

SUV địa hình hạng sang: Land Rover Defender

Land Rover Defender là một trong những mẫu SUV địa hình nổi tiếng nhất thế giới. Dù đã chuyển sang thế hệ hiện đại hơn, mẫu xe này vẫn giữ được khả năng chinh phục địa hình thuộc nhóm hàng đầu thị trường.

Điểm mạnh lớn nhất của Defender là khả năng vận hành cả trên đường nhựa lẫn địa hình khó. Cabin rộng rãi, hoàn thiện tốt cùng nhiều hộc chứa đồ giúp mẫu xe này phù hợp cho những chuyến đi dài ngày.

Land Rover Defender.

Người mua xe cũ thường được khuyến nghị lựa chọn phiên bản Defender 110 nhờ sự cân bằng giữa tính thực dụng và khả năng off-road. Trong khi đó, Defender 90 với chiều dài cơ sở ngắn hơn sẽ phù hợp cho những người thường xuyên di chuyển ở địa hình phức tạp. Phiên bản 130 chỉ thực sự cần thiết nếu ưu tiên tối đa không gian chở người và hành lý.

Mức giá xe cũ dao động từ khoảng 35.000-50.000 bảng Anh, tương đương 1,3-1,8 tỷ đồng tùy phiên bản và tình trạng sử dụng.

Người mua nên tránh một số động cơ Ingenium đời đầu do các lỗi liên quan đến bộ lọc DPF và tăng áp. Những động cơ diesel sáu xi-lanh D250 và D350 đời mới được đánh giá đáng tin cậy hơn. Ngoài ra, các lỗi phần mềm và hệ thống treo khí nén cũng cần được kiểm tra kỹ.

Ưu điểm của Defender là khả năng địa hình xuất sắc, khoang nội thất rộng rãi và cảm giác lái tốt. Hạn chế nằm ở kích thước lớn, chi phí sử dụng cao trên các bản máy xăng và cửa hậu khá hẹp.

Sedan/hatchback hạng C: Toyota Corolla

Toyota Corolla thế hệ thứ 12 tiếp tục duy trì danh tiếng về độ bền và chi phí sử dụng thấp, trở thành một trong những lựa chọn đáng giá nhất trên thị trường xe cũ.

Mẫu xe này có nhiều phiên bản gồm hatchback, sedan, wagon và thậm chí cả xe thương mại. Trong đó, hatchback là biến thể phổ biến nhất.

Khách hàng có thể lựa chọn giữa động cơ xăng tăng áp 1.2L hoặc hệ truyền động hybrid với động cơ 1.8L và 2.0L. Các phiên bản hybrid đặc biệt được ưa chuộng nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, dễ dàng đạt mức tiêu thụ trên 4,7 lít/100 km trong điều kiện sử dụng thực tế.

Toyota Corolla

Corolla được đánh giá cao nhờ khả năng cân bằng giữa sự êm ái và cảm giác lái, trong khi khoang nội thất mang lại sự thoải mái và dễ sử dụng với các nút bấm vật lý cỡ lớn.

Mức giá xe cũ tại Anh hiện từ khoảng 8.500 bảng Anh, tương đương hơn 310 triệu đồng.

Dù vậy, không gian nội thất chưa thực sự rộng rãi so với một số đối thủ cùng phân khúc. Hệ thống giải trí cũng có phần lỗi thời và hộp số CVT đôi khi khiến tiếng động cơ trở nên rõ hơn khi tăng tốc.

Trong khảo sát độ tin cậy mới nhất của What Car, Corolla xếp thứ 6 trong tổng số 26 mẫu xe gia đình với điểm số lên tới 96,4%, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu xe đáng tin cậy nhất trên thị trường xe cũ hiện nay.

Theo Autocar

